Об избрании переходного руководства Ливии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 февраля в Женеве участники Форума ливийского политического диалога (ФЛПД), проходящего под эгидой ООН, избрали высших должностных лиц переходного руководства Ливии. По итогам голосования пост председателя Президентского совета должен занять М.Менфи. Его заместителями выбраны М.Куни и А.Лафи. Правительство поручено возглавить А.Дбейбе.

Результат работы ФЛПД призван стать важным, рубежным этапом на пути преодоления затянувшегося острого кризиса в Ливии. Желаем новому ливийскому руководству успешно решить стоящие перед ним непростые задачи переходного периода, главными из которых являются проведение конституционного референдума, а также всеобщих выборов, намеченных на 24 декабря этого года.