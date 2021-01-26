О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с Послом Таджикистана в России И.М.Сатторовым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 февраля состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Российской Федерации И.М.Сатторовым.

Состоялся обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов российско-таджикистанского сотрудничества в контексте подготовки к 17-му заседанию Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан (Москва, 8-9 февраля 2021 г.). Стороны также обсудили перспективы контактов на высшем и высоком уровнях с учётом развития санитарно-эпидемиологической ситуации.