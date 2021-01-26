О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с помощником (в ранге заместителя) Министра иностранных дел Китайской Народной Республики У Цзянхао

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 февраля по инициативе китайской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и помощника (в ранге заместителя) Министра иностранных дел КНР У Цзянхао.

Обсуждалась ситуация вокруг Корейского полуострова. Стороны подтвердили обоюдный настрой на углубление сотрудничества России и Китая в интересах комплексного урегулирования проблем данного субрегиона в тесном взаимодействии с другими вовлеченными государствами.