О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Ирака в Москве А.Хусейни

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Ирак в Москве Абдеррахмана Хусейни по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня, включая ситуацию в палестино-израильском урегулировании, в Сирии и в зоне Персидского залива.

Отдельное внимание было уделено обсуждению развития общественно-политической обстановки в Ираке. При этом российской стороной была подтверждена неизменная поддержка усилий иракского руководства в деле борьбы с международным терроризмом и экстремизмом.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая задачи наращивания торгово-экономического, гуманитарного и иного взаимовыгодного сотрудничества.