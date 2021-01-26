Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, заместителем Председателя Европейской комиссии Ж.Боррелем, Москва, 5 февраля 2021 года

Уважаемый господин Высокий представитель, дорогой Жозеп,

Коллеги,

Приветствуем вас в Москве. Мы регулярно общались в прошлом году дистанционно. Сейчас первая за длительный период очная встреча. Это своевременно.

Обратили внимание на ажиотаж, сопровождающий подготовку к этим переговорам. Высказывались самые разные «напутствия» относительно того, что Вы должны здесь сделать, какие выдвинуть требования. Готовы отвечать на любые вопросы, которые Вы намереваетесь поднять на сегодняшних переговорах. Постараемся Вас не разочаровать.

Еще раз подчеркну, что готовы обсуждать сегодня любые интересующие Вас темы, включая региональные конфликты и другие вопросы. Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом – между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это нездоровая ситуация, которая не приносит благо никому.

Спорадические дискуссии по той или иной горячей международной теме или по вопросам взаимных озабоченностей и претензий не могут заменить системного, всеобъемлющего подхода к нашим отношениям. Этот подход существовал ранее. Он воплощен в соответствующих механизмах, но затем был обрушен Европейским союзом в одностороннем порядке. Поэтому, назрел и уже перезрел вопрос о необходимости подробного, честного обзора положения дел в отношениях России с ЕС. Рассчитываю, что помимо других вопросов, которые вы планируете заострить, сможем поразмышлять и на эту основополагающую тему.

Еще раз добро пожаловать.