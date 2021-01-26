Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 4 февраля 2021 года

О предстоящей встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Финляндии П.Хаависто

15 февраля в Санкт-Петербурге Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведёт переговоры с Министром иностранных дел Финляндии П.Хаависто, который прибудет в Россию с рабочим визитом.

В ходе предстоящей встречи планируется обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, включая график предстоящих политических контактов, проблематику взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, повестку дня региональных форматов сотрудничества на Балтике и на Севере Европы, в том числе стартующего с мая этого года двухгодичного председательства России в Арктическом совете, а также обменяться мнениями по актуальным международным темам.

О Дне дипломатического работника

10 февраля в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День дипломатического работника, установленный Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2002 г. Дата праздника связана с наиболее ранним документальным упоминанием (10 февраля 1549 г.) Посольского приказа – первого в истории нашей страны государственного органа, ведавшего иностранными делами.

В своей деятельности МИД России руководствуется «Концепцией внешней политики Российской Федерации», утверждённой Президентом Российской Федерации 30 ноября 2016 г. В соответствии с этим программным, доктринальным документом российская внешняя политика направлена на обеспечение национальной безопасности, суверенитета, территориальной целостности страны, создание благоприятных условий для устойчивого роста экономики, укрепление международного мира и стабильности, повышение роли ООН, развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодного и равноправного партнерства с иностранными государствами. Неизменными остаются ключевые принципы внешней политики России: независимость, открытость, предсказуемость, прагматизм, многовекторность, нацеленность на отстаивание национальных интересов.

По традиции к этой дате мы планируем целый ряд мероприятий. К сожалению, в этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, они пройдут в сокращенном и онлайн-форматах.

10 февраля состоится возложение венков к мемориальным доскам в здании Министерства с именами наших коллег, павших на фронтах Великой Отечественной войны, и в мирное время при исполнении своих служебных обязанностей, а также к могилам видных советских и российских дипломатов, похороненных на Новодевичьем кладбище. Также Министр иностранных дел России С.В.Лавров, сотрудники МИД возложат цветы к памятнику Е.М.Примакова.

В фойе Центрального здания Министерства будет развернута выставка, посвященная деятельности заместителей министра иностранных дел, оставивших большой след в истории отечественной внешней политики и дипломатии, чьи юбилеи отмечаются в этом году (В.В.Кузнецов, Я.А.Малик, В.С.Семёнов, В.М.Виноградов, И.Н.Земсков, М.С.Капица, Ю.А.Квицинский).

На наших электронных ресурсах публикуются материалы по истории российской дипломатической службы. В преддверии Дня дипломатического работника отдаём дань памяти ушедшим из жизни коллегам, бережно храним о них память, также планируем к размещению серию публикаций о выдающихся деятелях российской дипломатии – в рамках единой акции #ПамятиДипломатов.

Соответствующие мероприятия пройдут в российских посольствах и консульствах за рубежом. Некоторые загранучреждения творчески подошли к памятной дате, вместе с партнёрами из числа СМИ работают над полноценными мультимедийными проектами. Например, Посольство России в Узбекистане совместно с русскоязычным изданием «Новости Узбекистана» запустили ряд публикаций «Российская дипломатия: личности, истории, факты». Об этом вы сможете прочитать на сайте МИД и в наших аккаунтах в социальных сетях.

Как и в предыдущие годы, в преддверии многие российские послы дают интервью СМИ, расскажут о тонкостях дипломатической профессии на современном этапе. Это связано с нынешней ситуацией – международные отношения проходят достаточно непростой этап, привнесено много нового в связи с пандемией. Как Вы понимаете, в непростой обстановке профессия дипломата как никогда востребована.

О высказываниях «коллективного Запада» об общественно-политической ситуации в России

Обратили внимание на недавние высказывания т.н. «коллективного Запада». «Запевальную» роль отвели себе США, они дирижируют этим «хором». Главы государств и министры иностранных дел стран НАТО, ЕС также сделали заявления по нашей на тему общественно-политической ситуации в России.

Это скоординированная информационная кампания. Цель – глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство во внутренние дела. Здесь нет ничего нового. Мы далеко не единственные, на кого нацелены западные партнёры. У них вызывают озабоченности все, кто так или иначе могут составить им конкуренцию. Они неспособны нормально воспринимать соперничество на здоровой, правовой почве. Всё это нашим западным партнёрам встаёт «поперек горла», т.к. противоречит их доктринальным установкам об их «исключительности» (только они могут диктовать, кому и как жить, рассказывать, что такое демократия). Мы это хорошо знаем, много раз проходили. Сейчас очередной «приступ».

Как я уже сказала, «запевальная» роль у США. С ними разговор будет отдельный. Отличились также Великобритания, Германия, Франция. Они повторяют весь набор безосновательных обвинений в наш адрес, искажают факты при описании событий в России. Подчеркну, речь идёт о вмешательстве во внутренние дела суверенного государства. Мы так и трактуем эти заявления. Впечатление, что западный официоз отказывается видеть происходящее непосредственно в эти дни и месяцы в ЕС, в США. Они намеренно уводят внимание мировой общественности от ситуации в собственных странах, фокусируясь на своём видении ситуации в России.

Напомню, что происходит у них. Массовые беспорядки, ожесточенные столкновения манифестантов с полицией, использующей все возможные методы и средства подавления протестов, вплоть до огнестрельного оружия, как это было недавно в США. Отмечаем непрекращающийся рост градуса насилия. Именно на это нужно нашим партнерам обращать внимание, на ситуацию в собственных странах, а не пытаться способствовать раскачиванию ситуации в России.

Псевдоозабоченность ситуацией в России не поможет урегулировать проблемы граждан стран ЕС и НАТО, в частности Франции. Высказывания Министра Европы и иностранных дел Ж.-И. Ле Дриана находятся вне какого-либо дипломатического приличия. Могу дать совет: всю энергию, уходящую на критику нашей страны, нужно использовать в мирных целях, а именно для решения вопросов, актуальных для граждан ваших стран. Весь комплекс вопросов (о недопустимых высказываниях, псевдооценках, искажении фактов) завтра поднимем в ходе переговоров Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррелем, который завтра прибывает в нашу страну. Напомню, визит плановый.

О преследованиях участников январских массовых протестов в США

Вызывает серьёзную озабоченность продолжающаяся в США кампания преследования участников т.н. «штурма» Капитолия 6 января с.г. и вообще всех несогласных с итогами последних президентских выборов, которых власти и послушные им СМИ объявляют «внутренними террористами». Кстати, на это как-то отреагировали послы стран ЕС или представители ЕС США? Была высказана озабоченность риторикой Вашингтона в отношении собственных граждан? Нет? Зря.

По имеющейся информации, ФБР открыло свыше 400 уголовных дел, запросило в судах более 500 разрешений на обыск и вызов в суд подозреваемых, предъявило обвинения и уже арестовало около 200 человек. При этом отпущены под залог или домашний арест лишь несколько десятков обвиняемых. В отношении остальных осуществляется жёсткий прессинг, включая обработку родственников и знакомых, принуждение к даче «нужных» показаний. Более того, людей, которым даже не предъявлены официальные обвинения, увольняют с работы, изгоняют из социальных сетей, подвергают публичному остракизму.

Сомнения в объективности правоохранительных органов вызывает и тот факт, что они, по сути, действуют в соответствии с политическим заказом и установками нынешней Администрации, объявившей события 6 января с.г. «мятежом», а всех, кто был в тот день около Конгресса, чуть ли не «мародёрами». А ведь в большинстве своем это простые граждане, которых тревожит положение в собственной стране. Речь идёт о 74 млн избирателей, которые голосовали за своего президента и отстаивали свои убеждения. Говорю теми же словами, что и Вашингтон в отношении нашей страны.

Их протест не рассосется сам собой. Недовольство не получится замести под ковер. Даже риторика, которую США позволяют себе в отношении России, не поможет увести общественные взгляды от собственных проблем. Их придётся решать. Граждане США заслуживают того, чтобы с ними обращались по закону и согласно международным обязательствам Вашингтона. В данном контексте у нас есть все основания выражать тревогу, требуя соблюдения элементарных прав человека, о которых американские власти постоянно и лицемерно заботятся в отношении других стран, но не стесняются игнорировать у себя дома. Займитесь собственными проблемами, их много, их нужно решать.

Имеем в виду держать данную тему в поле зрения и провести серьёзный разговор с Вашингтоном.

О ситуации вокруг американских граждан П.Уилана и Т.Рида

Обращает на себя внимание скоординированность пропагандистской кампании, опять же заказанной Вашингтоном, в американских и других западных СМИ, по поводу якобы «невинно осуждённых» в России П.Уилана и Т.Рида. Со ссылкой на родственников, тиражируются жалобы на плохое обращение. Безосновательно утверждается, что упомянутому П.Уилану (которого поймали за руку и обвинили в шпионаже) не предоставляются, мол, в должной мере медицинские услуги. Дескать, он «заболел в колонии, у него высокая температура», а помощь не оказывается.

Напомню, такие «заходы» делаются не первый раз, как и раньше, так и сейчас, они не находят подтверждения. Каждый раз, когда П.Уилан обращается в медчасть с признаками каких-либо недомоганий, ему оказывается помощь, предлагаются варианты этой помощи. Могу вас заверить, что он чувствует себя удовлетворительно.

Раз США так озабочены состоянием прав человека и своих граждан, хотелось, чтобы они соответствующим образом, исходя из своих собственных установок, заботились о гражданах других стран, в первую очередь России, находящихся в местах заключения в США, это и К.Ярошенко, и В.Бут и многие другие. Они действительно нуждаются в помощи, а получают её, как правило, только после неоднократных обращений не собственных, а по линии наших Посольств и консульских служб.

В целом же, за инсинуациями по поводу П.Уилана и Т.Рида просматривается нехитрый замысел слепить из них образ чуть ли не «политических жертв», но не получится. Если действительно в этом состоит суть информационной кампании, задумка провальная. Оба осуждены за дело, по серьезным уголовным статьям, и будут сидеть назначенный им судом срок. Хотелось бы больше объективности со стороны СМИ США. Возможно, стоит ознакомить свою публику с реальной картиной.

Призываем американскую сторону даже не пытаться оказывать на Россию давление, чтобы добиться односторонних уступок. Как мы не раз заявляли ранее, строить с нами разговор в такой манере бесперспективно.

О развитии ситуации в Сирии

25-29 января с.г. в Женеве прошла пятая сессия Редакционной комиссии сирийского Конституционного комитета. В ходе заседания в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями проправительственная и оппозиционная делегации с активным участием «независимых» представителей от гражданского общества перешли к обсуждению непосредственно тематики основного закона.

Совместно с партнёрами по «Астанинскому формату» накануне и в ходе состоявшегося раунда настраивали сирийские стороны на конструктивный диалог в интересах сближения позиций и выработки общего видения будущей конституции своей страны. Надеемся, что межсирийские консультации на женевской площадке при эффективном содействии специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсена будут в ближайшее время продолжены. При этом исходим из того, что достижение существенного прогресса на конституционном треке будет способствовать скорейшей комплексной и устойчивой стабилизации ситуации в Сирии в полном соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

На большей части территории Сирии соблюдается режим прекращения боевых действий. Напряженная обстановка сохраняется в зоне Идлиба, где всё ещё хозяйничают террористические группировки. Продолжаются вылазки игиловцев в Сирийской пустыне на востоке страны. Правительственные силы Сирии и ВКС России наносят ответные удары по их схронам и опорным пунктам. Игиловское подполье активизировалось также в Заевфратье, контролируемом самопровозглашенной курдской администрацией при военной поддержке США.

О развитии ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы

К настоящему моменту существенных сдвигов, которые бы позволили вернуть процесс осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) в изначально согласованные рамки, так и не произошло.

Много надежд в этом контексте связывается с Администрацией президента Дж.Байдена. Вашингтон посылал определённые сигналы о принципиальной готовности вернуться в «ядерную сделку». Однако, всё, что мы сейчас наблюдаем, – это обмен взаимными претензиями между США и Ираном относительно того, кто должен сделать «первый шаг» навстречу.

Тегеран неоднократно высказывался о готовности вернуться к выполнению всех положений СВПД в полном объёме, как только будет восстановлен утраченный баланс интересов. Пока иранская сторона продолжает двигаться по пути расширения ядерной деятельности, включая наращивание уранообогатительных мощностей на объектах в Фордо, Натанзе и Исфахане. Об этом свидетельствуют последние доклады Генерального директора МАГАТЭ. Однако необходимо учитывать, что все проводимые Ираном на упомянутых площадках мероприятия осуществляются под плотным контролем со стороны Агентства и не выходят за рамки обязательств Тегерана по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Считаем, что необходимое условие спасения «ядерной сделки» – последовательное и полное выполнение договорённостей всеми странами, которые их разрабатывали и заключали, включая и США, и Иран. Готовы к тесному взаимодействию с участниками СВПД для достижения этой цели, а также конструктивному взаимодействию на этот счёт с новой американской администрацией.

Об итогах конференции «Иран-Евразийский экономический союз: экономическая дипломатия»

27 января с.г. в Иране состоялась конференция «Иран-Евразийский экономический союз: экономическая дипломатия» под эгидой Торгово-промышленной палаты Тегерана. В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители профильных ведомств, деловых и экспертных кругов страны, а также послы стран-членов ЕАЭС.

Высоко оцениваем итоги организованного иранскими друзьями формата. Видим в этом заинтересованность Ирана в дальнейшем укреплении партнерства с Союзом, включая перспективу перехода от Временного соглашения о зоне свободной торговли к полноформатному.

У наших стран имеется значительный торгово-экономический, инвестиционный, научно-технический потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. Рассчитываем, что полноценная либерализация торговли будет способствовать наращиванию взаимного товарооборота.

Об участии американских военных в косовском конфликте

Впечатлили откровения посла США в Приштине Ф.Коснетта в интервью косовскому Интернет-изданию «Gazetablic.com» от 26 января с.г. о фактической причастности США к военным действиям на территории Югославии в ходе активной фазы конфликта конца 1990 гг. Невозможно иначе трактовать пассаж о том, что «американские солдаты сражались и гибли не ради создания на Балканах Великой Сербии и Великой Албании».

Подобные пассажи подводят к логичному выводу, что кровопролитные события в Косово не стали результатом некоего стечения обстоятельств либо «политики Белграда», как это до сих пор пытаются подавать на Западе. Они были спровоцированы извне ради незаконного отторжения данной части территории Сербии – спланированы западными спецслужбами и реализованы при их непосредственной боевой, материальной и экспертной поддержке. По существу, речь идет о важном свидетельстве, которое не оставляет возможности поддерживать миф о «благих намерениях» Вашингтона и их союзников на Балканах.

Бросилось в глаза также очевидное противоречие между признаниями американского посла и официальной западной версией, согласно которой США и их сообщники по НАТО ограничились исключительно воздушной операцией против Югославии под циничным названием «Милосердный ангел», причем Североатлантический альянс якобы не понес тогда человеческих потерь. Однако, оказывается, всё было иначе. Ждём объяснений.

О долгосрочных последствиях натовских бомбардировок Югославии

В Сербии подан первый индивидуальный иск к НАТО о компенсации вреда здоровью, причиненного вследствие использования в ходе бомбардировок 1999 г. боеприпасов с обеднённым ураном. За помощью по похожим сюжетам к адвокатам уже обратилось свыше 2 тыс. чел – как сербов, так и албанцев. Спустя более 20 лет после агрессии альянса в Югославии в пострадавших районах на юге Сербии показатели по целому ряду заболеваний, включая онкологические, до сих пор намного выше средних по стране.

Такие «следы» НАТО оставила и по результатам других своих «гуманитарных миссий». Так, на севере Ливии после бомбардировок фиксировалось превышение в разы допустимых значений радиационного фона – характерный почерк натовских «гуманитарщиков». Нанесение долговременного и серьезного ущерба природной среде и здоровью человека, являющееся прямым нарушением международного гуманитарного права, стало устоявшейся практикой в поведении стран-членов НАТО.

Натовцы много говорят об угрозах европейской безопасности, хотя на деле главной угрозой являются их безответственные действия, ведущие к эскалации напряженности и уже один раз приведшие к экологической катастрофе в самом центре Европы. Против Югославии были применены не только радиоактивные боеприпасы, но также наносились прицельные удары по различным предприятиям, которые привели к разливу тонн токсичных и канцерогенных химических соединений на окружающие территории и реки, в т.ч. Дунай.

К сожалению, никто до сих пор не понес наказания за эти преступления. Это тоже в норме западного «мейнстрима» – не признаваться и не признавать собственных ошибок. Разве Югославия единственный пример? Ирак, Ливия и многие другие точки на планете. Пришли, разрушили, ушли, не извинились, не понесли никакого наказания. Зато потом учат других, как жить и что такое свобода. В рамках альянса происходит своеобразное «размывание» ответственности. Там доминирует ощущение вседозволенности, раз никто не наказывает.

Страны-члены альянса, видимо, опасаются создания прецедента для последующих выплат компенсаций всем пострадавшим. Поэтому в НАТО последовательно отрицают связь между распространением на территории южной Сербии злокачественных опухолей, лейкемии и массовым применением альянсом боеприпасов с обеднённым ураном, считая увязку этих фактов безосновательной. От долгосрочных последствий агрессии альянса против Югославии пострадали даже несколько сотен военнослужащих стран НАТО из состава Сил для Косово (СДК). Это подтверждено, например, рядом вердиктов итальянских судебных инстанций по искам представителей ВС Италии, находившихся в 1999 г. в СДК и пострадавших позднее от онкологии.

Молодые сербы не были свидетелями агрессии НАТО, но, тем не менее, продолжают так или иначе находиться под влиянием ее долгосрочных последствий. Именно поэтому для страны так важно продолжать тщательно документировать и систематизировать доказательства преступлений натовцев на территории Югославии, базируясь на научном изучении всех деталей. Возможно, упомянутые иски против НАТО и деятельность учрежденной в 2018 г. парламентом Сербии межведомственной комиссии помогут установить истину и приведут к наказанию виновных, чтобы подобное никогда больше не могло повториться.

О публикации в британских СМИ информации о поставках Лондоном вооружений в страны, в отношении которых англичанами ранее были введены национальные санкции или режим эмбарго

Обратили внимание на недавнюю статью газеты «Гардиан», в которой со ссылкой на результаты исследования британской НПО «Action on Armed Violence» сообщается, что с января 2015 г. по июнь 2020 г. правительство Соединенного Королевства одобрило контракты на поставку вооружений и военной техники в 58 из 73 стран, фигурирующих в «черном списке» британского Министерства международной торговли. Кроме того, как сообщается в материале, некоторые из стран-получателей военно-технической продукции числятся в списке нарушителей прав человека, который формирует Форин Офис.

Аналогичным образом британская НПО «Campaign Against Arms Trade» разместила информацию о том, что в 2018-2020 гг. на территории Соединенного Королевства курсы военной подготовки прошли представители 130 государств. Как минимум 15 из них регулярно обвиняются Лондоном в нарушении прав человека, а в отношении восьми и вовсе действует оружейное эмбарго.

Всё это, на наш взгляд, в очередной раз подтверждает широко применяемую британским правительством в межгосударственных отношениях политику двойных стандартов. С одной стороны, Лондон, громогласно заявляя о своей лидирующей роли в международном правозащитном движении, требует под угрозой санкций призвать к ответу провинившихся, с другой – готов закрывать глаза на «проступки» партнеров в случаях, когда это выгодно, когда за это платят деньги. Вот так права человека продаются по неплохой цене.

Полагаем, что упомянутые примеры можно квалифицировать как откровенно циничное использование британцами правочеловеческого досье. Это подрывают не только их реноме борцов за справедливость и права человека, но – в чем легко убедиться, взглянув на перечень стран-получателей вооружений, – подтверждает неблаговидную роль англичан в разжигании внутригосударственных конфликтов в различных частях мира, сопровождающихся многочисленными жертвами среди мирного населения. Такая лицемерная политика правительства Великобритании заслуживает всестороннего осуждения (а сначала обсуждения), как со стороны зарубежных партнеров Лондона, так и международного правозащитного сообщества.

В этой связи вновь призываем британскую сторону отказаться от использования правочеловеческого досье в политико-пропагандистских целях. Советуем Лондону, наконец, разобраться, что важнее – ущемленные права людей или интересы собственного военно-промышленного лобби. Какова цена чести и достоинства Великобритании?

Об отмене приговора гражданину Украины В.Маркиву, обвиняемому в убийстве российского журналиста и итальянского фотокорреспондента в Донецкой области в 2014 г.

Обратили внимание на опубликованную в итальянской прессе постановляющую часть решения Апелляционного суда г.Милана, который 3 ноября 2020 г. отменил приговор суда первой инстанции г.Павии в отношении имеющего украинское и итальянское гражданство военнослужащего Национальной гвардии Украины В.Маркива. Напомню, что 12 июля 2019 г. суд г.Павии приговорил украинца к 24 годам лишения свободы, признав виновным в гибели в 2014 г. на территории Донецкой области Украины гражданина Российской Федерации, журналиста и переводчика А.Н.Миронова и гражданина Италии, фотокорреспондента А.Роккелли.

Эта ситуация не может не вызывать недоумения. Один итальянский суд еще год назад признал В.Маркива виновным в страшном преступлении, совершенном на территории Украины: убийстве двух безоружных, ни в чём не повинных людей. Апелляционный же суд Милана – другого итальянского города, находящегося в 90 км от г.Павии, где было вынесено первоначальное решение, – не усмотрел личной вины украинца в данном преступлении и оправдал его за «недостаточностью улик».

СМИ много писали о том, как проходил суд, какие удивительные «вещи» творились в зале судебного заседания, что там устраивал глава МВД Украины А.Аваков. На руках этого человека кровь тысяч жителей Донбасса и украинских военных, повернувших по его приказу оружие против мирного населения. Вокруг здания суда расхаживали украинские националисты, выкрикивающие экстремистские лозунги, как будто бы они находились не в одном из самых цивилизованных городов Европы, а на киевском Майдане.

Так что же получается? Апелляционный суд Милана – не хочется так думать, но, возможно, не без подсказки отдельных представителей итальянских властей пожертвовал своей принципиальностью и полностью пересмотрел решение суда первой инстанции, проигнорировав наличие неопровержимых улик, основанных на шестилетнем следствии и данных опросов свидетелей. Если это так, то тем самым нанесен еще один удар по и так небезупречному образу итальянского правосудия. Оскорблены чувства родственников А.Роккелли, а также всех здравомыслящих итальянцев – а их большинство, – которые ожидали, что суд вынесет справедливое решение в интересах итальянских граждан и покарает убийцу.

Для России данный судебный процесс имеет большое значение, ведь речь идет и о наказании виновного в смерти российского гражданина А.Н.Миронова. К сожалению, суд не уделил практически никакого внимания всем обстоятельствам.

В России в рамках уголовного дела о событиях на юго-востоке Украины, расследуемого Следственным комитетом Российской Федерации, В.Маркиву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство двух и более лиц с отягчающими обстоятельствами». Украинец объявлен в международный розыск, судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уверены, что справедливость восторжествует.

Об украинских санкциях против Никарагуа за открытие почетного консульства в Крыму

Недавно украинские власти ввели санкции против Никарагуа в ответ на назначение руководством этой страны почетного консула в Республике Крым. Данное решение выглядит смехотворно. Как известно, с 2017 г. Украина и Никарагуа официально не являются торговыми партнерами, поэтому санкции накладывать, по сути, не на что. Видимо, это акт отчаяния.

Вновь повторю, Республика Крым и город Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Открытие консульских представительств иностранных государств на территории России – это вопрос наших двусторонних отношений с этими государствами, который не касается третьих стран, включая Украину. Призываем украинские власти не вмешиваться и не пытаться влиять на двусторонние контакты между другими государствами, не имеющими к Украине никакого отношения.

Киев так часто солидаризируется с Западом по целому ряду вопросов, что и здесь есть нечто общее, а именно – наш совет: займитесь решением собственных проблем. Оставьте Никарагуа в покое.

О блокировке на Украине трех оппозиционных каналов

За эти дни произошли беспрецедентные события на Украине. Называю их таковыми по целому ряду причин. С одной стороны, было много схожего, но, с другой стороны, по силе разрушительного удара по демократическим процессам, которые пока еще остаются только в заявлениях и на бумаге, но все же декларируются, данные шаги официальных киевских властей сравнить не с чем. Они касаются демократии, свободы слова, защиты прав журналистов.

В очередной раз киевские власти продемонстрировали полное пренебрежение обязательствами Украины в области обеспечения основополагающих прав человека.

Почему я говорю «беспрецедентно»? Потому что предыдущий режим в Киеве не декларировал столь отчаянно свою приверженность демократическим ценностям, не делал это так убедительно. За последние годы многие поверили в искренность Президента Украины В.А.Зеленского, который говорил, что нельзя запрещать людям говорить на родном языке, закрывать телевизионные каналы. Как красиво и, казалось бы, искренне он это говорил. Оказалось, что не столько искренне, сколько артистично…

2 февраля с.г. был обнародован Указ Президента Украины о лишении эфира трех местных телеканалов – «112 Украина», «Ньюс Уан» и «Зик», представляющих точку зрения оппозиционно настроенной части населения. Данным указом введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер» в отношении народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Т.Козака, на которого оформлены права владения данными медиаресурсами. В настоящее время вещание указанных телеканалов прекращено, лицензии на использование ими телекоммуникационных сетей и радиочастот аннулированы. Миллионы украинских граждан были ограничены в праве на доступ к информации. Более того, власти хотят добиться прекращения их трансляции и на платформе “YouTube”. Это вопиющий факт наступления на свободу слова. Позволю себе сказать как есть: киевские власти дурят свой народ как могут.

Мы неоднократно говорили о неприемлемом поведении официального Киева в отношении российских СМИ, интернет-сайтов, печатной продукции и даже детских книг, которые запрещаются под предлогом противодействия мнимой угрозе и «пропаганде со стороны России». Но теперь репрессивная машина киевского режима зашла слишком далеко, её не остановить. Речь идёт уже об украинских источниках информации, которые занимают неудобную для правящей элиты позицию.

Считаем лишение указом главы государства трех украинских СМИ с солидной аудиторией эфира вопиющим примером политической цензуры и недобросовестной конкуренции, идущим вразрез с законами Украины и международными обязательствами Киева по защите свободы слова.

Не можем забыть предвыборные обещания В.А.Зеленского об уважении принципа языкового многообразия и свободы слова. Вопреки этому Украина продолжает скатываться к тоталитарной модели управления с насильственной украинизацией. Предлагаю вспомнить, что говорил В.А.Зеленский буквально полтора года назад. В ходе визита в Ровненскую область в сентябре 2019 г. он заявил следующее: «Я очень уважаю каждый канал и канал «Ньюс Уан». Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Не имею права, не имею полномочий. Я лично – за свободу слова».

Неоднократно обращали внимание профильных международных структур на продолжающую деградировать ситуацию со свободой слова и плюрализма мнений на Украине. Складывалось ощущение, что нам не верили. Но сейчас что может помешать международным профильным структурам сделать соответствующие комментарии на тему?

Без объяснения причин или под надуманными предлогами с территории Украины выдворяются представители зарубежных СМИ, продолжается практика незаконных арестов и удержания под стражей представителей журналистского сообщества. Наиболее яркие примеры (не единственные) – длившийся больше года арест руководителя портала РИА «Новости-Украина» К.Вышинского по обвинению в государственной измене в рамках сфабрикованного уголовного дела. До сих пор остаются не расследованными убийства в 2014 г. российских журналистов А.Стенина, А.Волошина, И.Корнелюка и А.Кляна.

Киевские власти давно ведут политику систематических репрессий в отношении сотрудников СМИ и давления на неугодные информационные источники. В этих целях реформируется национальное законодательство. В стадии рассмотрения находятся законопроекты «О медиа» и «О борьбе с дезинформацией», которые предусматривают ряд существенных ограничений для СМИ, де-факто устанавливающих государственную цензуру. В проектах законов содержится прямое указание СМИ освещать деятельность российского государства в негативном ключе. Планируется законодательно закрепить запрет на «популяризацию и пропаганду органов власти государства-агрессора», а также оправдание или отрицание вооруженной агрессии и аннексии территории Украины, нарушение ее территориальной целостности и суверенитета. Таким образом, финализируется длительный процесс искоренения любой альтернативной мысли и происходит введение тотальной цензуры.

Неприемлемым является функционирование на Украине экстремистского сайта «Миротворец». Средства массовой информации (кстати, никто на Украине не отрицал, что перечисленные каналы являются СМИ) закрываются. Это делается намеренно грубо, жестко, а сайт «Миротворец» с абсолютно экстремистской идеологией продолжает работать. Напомню, на этом интернет-ресурсе в открытом доступе публикуются личные данные журналистов, освещающих события с (как говорит Киев) «неправильной стороны» истории.

Удивляет молчание по этому сюжету обычно очень активных в информационном поле поклонников «украинской демократии». Непонятно, это знак согласия с антидемократическими действиями киевского режима или недоумение?

Ну, и США «отметились» как никогда ярко. Заявление Посольства США на Украине по данному сюжету – нечто феерическое: «США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств». Хотели бы напомнить Вашингтону и тем деятелям в США, у кого с фактами «не очень», что это не российские, а украинские каналы. А тем, у кого еще и «не очень» с памятью, хочется напомнить комментарий пресс-секретаря Госдепа Н.Прайса от 3 февраля с.г.: «США повсеместно осуждают медийную цензуру, считая ее уделом диктаторов, а также блокирование, притеснение и другие тактики по удушению независимых СМИ, включая телевидение». Н.Прайс и Госдепартамент США, а также Посольство США на Украине – это теперь две разные структуры или все-таки есть нечто общее, что их связывает? Не могут же заявления американских дипломатов быть настолько противоречивыми в первые дни февраля? Или что-то пошло не так?

Заявление американского Посольства в Киеве сделано от имени той самой страны, которая позиционирует себя как образец демократии, и является, между прочим, подписантом таких ключевых международно-правовых документов в области свободы слова как Международный пакт о гражданских и политических правах, Копенгагенский (1990 г.) и Московский (1991 г.) документы Конференции по гуманитарному измерению СБСЕ (ныне – ОБСЕ).

Хотели бы в очередной раз напомнить, что США и Украина – единственные в мире страны, которые каждый год при рассмотрении Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» голосуют «против». Почему это делает Украина, понятно. А Вашингтон объясняет свое голосование против этой резолюции нежеланием «ограничивать свободу слова».

Посольство США на Украине говорит о «дезинформации как оружии в информационной войне против суверенных государств» при том что именно Вашингтон подчинил своим политическим интересам деятельность ведущих мировых платформ соцсетей и видеохостингов, потому что они американские. Именно американские цифровые площадки являются основным пространством распространения дезинформации. Как Вашингтон боролся, борется или намеревается бороться со своими собственными интернет-монополиями? Никак. Дезинформация «гуляет» по социальным сетям, расположенным на американских цифровых платформах, а их сервера расположены в США. Их руководство при попустительстве американских элит дошло в последнее время до того, что скоординированно блокирует под надуманными предлогами аккаунты неугодных их кураторам источников информации вплоть до официальных страниц действующего Президента США. И эти люди будут рассказывать нам про дезинформацию и то, как с ней надо бороться? Начните делать это сами. В США махровая цензура, абсолютное отсутствие правовых рамок, в которых должны действовать интернет-платформы, бесконечные нарушения американскими интернет-гигантами законов и юрисдикции суверенных государств.

Возвращаясь к Украине, рассчитываем, что профильные международные структуры, включая Верховного Комиссара ООН по правам человека, Генерального директора ЮНЕСКО, Комиссара Совета Европы по правам человека, Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и БДИПЧ ОБСЕ, не останутся безучастными к столь вопиющему факту нарушения свободы слова, дадут ему должную оценку и примут необходимые меры к тому, чтобы заставить власти Украины выполнять законы собственной страны и ее международные обязательства.

Не уверена, что в упомянутые организации выстроится кортеж из дипломатов стран ЕС с требованием восстановить справедливость и призвать Украину к исполнению собственных законов и международных обязательств в сфере свободы слова – они заняты другими государствами и проблемами. Но мы, со своей стороны, обязательно направим документы в эти организации.

О заявлениях американских официальных лиц по ДСНВ

Обратили внимание на высказывания Госсекретаря США Э.Блинкена от 3 февраля с.г., который заявил: «Соединенные Штаты пришли к выводу, что Российская Федерация соблюдала свои обязательства в рамках ДСНВ ежегодно с тех пор, как Договор вступил в силу в 2011 г.».

Буквально несколько месяцев назад, 8 декабря 2020 г. спецпредставитель Президента США по контролю над вооружениями М.Биллингсли заявил: «Россия систематически нарушает договоренности о контроле над вооружениями, и ей нельзя доверять в этом вопросе <…>Это вызывает глубокое беспокойство. Придерживаясь этого опасного образа мышления, Россия создает и модернизирует арсенал из тысяч ядерных боеголовок, которые совершенно не ограничиваются договором СНВ-III».

Противоречий все больше. Кризис налицо.

О прекращении ретрансляции ряда российских телеканалов в Латвии

Не только на Украине проблемы со СМИ и свободой слова. Решение крупного кабельного оператора Латвии «Tet» с 1 февраля с.г. прекратить ретрансляцию пяти российских телеканалов – «Первый канал», «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс» идут в том же русле. По сути, латвийские власти, которым принадлежит 51% акций «Tet», продолжают деструктивный курс на вытеснение российского контента из местного медиапространства. Это и есть наступление на свободу слова.

Компания объясняет свои действия некими «неясностями в праве представления каналов и беспокойством из-за соблюдения режима санкций». Удивительные доводы. Непонятно, о чем они говорят.

Это далеко не первый пример недружественных шагов руководства Латвии, выражающихся, помимо прочего, в дискриминационном подходе к российским и русскоязычным СМИ. Ранее жертвами информационных репрессий Риги уже стали семь телеканалов холдинга «РТ», а также внештатные корреспонденты «Спутник» и «Балтньюз», на которых заведены уголовные дела. На очереди – телеканал «РТР-Планета». После неоднократных временных блокировок власти Латвии намереваются окончательно его запретить.

Отмечаем, что откровенное притеснение свободы слова происходит под прикрытием нелегитимных «санкций» Евросоюза. Если посол Латвии в Москве направил своего дипломата «отстаивать» права одного конкретного человека, может быть и другие латвийские дипломаты смогут озаботиться правами миллионов людей в собственной стране и отстоять свободу слова, не дать очередному нарушению международных обязательств Риги претвориться в жизнь?

Призываем Еврокомиссию, а также профильные органы ЮНЕСКО, ОБСЕ и Совета Европы, которые ведут мониторинг ситуации со свободой СМИ в мире, должным образом отреагировать на события в Латвии.

В этой связи с благодарностью отмечаем усилия Представителя ОБСЕ по свободе СМИ Т.Риберы. Она дала публичную оценку российским озабоченностям ущемлением прав российских и русскоязычных журналистов Прибалтики. Судя по её пресс-релизу, она оперативно встретилась с постоянными представителями Латвии и Эстонии при ОБСЕ и призвала их уважать права всех журналистов свободно освещать любые вопросы, вызывающие общественный интерес, а также указала на необходимость соблюдать международные обязательства в этой сфере.

Надеемся, что эти страны, в том числе Латвия, прислушаются к подобным призывам.

О запуске «Sputnik Meedia»

Есть и хорошие новости. В Прибалтике, где власти, с одной стороны, радеют за высокие стандарты демократических прав и свобод в других государствах, а с другой стороны, у себя продолжают последовательную линию на искоренение любого инакомыслия. Журналисты не сдаются, столкнувшись с подобным информационным произволом.

Рады приветствовать запуск нового независимого информационного сайта «Sputnik Meedia». Костяк его журналистского коллектива составили бывшие сотрудники редакции «Sputnik Эстония», которая, напомним, под грубым давлением с элементами уголовного запугивания была вынуждена прекратить свою работу 1 января 2020 г. «Sputnik Meedia» никаким образом не связан с медиахолдингом «Россия сегодня», его финансирование осуществляется из независимых источников. Новый информационный ресурс займет нишу поставщика альтернативного новостного контента, по традиции продолжая выступать за добрососедские отношения (это информация, которую мы получили от них).

Восхищены мужеством и стойкостью журналистов, которые, столкнувшись с планомерной провокацией, продемонстрировали решительное намерение, вопреки беспрецедентному давлению, отстаивать свободу слова и продолжать говорить правду в Прибалтике. Там, где это по-настоящему необходимо. Желаем им успехов в этом непростом деле и, конечно, объективности.

О памятных мероприятиях, посвященных годовщине освобождения Освенцима

27 января с.г. в музее «Аушвиц-Биркенау» в онлайн-формате прошли памятные мероприятия по случаю 76-й годовщины освобождения нацистского концлагеря. Обратили внимание, что в своих видеообращениях только Посол России в Польше и временный поверенный Израиля в Польше напомнили о том, что лагерь смерти в Освенциме был освобожден Красной Армией. А напоминать надо. Расскажу, почему.

Польский президент обошел эту тему стороной, а в немногочисленных материалах польских СМИ, если вообще что-то говорилось на эту тему, то с использованием следующих выражений: 27 января 1945 г. Красная Армия «заняла» лагерь. Не освободила, не принесла мир, не спасла жизни – нет. «Заняла» лагерь.

То, что в Польше вновь и вновь демонстрируют избирательную историческую память (а иногда – историческую амнезию), предпочитая обходить молчанием или извращать неугодные события Второй мировой войны, не сможет изменить главного – именно Красная Армия внесла решающий вклад в разгром фашистской Германии и освобождение Европы от нацизма. Как бы ни хотели об этом забыть в Варшаве, мы не позволим этого сделать.

О совместной статье глав МИД Литвы и Японии

27 января с.г. в израильской газете «Jerusalem Post» была опубликована статья министров иностранных дел Литвы и Японии, посвященная японскому консулу в Каунасе Т.Сугихаре. За оформление тысячам еврейских беженцев транзитных документов он был отмечен израильской наградой «Праведник народов мира», почитается как местночтимый святой в Японской Православной Церкви в лике праведных.

С сожалением вынуждены констатировать, что такой достойный повод – Международный день памяти жертв Холокоста (27 января) – был использован литовским и японским министрами для продвижения искаженного видения событий Второй мировой войны – обвинений Советского Союза в «оккупации» Польши и стран Балтии в 1939-1940 гг. Посольство России в Токио уже предоставило развернутый комментарий на японском и русском языке . Ожидаем, что издание «Jerusalem Post» опубликует его и на английском языке.

От себя хотелось бы добавить: японская дипломатия позволила втянуть себя в литовские политические игры, имеющие конечной целью пересмотр итогов Второй мировой войны и решений Нюрнбергского трибунала. Безосновательными обвинениями современный Вильнюс и ряд других европейских столиц хотят возложить на Советский Союз вину за развязывание Второй мировой войны.

Если с Литвой в целом все ясно – проводимая политика должна отвлечь внимание мирового сообщества от продолжающейся героизации литовских коллаборционистов, нацистских пособников, повинных в уничтожении еврейской общины Литвы (более 200 тыс.человек), то историческая «близорукость» Токио вызывает крайнее удивление. Дело в том, что во время описываемых событий в Европе Япония осуществляла открытую агрессию в отношении Китая, жестоко подавляя любое сопротивление (вспомним нанкинскую резню), пыталась испытать на прочность советские и монгольские границы.

Подобная избирательность в подаче контекста истории Т.Сугихары настораживает. Хотели бы предупредить коллег из японского МИД, что дальнейшая солидаризация с литовским историческим ревизионизмом может стать раздражителем в наших двусторонних отношениях.

К теме вывоза еврейских беженцев транзитом через Советский Союз и роли советского НКИД в этой истории мы обязательно вернемся. Раскроем ее более широко. Уверены, вам будет интересно.

О новых случаях вандализма и демонтажа советских памятников в Польше

В Польше, вопреки принятым в цивилизованном мире принципам отношения к памяти павших и в нарушение российско-польского межправсоглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий 1994 г., продолжается борьбе с советским мемориальным наследием. Это часть стратегии по переписыванию истории.

На сей раз осквернению подверглись посвященные нашим воинам-освободителям памятники в Огродзеньце и Жечине. Монумент в Огродзеньце закрашен черной краской, исписан надписями, с него сняты памятные доски и отбита пятиконечная звезда. В Жечине радикальной «реконструкции» подвергся памятник, установленный в честь советских и польских парашютистов, которые десантировались и погибли здесь в сентябре 1944 г. По сути, советский мемориальный объект ликвидирован: на месте прежних элементов водружен католический крест, вместо посвящения парашютистам установлена совершенно другая памятная доска.

Эти акты вандализма обнаружились в ходе проводимой нами инвентаризации советских мемориальных объектов в Польше. Власти страны не считают нужным, хотя это требуется согласно упомянутому межправсоглашению, даже информировать нас о подобных инцидентах, а польские СМИ сознательно замалчивают эту тему. Тем самым кампания по фальсификации истории в Польше набирает обороты.

О годовщине начала Ялтинской (Крымской) конференции

4 февраля 1945 г., 76 лет назад, открылась Ялтинская (Крымская) конференция – вторая из трех встреч лидеров стран антигитлеровской коалиции. В течение недели в Ливадийском дворце Председатель Совета народных комиссаров СССР И.Сталин, Президент США Ф.Рузвельт и Премьер-министр Великобритании У.Черчилль обсуждали основные вопросы будущего мироустройства.

На конференции во многом благодаря усилиям советской дипломатии были согласованы важнейшие военно-стратегические и политические вопросы, в т.ч. условия безоговорочной капитуляции Германии, порядок репараций, скорейшее завершение войны на Дальнем Востоке, создание постоянного механизма для консультаций между министрами иностранных дел трех держав в форме регулярных совещаний и т.д.

Значительное внимание было уделено вопросу об учреждении по окончании войны универсальной международной организации для поддержания мира и безопасности – будущей ООН, для выработки устава которой было решено созвать конференцию Объединенных Наций в Сан- Франциско. Был утвержден принцип единогласия постоянных членов СБ ООН, т.е. СССР, США, Англии, Франции и Китая, по всем важнейшим решениям, относящимся к сохранению мира, включая все военные и экономические принудительные меры.

Ялтинский форум 1945 г. стал одним из знаковых событий периода Второй мировой войны, наглядным примером успешного взаимодействия союзных держав. Принятые на конференции решения стали важным вкладом в победоносное завершение войны, послевоенное урегулирование, в течение длительного времени служили основой системы безопасности Европы и мира. Участники Крымской конференции сумели встать выше разногласий, отказаться от второстепенного ради главного – сокрушения общего врага и достижения общей победы. Их объединяло понимание того, что злу необходимо противостоять всеми силами и средствами в духе истинной солидарности, взаимного уважения и доверия. Как много изменилось с тех времен и утрачено сегодня.

К сожалению, в настоящее время находится немало сторонников ревизии истории, которые склонны ассоциировать ялтинские договоренности с расколом Европы и блоковым противостоянием послевоенного периода, искажать истинные смысл и значение принятых тогда решений, игнорируя их конкретный исторический контекст.

Элементы заложенного в Ялте и Потсдаме послевоенного устройства сохраняют ключевое значение и сегодня, когда мир находится на сложном, во многом переломном этапе своего развития. Формируется новая полицентричная международная система в сфере мировой политики. Жизнь настоятельно диктует необходимость подвести окончательно черту под конфронтационной политикой, восстановить доверие в военно-политической сфере с тем, чтобы сосредоточиться на позитивной повестке дня европейской и мировой политики в соответствии с велениями и вызовами времени.

О праздновании Дня независимости Гренады

7 февраля День независимости отмечает одно из самых молодых государств Латинской Америки – Гренада (1974 г.).

Эта страна – яркий пример последовательного самосозидания в русле подлинной самостоятельности. Ее история полна драматических событий, среди которых политические потрясения, социальные кризисы и даже внешние вторжения. Сегодня – это образец внутригосударственной стабильности и внешнеполитического баланса с приверженностью принципам многосторонности, международного права и таким его нормам, как равенство, взаимное уважение и учет интересов других государств.

Ценим взвешенные подходы гренадцев ко многим принципиальным проблемам современности. Нас объединяет общее видение мировых процессов, практика конструктивного взаимодействия на многосторонних площадках, перспективы партнерства в карибском регионе не только в двустороннем формате, но и по линии КАРИКОМ. Символично, что Гренада стала первой страной Карибского бассейна, открывшей свое посольство в Москве, приняла у себя два организованных в 2017-2019 гг. при участии Института Беринга-Беллинсгаузена и Фонда «Росконгресс» международных форума «Россия-Евразия-Карибы».

Наши страны выстраивают свои отношения на традициях дружбы, солидарности и взаимовыгодного сотрудничества. В проработке – проекты в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной и научно- технической областях, которые, как мы рассчитываем, по мере выхода из пандемии коронавируса получат дополнительное развитие.

Министр иностранных дел России С.В.Лавров направил поздравление в адрес своего коллеги, Министра иностранных дел Гренады П.Дэвида. Хотела бы присоединиться к поздравлению и от имени Министерства выразить народу этой замечательной страны наилучшие пожелания мира, благополучия и процветания.

Из ответов на вопросы:

Вопрос: В интервью радиостанции «Фран Интер» Госсекретарь Франции по европейским делам К.Бон заявил, что Германии следует отказаться от газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с блогером А.Навальным, объясняя, что такая «мера необходима, так как санкционная политика ЕС оказалась бессильной перед Россией. Мы всегда говорили, что испытываем большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте».

Как МИД России разценивает подобное заявление? Можно ли считать данный призыв примером недобросовестной конкуренции? И будет ли ответная реакция со стороны России?

Ответ: Видели это интервью К.Бона французской радиостанции «Франс Интер» от 1 февраля с.г., в котором он упомянул проект газопровода «Северный поток-2» в качестве возможной очередной ограничительной меры в отношении России.

Строительство газопровода «Северный поток-2» носит исключительно коммерческий характер и призвано обеспечить устойчивые поставки в европейские страны российского природного газа по конкурентным ценам и по кратчайшему пути с соблюдением экологических норм. Исходим из того, что такой подход отвечает в первую очередь интересам европейских партнеров, включая Францию, в том числе в контексте задач по «озеленению» экономики стран-членов ЕС.

С интересом отметили размышления Госсекретаря Франции по европейским делам К.Бона о том, что новые антироссийские санкции «можно ввести», но этого «будет недостаточно» для изменения позиции нашей страны по принципиальным вопросам. С этим мы абсолютно согласны. Попытки добиться чего-либо от России путем давления, санкций, незаконных стоп-листов и т.д. бесперспективны и контрпродуктивны. Считаем, что санкционное противостояние наносит существенный ущерб в первую очередь европейским экономическим операторам.

Вопрос: Церкви и исторические памятники на контролируемой Азербайджаном территории Нагорного Карабаха находятся под угрозой. Как Вы оцениваете то, что Баку отказывается пускать представителей ЮНЕСКО, чтобы они могли лично оценить ситуацию вокруг наследия?

Ответ: Насколько я знаю, сейчас идут переговоры об организации предварительной миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана. Надеемся, что такая поездка состоится в ближайшее время. Она будет способствовать укреплению взаимного доверия в регионе и будет эффективна для разрешения упомянутых Вами проблем.

Вопрос: Как Вы можете прокомментировать текущую ситуацию в ЦАР в контексте выборов и вмешательства западных стран (в т.ч. традиционные интересы Франции)?

Как бы Вы прокомментировали текущую ситуацию в Ливии, включая продвижение и перспективы мирных переговоров, ситуацию «на земле», конфликт Ф.Сараджа и Х.Хафтара? Считаете ли Вы правильным, что Турция начинает играть там все большую роль?

Ответ: Ситуацию в Ливии подробно прокомментировал 29 января с.г. МИД России по итогам встречи Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Председателя Президентского совета, заместителем Председателя Правительства национального согласия Ливии А.Майтигом. Выпустили соответствующее сообщение для СМИ.

В ходе контактов с упомянутыми ливийскими коллегами констатировали, что сохраняющийся на протяжении 6 месяцев режим прекращения боевых действий создает благоприятные условия для продвижения межливийского политического процесса. Подтвердили необходимость дальнейшей конструктивной работы по формированию единых органов власти на переходный период в рамках форума ливийского политического диалога на консенсусной основе. Подчеркнули и акцентировали важность активизации международных усилий, предпринимаемых в интересах скорейшего вывода Ливии из затянувшегося политического кризиса при ведущей роли ООН, в соответствии с решением Берлинской международной конференции и с резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН.

Призываем всех остальных игроков, так или иначе задействованных в этой ситуации или вокруг нее, именно к такому взаимодействию.

Что касается Центральноафриканской Республики. Обеспокоены сохранением в Центральноафриканской Республике (ЦАР) непростой ситуации в сфере безопасности, значительно обострившейся накануне состоявшихся 27 декабря 2020 г. всеобщих выборов.

Благодаря содействию Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МООНСЦАР) и международных партнеров Банги, включая Россию, властям ЦАР удалось обеспечить условия для проведения голосования, а также предотвратить самый опасный сценарий развития событий, воспрепятствовав попыткам незаконных вооруженных формирований (НВФ), вышедших из Политического соглашения о мире и примирении в ЦАР от 6 февраля 2019 г., захватить столицу ЦАР – г.Банги.

К сожалению, после объявления результатов всеобщих выборов насилие не пошло на убыль. В январе боевики из альянса «Коалиция патриотов за перемены» провели атаки на ряд прилегающих к Банги районов, которые были успешно отражены. По-прежнему имеют место периодические нападения вооруженных группировок на населенные пункты, армейские посты, а также личный состав Миссии ООН, гуманитарные конвои и мирных жителей (преимущественно в северо-западных и юго-восточных районах страны). С момента обострения в декабре 2020 г. ситуации в ЦАР погибли 7 миротворцев.

Развязанные группировками боевые действия негативно сказываются на нормальной экономической жизнедеятельности государства. Незаконные вооруженные формирования продолжают контролировать значительную часть территории страны, облагая местное население и экономических операторов незаконными поборами. Остается парализованным дорожное сообщение с Камеруном, на границе с которым заблокировано большое количество грузового транспорта, осуществляющего доставку товаров и продовольствия в Банги и другие районы страны.

Отмечаем резкую деградацию и без того сложной социально-экономической и гуманитарной ситуации. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в связи со всплеском насилия с конца 2020 г. более 200 тыс. центральноафриканцев стали внутренне перемещенными лицами или были вынуждены покинуть страну. По оценкам профильных агентств ООН, в 2021 г. в гуманитарной помощи и защите будет нуждаться более половины населения ЦАР (2,8 млн человек).

Как известно, Россия в ответ на просьбу центральноафриканских властей направила в страну дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, задействованных в обеспечении безопасности накануне и в ходе проведения всеобщих выборов, а также четыре вертолета Ми-8 с экипажами и обслуживающим инженерно-техническим персоналом. Принимая во внимание пожелания официального Банги, а также с учетом продолжающихся боестолкновений регулярных войск ЦАР с боевиками российской стороной принято решение пока оставить в стране эту группу. Вместе с тем упомянутые российские вертолеты с территории ЦАР выведены.

Вопрос: Что делали иностранные дипломаты, в частности болгарский, во время суда над А.Навальным? Мы сами делали запрос в болгарское посольство, но нам так и не ответили. Может, у Вас есть какая-нибудь информация, для чего болгарские дипломаты «потратили бензин»?

Ответ: Было бы неплохо дождаться объяснений посольств, направивших туда своих дипломатов. Это логично. Если они направили своих представителей, было бы правильным понять зачем. Не услышав от них каких-то комментариев, объяснений, мы поняли, что это политическая акция. Она не единичная, это часть глобального процесса, связанного с попыткой вмешательства в суверенные дела России.

Что касается участия зарубежных дипломатов в заседании суда. То, как это было сделано и как потом все они были испуганы вниманием к их персонам и отказывались отвечать на вопросы СМИ (их спрашивали, зачем они туда пришли, какая у них позиция), российская сторона квалифицировала это как политическую акцию. На самом деле, она напоминала какой-то дипломатический флешмоб.

Вопрос: Будет ли МИД России вызывать, в частности, болгарского Посла «на ковер», или ограничится заявлением на странице в «Фейсбук»?

Ответ: Завтра обязательно поставим этот вопрос перед г-ном Ж.Боррелем.

Вопрос: Э.В.Митрофанова назначена Послом России в Болгарии. Можно ли считать, что политика Посла А.А.Макарова отметилась множественными случаями т.н. выявления русских шпионов в Посольстве России? Можно ли считать, что А.А.Макаров «провалился»?

Ответ: Если у ряда стран обострилась шпиономания – это не имеет отношения к российским послам. Существуют исторические способы разрешения сложных ситуаций, в том числе происходят и высылки дипломатов. Не открою большого секрета сказав, что и страны т.н. «коллективного Запада» высылают дипломатов друг друга, но всё это происходит в цивилизованных рамках, как это было раньше. Когда это делается «с помпой», публично, с утечками в СМИ, со скандалами в газетах – это политические акции. Поэтому, к эффективной и добросовестной деятельности российского Посла А.А.Макарова это всё не имеет никакого отношения. Он искренне, с полной отдачей работал по развитию двусторонних отношений.

Что касается Э.В.Митрофановой – она блестящий дипломат, опытный переговорщик, многогранная личность. Надеюсь, Вам повезет, и когда-нибудь она даст Вам интервью. Общение с таким человеком – большая честь.

Вопрос: Как Вы можете прокомментировать решение о проведении выборов в Палестине, а также перспективы палестино-израильского урегулирования?

Действительно ли Посла Израиля вызывали в МИД Сербии? Как Вы можете прокомментировать установление дипломатических отношений между Израилем и Косово?

Ответ: Россия приветствовала решение Президента Палестины М.Аббаса провести поэтапные общенациональные выборы весной-летом этого года (в мае – в Законодательный совет, в июле – Президента и в августе – в Палестинский Национальный совет). Полагаем, что данный шаг будет способствовать преодолению раскола в палестинских рядах, а в перспективе – и налаживанию устойчивого палестино-израильского переговорного процесса.

Поддерживаем последовательную работу наших египетских партнеров по восстановлению палестинского единства. Рассчитываем на результативность нового раунда межпалестинских консультаций в Каире, намеченного на 8 февраля. Со своей стороны подтверждаем принципиальную готовность России содействовать закреплению объединительной тенденции, в том числе путем организации очередной межпалестинской встречи в Москве (когда позволят эпидемиологические условия). Свою заинтересованность принять участие в таком мероприятии выразило руководство ФАТХ, ХАМАС и другие палестинские партии и движения.

Исходим из того, что достижение устойчивого и всеобъемлющего ближневосточного урегулирования и решение комплекса вопросов окончательного статуса возможно только в рамках прямых палестино-израильских переговоров. Важную роль в этом вопросе призван сыграть ближневосточный «квартет» международных посредников – уникальный легитимный механизм сопровождения мирного процесса, одобренный резолюциями СБ ООН.

Относительно установления дипотношений между Израилем и Косово. Оставляя за кадром перипетии и обстоятельства, приведшие к такому шагу, хотим отметить следующее.

Данное решение израильских властей и Приштины противоречит задаче поиска сбалансированной компромиссной развязки косовской проблемы на уникальной международно-правовой основе, каковой является резолюция Совета Безопасности ООН 1244. Беззастенчивое поведение косовоалбанского руководства, нисколько не озабоченного возможными последствиями своих действий, причем не только для Балканского региона, укрепляет националистические силы в Косово. Те, в свою очередь, считают излишним выполнять обязательства в рамках урегулирования, презрительно относятся к интересам других его участников.

Такой неконструктивный курс Приштины, стремящейся любыми способами продолжить легализацию своего квазигосударства, внушает серьезную тревогу за судьбу переговорного процесса, который там пытаются перевести на язык ультиматумов, выдвигают к Белграду нереалистичные требования, прикрываясь договоренностями с западными спонсорами косовской «независимости».

Относительно того, вызывали ли Посла Израиля в МИД Сербии. Этот вопрос нужно адресовать Министерству иностранных дел Сербии – вызывали ли они израильского Посла и как они выстраивают свой диалог с Израилем. Речь идет о двух суверенных государствах, их дипломатических отношениях и практике.