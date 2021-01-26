О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Государственным секретарем США Э.Блинкеном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 февраля С.В.Лавров провел телефонный разговор с Госсекретарем США Э.Блинкеном.

Поздравив собеседника с вступлением в должность, Министр выразил готовность к конструктивному диалогу по широкому спектру тем.

В развитие телефонного разговора президентов В.В.Путина и Дж.Байдена собеседники приветствовали продление до 2026 года Договора об ограничении стратегических вооружений, что будет способствовать улучшению общей ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности. Была затронута проблематика обеспечения предсказуемости в сфере контроля над вооружениями с учетом выхода США из Договора о РСМД, а также в контексте перспектив Договора по открытому небу.

Из международных тем обсуждалось, в частности, содействие мирному урегулированию в Сирии и Ливии, а также ситуация на Украине.

С.В.Лавров напомнил Госсекретарю о ранее выдвинутых Москвой предложениях о принятии совместных российско-американских заявлений о недопустимости ядерной войны и о невмешательстве во внутренние дела друг друга.

В связи с затронутой Э.Блинкеном ситуацией вокруг А.Навального Министр дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации. Обратил внимание Госсекретаря на проблемы, касающиеся преследования в США лиц, протестовавших в связи с результатами президентских выборов, и призвал к обеспечению транспарентности соответствующих судебных процедур.

С.В.Лавров подтвердил, что российская сторона открыта для совместной работы по нормализации всего комплекса двусторонних отношений на основе взаимного уважения и баланса интересов. Подчеркнута готовность к обоюдному устранению накопившихся сложностей в функционировании дипломатических представительств России и США на территории двух стран. Э.Блинкен проявил готовность к организации экспертного диалога по этим вопросам.

Министр и Госсекретарь высказались за налаживание взаимодействия в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая сотрудничество в разработке и совершенствовании вакцин.

Достигнута договоренность о поддержании постоянных рабочих контактов.