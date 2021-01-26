Выступление заместителя Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ В.Ю.Жеглова на онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ, Вена, 4 февраля 2021 года

Уважаемый господин Председатель,

Приветствуем уважаемого посла Я.Х.Чевика и господина Д.Рикко, представившего отчет cпецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ по Украине и в Контактной группе Х.Грау. Отмечаем продолжение усилий послов Х.Грау и Я.Х.Чевика в непростой период пандемии коронавируса, которая вносит вынужденные коррективы в некоторые рабочие процессы. Важно обеспечить непрерывность и результативность диалога по урегулированию внутриукраинского кризиса. Вместе с тем представленные сегодня доклады подтверждают, что динамика неутешительна, а ситуация на Украине продолжает деградировать.

Согласно минскому «Комплексу мер» от 12 февраля 2015 года, одобренному резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН, путь к миру на востоке Украины лежит через всеобъемлющее политическое урегулирование на основе прямого диалога между представителями Киева, Донецка и Луганска. В качестве площадки для него выступает Контактная группа и ее рабочие подгруппы. Деятельность уважаемых послов Х.Грау и Я.Х.Чевика, призвана содействовать именно такому диалогу сторон. На это же направлены и усилия Российской Федерации, принимающей участие в работе Контактной группы в качестве сопосредника.

Заметное и весьма длительное снижение количества взаимных обстрелов после вступления в силу с 27 июля 2020 года мер по усилению режима прекращения огня было призвано создать благоприятный фон для активизации работы по выполнению «Комплекса мер». Однако вслед за этим не произошло существенного улучшения ни в политической, ни в социально-экономической, ни в гуманитарной сферах. К сожалению, работа в тематических подгруппах Контактной группы 2 февраля вновь не привела к каким-либо подвижкам. Что неудивительно на фоне неуёмных попыток Киева выхолостить суть «Комплекса мер», подменить понятия, саботировать реализацию конкретных практических шагов.

На фоне распространения коронавируса украинские власти в нарушение пункта 8 «Комплекса мер» продолжают бесчеловечную блокаду жизнедеятельности отдельных районов Донбасса. Отсутствие должного диалога о модальностях работы в условиях пандемии пунктов пропуска через линию соприкосновения привело к снижению их пропускной способности и трудностям с открытием двух новых в Золотом и Счастье в Луганском регионе. Из-за нежелания Киева выполнять обязательство о прекращении уголовного преследования освобождаемых лиц («процессуальная очистка») во многом затруднена подготовка дальнейших обменов. Внутриполитические особенности текущей ситуации на Украине препятствуют реализации инициативы Донецка и Луганска о добровольной односторонней передаче украинским властям ряда граждан, содержащихся в местах лишения свободы.

Наконец, полный застой наблюдается на политическом треке урегулирования. 15 декабря 2020 года Верховная Рада на один год, до 31 декабря 2021 года, технически продлила действие так и не вступившего в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Этот неработающий закон был принят еще в 2014 году на три года – что уже не соотносится с предписаниями пункта 11 «Комплекса мер». По нему Киев обязался предоставить Донбассу особый статус на постоянной основе и отразить это в Конституции – ничего из этого не сделано. Не выполняется и поручение парижского «нормандского» саммита от 9 декабря 2019 года об инкорпорации в законодательство Украины «формулы Ф.В.Штайнмайера» о порядке введения в действие упомянутого закона.

В этих условиях в Киеве лишь усиливают кампанию по дискредитации Минских соглашений. Устами вице-премьера по реинтеграции, первого заместителя главы украинской делегации в Контактной группе А.Резникова их окрестили «устаревшими» и требующими некой «модернизации и уточнения». Конкретные контуры предлагаемого Киевом «уточнения» начали вырисовываться в последние недели.

Благодарны докладчикам за привлечение внимания к обнародованному 11 января Министерством реинтеграции Украины рамочному законопроекту о так называемом переходном периоде. Приведенные в отчете Я.Х.Чевика выдержки из него со всей очевидностью указывают на противоречие «Минску», в котором нет ни слова, к примеру, о каких бы то ни было «временно оккупированных территориях».

Более того, законопроект предполагает введение некоего не предусмотренного «Комплексом мер» особого правового режима для отдельных районов Донбасса при сохранении действующих условий социально-экономической блокады. Киев настаивает на установлении перед этим военного контроля над границей и всей территорией региона. Хотя по пункту 9 «Комплекса мер» решение вопроса о границе должно завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования. Вместо проведения местных выборов согласно пункту 4 «Комплекса мер», в законопроекте предлагается запуск неких военно-гражданских администраций. Наконец, вместо предписанной пунктом 5 амнистии участников событий в Донбассе предусмотрена концепция некоего «переходного правосудия» с избирательным применением репрессивного инструментария на основе политически мотивированных оценок из Киева в каждом конкретном случае. И нигде не говорится ни о постоянном особом статусе региона, ни о каком-либо прямом диалоге с реальными представителями Донбасса.

Такой законопроект вряд ли можно расценить как шаг вперед в деле реализации Минских соглашений. Наоборот – активная работа украинских властей над ним означает, по сути, стремление выйти из Минского процесса и поставить крест на реализации «Комплекса мер». В случае принятия этого законопроекта такое намерение получит дополнительное формальное закрепление.

Попытки отойти от логики, духа и буквы Минских соглашений носят осознанный характер. Взять, к примеру, направленный Киевом в Контактную группу проект «дорожной карты» урегулирования, который почти на 80% противоречит «Комплексу мер». При этом украинские переговорщики продолжают упорно игнорировать составленный на основе «Комплекса мер» вариант «дорожной карты», представленный Донецком и Луганском еще в октябре 2020 года. Подчеркнем – работа над «дорожной картой» должна быть нацелена на приближение реализации «Комплекса мер», а не рассматриваться как способ его переписывания.

Неудивительно, что в этих условиях в регионе ежедневно происходят перестрелки – с начала текущего года СММ сообщила о более двух с половиной тысячах нарушений «режима тишины». Только на этой неделе зафиксированы повреждения гражданских построек в луганском поселке Берёзовское и донецком поселке Сигнальное. Вопреки первому пункту мер по усилению режима прекращения огня украинские военные 30 и 31 января задействовали беспилотные летательные аппараты вблизи патруля СММ в Лебединском Донецкой области. В этой связи важно эффективное задействование координационного механизма реагирования на нарушения. Как предписано п.5 вышеупомянутых мер, он должен работать при содействии Совместного центра координации и контроля (СЦКК) в действующем составе. Вместе с тем в Киеве упорно уклоняются от применения такого механизма с привлечением представителей Донецка и Луганска в СЦКК в его нынешнем составе.

Уважаемый посол Я.Х.Чевик,

Ваш отчет свидетельствует, что на Украине сохраняется непростая ситуация с обеспечением свободы работы журналистов и правозащитников. Вы отмечаете, что следили за ходом разбирательств по факту некоторых нападений. Вместе с тем может сложиться ощущение, что с начала года Миссия снизила активность на этом направлении. Хотел бы сконцентрироваться на текущей деятельности СММ, выйдя за хронологические рамки представленного Вами отчета.

Так, до настоящего момента не нашла отражения информация о нападении националистов 22 января на журналиста Руслана Коцабу и его мать, а также его адвоката, правозащитницу Татьяну Монтян. Мы настоятельно просим Вас изучить видеозапись нападения – она есть в свободном доступе, – пообщаться с пострадавшими и с правоохранительными органами. Словом, в соответствии с пунктом 3 мандата СММ установить факты и отразить их в своих отчетах.

Не освещена пока и акция властей по системной зачистке инакомыслия в информационном пространстве. 2 февраля указом Президента В.Зеленского введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке ряда телекомпаний, в том числе трех крупнейших новостных телеканалов – «112», «NewsOne» и «ZIK». Оно выложено на сайте Президента Украины и получило масштабный общественный резонанс. Эти телеканалы оказались провозглашены политически неугодными и были отключены в одночасье, без какого-либо судебного разбирательства или решения регулирующего органа. Насколько нам известно, сюжет уже находится в поле зрения Представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Рассчитываем, что и Миссия внимательно отследит происходящее и отразит в отчетах.

Вызывает тревогу ситуация с обеспечением прав неукраиноязычного населения. Отмечаем, с каким вниманием СММ подошла к описанию ситуации вокруг венгерского меньшинства. В отчеты попала информация об угрозах радикалов в его адрес, вплоть до упоминаний об электронных письмах и настенных граффити.

Вместе с тем складывается ощущение, что в Миссии не замечают осуществляемые при поддержке украинских властей русофобские выходки агрессивных националистов. Не попали в отчеты оскорбительные и ксенофобские призывы радикалов, маршировавших под охраной полиции по центральным улицам Киева в честь дня рождения нацистского пособника С.Бандеры 1 января. Они угрожали расправой тем, кто в их понимании является «врагами Украины», требовали отправить «москалей на виселицы». Видеозапись шествия имеется в Интернете. Тем не менее, эта акция была описана в отчете СММ за 5 января как «мирное шествие с патриотическими лозунгами». Мы призываем тщательнее отслеживать происходящее на Украине, внимательно изучать соответствующие видеоматериалы и воздерживаться от «сглаживания углов» при описании акций ультраправых радикалов. Остались абсолютно незамеченными СММ и разгоны украинской полицией двух антифашистских мероприятий 19 января в Киеве – о них мы узнали из СМИ.

В этих условиях высоко актуальной остается потребность в систематизации данных о проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии в тематическом докладе СММ. Фактов для анализа более чем достаточно.

Также не отражены в отчетах Миссии сообщения о нападениях в январе на священнослужителей Украинской православной церкви в Запорожье и ее храмы в Харькове. Конечно, можно сказать, что эта информация не успела появиться в отчетах, поскольку сотрудники СММ лично не наблюдали момент нападений. Но мандат Миссии предписывает оперативно устанавливать факты, в том числе в контактах с представителями общин, правоохранителями и органами местного самоуправления. Исходим из того, что это упущение будет исправлено.

Призываем не снижать внимания к последствиям введения украинскими властями дискриминационного законодательства в области языка и образования. Востребован анализ с отражением состоявшегося сужения объема прав и свобод. Важно отслеживать применение репрессивного инструментария по обеспечению исполнения этих нововведений.

Убеждены, что все государства-участники ОБСЕ заинтересованы в подлинно объективном и беспристрастном освещении происходящего на Украине. Готовы оказывать поддержку Миссии в выполнении задач, вытекающих из ее мандата и не выходящих за его рамки.

Уважаемый посол Я.Х.Чевик, господин Д.Рикко,

Видим, в какой сложной ситуации оказался весь процесс урегулирования на фоне настойчивых попыток Киева переписать «Минск». Исходим из того, что предпринимаемые послами Х.Грау и Я.Х.Чевиком усилия будут направлены на содействие полному выполнению сторонами – Киевом, Донецком и Луганском – положений «Комплекса мер» во всей их полноте, взаимосвязи и последовательности.

Сейчас крайне востребованы действенные сигналы украинским властям о необходимости вернуться к логике «Комплекса мер». Попытки, в том числе внешних кураторов, выгородить украинские власти, саботирующие «Минск», весьма вредны для всего процесса урегулирования.

В заключение хотим пожелать докладчикам и их коллегам крепкого здоровья и успехов в работе.

Благодарю за внимание.