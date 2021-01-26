О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Послом Республики Корея в России Ли Сок Пэ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Российской Федерации Ли Сок Пэ.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая график политических контактов на 2021 год. Обсуждалась также ситуация на Корейском полуострове. С обеих сторон выражена заинтересованность в сохранении стабильности в этом субрегионе и в Северо-Восточной Азии в целом.