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4.02.2118:33

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Послом Республики Корея в России Ли Сок Пэ

184-04-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

4 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Российской Федерации Ли Сок Пэ.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая график политических контактов на 2021 год. Обсуждалась также ситуация на Корейском полуострове. С обеих сторон выражена заинтересованность в сохранении стабильности в этом субрегионе и в Северо-Восточной Азии в целом.

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