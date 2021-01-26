Выступление на Конференции по разоружению Постоянного представителя Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Г.М.Гатилова, Женева, 4 февраля 2021 года

Уважаемый господин Председатель,

Уважаемые коллеги,

Благодарю за предоставленную возможность выступить на Конференции. Повод для этого более чем знаменательный и непосредственно касается вопросов контроля над вооружениями и разоружения, чем мы с вами уполномочены заниматься здесь, в Женеве. Конкретно речь идёт о достигнутой на днях договорённости между Россией и США о продлении на пятилетний срок Договора о СНВ 2010 г. и завершении 3 февраля всех национальных процедур, необходимых для её выполнения.

Без этой договорённости уже завтра, пятого февраля, последнее российско-американское соглашение в области ограничения ракетно-ядерных вооружений было бы сдано в архив. Не надо быть крупным экспертом, чтобы осознавать возможные пагубные последствия такого развития событий.

Особенно отрадно, что в вопросе продления ДСНВ возобладал взвешенный подход, основанный на понимании руководством двух ядерных государств особой ответственности за поддержание стратегической стабильности, сохранение мира и укрепление международной безопасности.

Вопрос о пролонгации ДСНВ оставался в списке российских приоритетов в области контроля над ядерными вооружениями с 5 февраля 2018 года, когда его участниками были достигнуты установленные Договором пределы количественных ограничений. Уже тогда Российская Федерация исходила из императивности пролонгации действия этого двустороннего соглашения. Ведь в нём предусмотрены уникальные механизмы снятия взаимных озабоченностей и проверки выполнения обязательств. Главное – оно устанавливает разумный паритет в стратегических наступательных вооружениях без ущерба для обеспечения военной безопасности обеих стран.

Эта позиция была подкреплена конкретными инициативами на высшем политическом уровне. Особо отмечу, что мы в течение трёх лет оставались прагматиками и одновременно оптимистами. Параллельно с обсуждением вопроса продления с нашими американскими партнерами в Москве велась кропотливая подготовительная работа по урегулированию национальных процедурных формальностей с тем, чтобы в максимально сжатые сроки завершить ратификацию продления Договора, если решение об этом всё-таки будет принято. Стоит отметить, что эта работа не пропала даром. В результате предпринятых мер нам удалось в кратчайшие сроки – за считанные дни – пройти путь от рассмотрения вопроса о продлении обеими палатами Федерального Собрания до его подписания Президентом Российской Федерации.

Позитивно рассматриваем решение новой администрации США откликнуться на российскую инициативу продлить Договор на пять лет без каких-либо условий. Видим в последовательности шагов Президента Дж.Байдена, который подкрепил свои предвыборные обещания конкретными действиями, вселяющий оптимизм сигнал. Хочу подчеркнуть, что продление ДСНВ имеет сразу несколько значений.

Прежде всего, этим шагом Россия и США притормозили дальнейшую деградацию системы соглашений в области контроля над вооружениями и разоружения – процесс, который вызывает растущую озабоченность международного сообщества.

Кроме того, сохранение действия Договора на пять лет обеспечивает должный уровень доверия, предсказуемости и транспарентности для выстраивания конструктивного, заинтересованного и равного двустороннего диалога по широкому перечню вопросов контроля над вооружениями, касающихся в первую очередь поддержания стратегической стабильности. Рассчитываем, что новая администрация США положительно рассмотрит другие российские инициативы на этот счёт.

И, наконец, пятилетний срок позволяет нам совместно с американскими коллегами вести вдумчивую и кропотливую работу по формированию нового «уравнения безопасности» на основе учёта и баланса интересов обеих стран в области оборонной безопасности. Результаты этих усилий вполне могут послужить базой для нового соглашения или ряда соглашений, которые способствовали бы укреплению международной безопасности.

Подводя итог вышесказанному, хочу отметить, что продление ДСНВ чрезвычайно важный, но пока что первый шаг на пути формирования новой системы контроля над ракетно-ядерными вооружениями.

Спасибо за внимание.