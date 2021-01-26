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4.02.2116:42

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом Политбюро палестинского движения ХАМАС М.Абу-Марзуком

182-04-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

4 февраля специальный представитель Президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел М.Л.Богданов принял члена Политбюро ХАМАС Мусу Абу-Марзука.

В ходе обстоятельной беседы основное внимание было уделено проблематике восстановления палестинского национального единства на платформе Организации освобождения Палестины, в том числе в свете намеченных на май-август с.г. общепалестинских выборов.

При этом подчеркивалось, что успех усилий по решению этой задачи должен способствовать справедливому решению палестинской проблемы в соответствии с имеющейся международно-правовой базой, резолюциями ГА и СБ ООН и Арабской мирной инициативой.

С российской стороны была подтверждена принципиальная готовность организовать в Москве очередную встречу представителей руководства ФАТХ, ХАМАС и других основных палестинских политических сил с целью закрепления наметившейся объединительной тенденции, действуя в координации с Каиром.

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