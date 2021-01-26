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О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
4 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг.
С.В.Лавров поздравил Б.Батцэцэг с назначением на пост главы внешнеполитического ведомства Монголии.
Министры подчеркнули, что их разговор открывает календарь двусторонних контактов в год 100-летия установления российско-монгольских дипломатических отношений.
Обсуждены конкретные планы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, включая работу профильной Межправительственной комиссии, углубления гуманитарных, образовательных и научных связей.
Подтверждена нацеленность на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Рассмотрены перспективы взаимодействия на международной арене, в том числе в контексте деятельности Евразэс и ШОС.