О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг.

С.В.Лавров поздравил Б.Батцэцэг с назначением на пост главы внешнеполитического ведомства Монголии.

Министры подчеркнули, что их разговор открывает календарь двусторонних контактов в год 100-летия установления российско-монгольских дипломатических отношений.

Обсуждены конкретные планы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, включая работу профильной Межправительственной комиссии, углубления гуманитарных, образовательных и научных связей.

Подтверждена нацеленность на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Рассмотрены перспективы взаимодействия на международной арене, в том числе в контексте деятельности Евразэс и ШОС.