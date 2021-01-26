О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Б.З.Асадовым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял Посла Республики Узбекистан в Российской Федерации Б.З.Асадова.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам двусторонних отношений. Особое внимание уделено подготовке совместных мероприятий на высшем уровне, в том числе предстоящего государственного визита Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в Российскую Федерацию и 2-го заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Дана высокая оценка развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, наращивании взаимодействия в региональных и международных делах. Подтвержден настрой на продолжение взаимной поддержки и сотрудничества в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.