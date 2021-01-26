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4.02.2112:42

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с Послом Швейцарии в Москве К.Марти Ланг

177-04-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

4 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял Посла Швейцарии в Москве К.Марти Ланг.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ходе реализации посреднической миссии Швейцарии по представительству российских интересов в отношениях с Грузией, о положении дел на пространстве СНГ, в т.ч. о ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

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