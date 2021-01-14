Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с присутствием представителей ряда посольств иностранных государств, аккредитованных в России, на судебном заседании в отношении А.А.Навального

Обратили внимание на повышенный интерес со стороны иностранных дипломатов к судебному процессу над А.А.Навальным. По данным пресс-службы Симоновского суда, на заседании присутствовали представители дипмиссий 14 государств. При этом посольства Польши и Швейцарии прислали каждое сразу двух своих сотрудников.

Заседание было открытым, российская сторона не препятствовала их присутствию.

Хотели бы подчеркнуть, что правоприменительная практика в Россиив части допуска на судебные заседания иностранных дипломатов резко контрастирует с тем, с чем сталкиваются сотрудники наших посольств, когда заявляют о своем намерении посетить судебные процессы, причем с участием российских граждан.

Так, например, в марте 2019 г. во время оглашения вердикта Вильнюсского окружного суда по сфабрикованному уголовному процессу по событиям 13 января 1991 г., в рамках которого признаны «виновными» 67 граждан России, в том числе находящийся в литовских застенках уже почти семь лет гражданин России Ю.Н.Мель, в зал суда не были допущены дипломаты российского Посольства в Вильнюсе, в том числе Посол А.И.Удальцов, и представители СМИ России. При этом никаких вразумительных объяснений представлено не было.

В январе-феврале 2020 г. французский следственный судья отказал сотрудникам консульского отдела Посольства России во Франции в присутствии на заседаниях по делу А.В.Винника (в отношении которого возбуждены уголовные дела в России, Франции и США), объявив их закрытыми.

В августе 2020 г. Посольство России в Швеции получило отказ на запрос о присутствии консульских сотрудников на заседании по делу Лизы Битель.

Подобных примеров недопуска российских дипломатов на судебные заседания, где рассматриваются дела граждан России, и в других странах немало.

Ожидаем от наших коллег аналогичной открытости, соблюдения прав и законных интересов российских граждан, а также напоминаем об обязательстве не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания, как это зафиксировано в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.