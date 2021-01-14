О встрече заместителя Министра иностранных России А.Ю.Руденко с заместителем Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Э.Морой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 февраля заместитель Министра иностранных дел Российский Федерации А.Ю.Руденко встретился с заместителем Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Э.Морой.

В ходе встречи состоялось предметное обсуждение ситуации на Украине и в Белоруссии, проблематики нагорно-карабахского урегулирования, а также обстановки в Центральной Азии. С российской стороны была подчеркнута важность того, чтобы в работе на евразийском пространстве Евросоюз придерживался уважительных и равноправных подходов, основанных на учете интересов и традиций стран региона, накопленных ими культурно-исторических и гуманитарных связей, а также взаимных прав и обязательств в рамках многосторонних интеграционных отношений, участниками которых они являются.