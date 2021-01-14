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О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства А.Сафади
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
3 февраля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади, находящимся в Москве с рабочим визитом.
Состоялось предметное обсуждение комплекса вопросов дальнейшего наращивания двустороннего взаимовыгодного взаимодействия в различных сферах с опорой на механизм Межправительственной Российско-Иорданской комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.
Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельную «сверку часов» по актуальной региональной и международной проблематике.
Особое внимание было уделено динамике развития ситуации в Сирии и вокруг нее, обсуждению путей содействия продвижению процесса ближневосточного мирного урегулирования, складывающейся обстановки в Ираке и в зоне Персидского залива. При этом был подтвержден настрой Москвы и Аммана на углубление- сотрудничества в деле противодействия международному терроризму и экстремизму.
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