О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства А.Сафади

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 февраля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади, находящимся в Москве с рабочим визитом.

Состоялось предметное обсуждение комплекса вопросов дальнейшего наращивания двустороннего взаимовыгодного взаимодействия в различных сферах с опорой на механизм Межправительственной Российско-Иорданской комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельную «сверку часов» по актуальной региональной и международной проблематике.

Особое внимание было уделено динамике развития ситуации в Сирии и вокруг нее, обсуждению путей содействия продвижению процесса ближневосточного мирного урегулирования, складывающейся обстановки в Ираке и в зоне Персидского залива. При этом был подтвержден настрой Москвы и Аммана на углубление- сотрудничества в деле противодействия международному терроризму и экстремизму.

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