Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании А.Сафади, Москва, 3 февраля 2021 года

Добрый день.

Подробно обсудили состояние двусторонних отношений. Подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества по всем направлениям в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне между Президентом России В.В.Путиным и Его Величеством Королём Иордании Абдаллой II.

Засвидетельствовали поддержку скорейшему проведению очередного заседания российско-иорданской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому развитию и научно-техническому сотрудничеству, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

Констатировали хорошие перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики (в частности, ядерной), гуманитарной, образовательной и военно-технического сотрудничества.

Подробно обсудили ситуацию в сирийском урегулировании. Подтвердили необходимость подходить к решению всех имеющихся проблем через прямой диалог обеспеченный самими сирийцами, в том числе в рамках Конституционного комитета, в полном соответствии с принципами, одобренными в резолюции Совета Безопасности ООН 2254.

Выразили удовлетворение форматом нашего сотрудничества в контексте «Астанинского процесса», в котором Иордания участвует в качестве наблюдателя. Обсудили подготовку к очередной встрече в этом формате, намеченной на середину февраля 2020 г. в Сочи.

У нас очень близкие подходы к необходимости искоренить остающиеся еще небольшие очаги терроризма на территории Сирийской Арабской Республики, обеспечить условия для возвращения беженцев и начать международное содействие реконструкции этой страны.

Говорили о той роли, которую может сыграть Лига арабских государств (ЛАГ) в создании максимально благоприятных внешних условий для решения всех этих задач, стоящих перед сирийским народом.

По палестинской проблеме у нас единое мнение о необходимости продвигать задачу двухгосударственного решения. Приветствуем нормализацию отношений Израиля с целым рядом арабских стран. Но это не должно использоваться для того, чтобы создание Палестинского Государства было предано забвению.

Подтвердили роль «квартета» международных посредников, который в сотрудничестве с представителями ЛАГ может сыграть очень важную роль в возобновлении прямых переговоров между палестинцами и израильтянами на основе имеющихся решений ООН и на основе Арабской мирной инициативы.

Обменялись мнениями о ситуации в Ираке, Ливии, Йемене. Заинтересованы в том, чтобы международное сообщество способствовало созданию условий для эффективного, результативного и инклюзивного национального диалога.

Россия и Иордания нацелены на преодоление кризисных явлений в районе Персидского залива, в обеспечении стабильности в этой части Ближнего Востока. Обсуждали имеющиеся на сей счёт инициативы, включая российское предложение о разработке системы коллективной безопасности в Персидском заливе с участием внешних игроков. Привлекли внимание к концепции, продвигаемой Россией, в которой изложены основные параметры этого предложения.

У нас и у иорданских друзей в ближайшее время предстоят новые встречи с нашими другими партнерами, в ходе которых все эти вопросы будут предметно обсуждаться. Условились тесно согласовывать данные шаги, поскольку цели, преследуемые нами по всем этим кризисным вопросам региона, практически совпадают.

Вопрос: Вы затронули тему прямых переговоров между Палестиной и Израилем. Как Вы оцениваете готовность двух стран к возможному возобновлению переговоров? Как смена руководства США может повлиять на ход мирного урегулирования?

Считаете ли Вы, что внутрипалестинский раскол является преградой для возобновления мирных переговоров? Учитывая, что многие палестинские политические деятели посетили Москву в последнее время, смогут ли они преодолеть эту преграду через выборы?

С.В.Лавров: Что касается готовности Палестины и Израиля к возобновлению прямых переговоров, исходим из того, что такую инициативу нужно активно стимулировать, прежде всего со стороны «квартета» международных посредников и арабских стран. Необходимо иметь в виду, что предстоит ряд событий, которые повлияют на создание условий для прямого диалога.

В марте в Израиле пройдут очередные досрочные парламентские выборы, по итогам которых можно будет говорить о том, что израильтяне готовы рассматривать предложения о прямых переговорах.

Для того чтобы «квартет» международных посредников в полной мере выполнял свою роль, важно дождаться завершения формирования соответствующего блока американской Администрации и подходов новых хозяев Белого дома к палестино-израильской проблеме. После этого будет ясно, на какие позиции может выйти «квартет» в обновленном составе. Для нас очевидно, что эти позиции не могут быть иными, нежели нацеленными на двухгосударственное решение.

Что касается положения внутри Палестины, то, как Вы выразились, «раскол» постепенно, но достаточно устойчиво преодолевается. В том числе благодаря усилиям внешних игроков – арабских стран, прежде всего Египта. Российская Федерация также вносит свою лепту в примирение Палестины. На этом направлении активно работают и наши иорданские друзья. Благодаря всем этим усилиям было объявлено о проведении летом этого года серии выборов – парламентских, президентских, в Палестинский Национальный совет. Считаю, что это будет важным, решающим шагом на пути восстановления палестинского единства.

Вопрос (перевод с арабского): Риторика Москвы по протестным акциям на Западе, в частности, у Капитолия и реакция Запада на несанкционированные акции в России сильно отличаются. Не считаете ли Вы, что российская позиция слишком дипломатична и это в т.ч. даёт Западу больше возможностей вмешиваться во внутренние дела России? Не пора бы Москве тоже начать называть тех, кто был арестован за беспорядки в Конгрессе политзаключенными?

С.В.Лавров: Не только события, которые происходят в России в связи с А.Навальным, но и вообще всё, что бы у нас ни происходило, на Западе освещается достаточно специфично, я бы сказал однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по «делу Навального» зашкаливает. От общественности скрывается, что те законы, которые существуют для проведения демонстраций, митингов и всяких протестов на Западе, гораздо более жестокие, чем в Российской Федерации. Полиция на Западе вправе пресекать любые собрания, которые не были согласованы, о которых не было уведомления, и которые, в случае уведомления, нарушают согласованный с властями порядок их проведения. Если демонстранты в Германии, Франции, США и других западных странах выходят на проезжую часть и препятствуют нормальному функционированию общественного транспорта, им грозит несколько лет тюрьмы, многотысячный штраф и прочие наказания. Полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем действуют наши правоохранительные органы в отношении участников незаконных акций.

Освещение этих акций в России и выступлений оппозиционных деятелей на Западе тоже страдает двойными стандартами. Когда говорят о событиях в России, то показывают практически только реакцию полиции на действия демонстрантов, а сами действия демонстрантов оставляют за кадром, хотя в интернете можно легко убедиться, насколько агрессивны те, кто в последние дни выходил на незаконные акции в Москве и других российских городах. Когда западные СМИ комментируют события такого же рода у себя дома, они, как правило, показывают в основном бесчинства со стороны демонстрантов: разбитые витрины, поджоги автомобилей, а не жестокость полиции, в т.ч. кадры, когда, например, в США полицейская машина переезжает по телам лежащих на асфальте демонстрантов. Это, как правило, остаётся «за кадром», и это можно найти только в социальных сетях.

Для того, чтобы эта дискуссия (если Запад в ней заинтересован) велась на основе здравого смысла и фактов (Запад не любит на основе фактов разговаривать), мы подготовили специальный видеоряд о том, как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий. Вчера передали этот видеосюжет делегации во главе с Министром иностранных дел Швеции А.Линде, которая одновременно является и Действующим председателем ОБСЕ. Сегодня я направил этот же материал в Брюссель Высокому представителю Евросоюза по вопросам внешней политики Ж.Боррелю. Хотим, чтобы он, готовясь к предстоящему в пятницу визиту в Москву, тоже ознакомился с объективной картиной, составленной на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не на базе голословных утверждений. К ним, к сожалению, наши западные коллеги слишком уже привыкли, будь то «дело Скрипалей», т.н. «отравление» Навального или те события, которые происходят в связи с его арестом и приговором суда, который был вчера вынесен.

Я понимаю тех, кто считает, что Россия могла бы более агрессивно реагировать на откровенно высокомерную, неподобающую риторику, звучащую из уст западных деятелей. Мы в нашей дипломатической и политической культуре не привыкли скатываться на хамскую риторику. Мы – вежливые люди и привыкли добиваться своих целей и справедливости вежливо и культурно. Как говорится: «Не в силе бог, а в правде». У нас также есть хорошая пословица, которую нужно помнить: «Мягко стелет, да жестко спать». Те, кто принимают наши вежливые манеры за проявление слабости, – сильно ошибаются.

Вопрос: В 2018 г. с освобождаемого от террористов и боевиков юга Сирии в Иорданию были эвакуированы активисты организации «Белые каски». В последующем они были вывезены в другие страны, согласившиеся их «приютить». Однако недавно прошла информация, что ФРГ якобы вернула в Иорданию одного из лидеров «белокасочников» Х.Салеха из-за его экстремистских взглядов. Что Вы можете сказать по этому поводу?

С.В.Лавров: Помню, как немецкая пресса писала об эвакуации Х.Салеха из Иордании в Германию. По-моему, Правительство ФРГ даже предоставило специальный правительственный самолет для этой операции (что редко бывает). Не знаю, вернулся ли он назад в Иорданию, выгнали ли его немцы за его экстремистские взгляды. Наверное, мой коллега сможет лучше ответить.

Раз Вы упомянули «Белые каски», хотел сказать несколько слов об этом специальном проекте западных коллег. Эта т.н. «гуманитарная» организация была создана с активным участием представителей западных спецслужб, финансировалась за их счет. Она никогда не предоставляла свои т.н. «гуманитарные» услуги на территориях, контролируемых сирийским правительством; работала исключительно в тех частях Сирии, где «верховодили» террористы, прежде всего «Джабхад ан-Нусры», с кем «Белые каски» очень тесно сотрудничали. На деньги Запада устраивались откровенные провокации, инсценировки, постановочные видео о якобы применении в Сирии химического оружия правительством страны. Эти т.н. «факты», которые любой мало-мальски объективный эксперт сочтет «высосанными из пальца», использовались западными странами для того, чтобы наносить авиационные удары по суверенному государству без каких-либо оснований в виде решений Совета Безопасности ООН.

Когда в результате действий по освобождению сирийской территории под ногами «Белых касок» – провокаторов, жуликов, пособников террористов – стала гореть земля, Запад озаботился тем, чтобы «своих клиентов» спасти и вывести из-под удара. Несмотря на воспевание «Белых касок» как чуть ли не «идеала» гуманитарной организации, на самом деле Запад прекрасно понимал, с кем имеет дело и кого «вскормил». Именно тогда Запад обратился к нашим иорданским коллегам с просьбой на время «приютить» «Белые каски». Было это 2,5 года назад. Как я понимаю, десятки этих персонажей по-прежнему находятся в Иордании. Исходим из того, что надо выполнять обещание забрать их через пару месяцев, хотя мы знаем, как Запад относится к своему слову.

Надеюсь, мой друг с пониманием воспримет комментарии, т.к. речь идет не столько об Иордании, сколько об элементе общей стратегии Запада по смене режима в САР вопреки решениям СБ ООН. Это очень важный вопрос, который мы не можем упускать из виду.

Насчет того, вернулся ли Х.Салех в Иорданию, не владею информацией.