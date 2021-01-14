О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Индонезии в России Х.М.Таваресом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 февраля член коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России, А.В.Яковенко принял нового Посла Индонезии в России Хосе Антонио Морато Тавареса. Он поздравил гостя с 71-й годовщиной установления дипломатических отношений между нашими странами и пожелал ему успехов в деле укрепления взаимовыгодных двусторонних связей.

В ходе беседы стороны уделили много внимания активному развитию многогранных контактов между Россией и Индонезией, находящихся сейчас на подъеме. Особое внимание было обращено к торгово-экономическому измерению и поиску путей качественного наращивания его объемов. В этом Х.А.Морато Таварес видит один из основных приоритетов работы Посольства.

Были обстоятельно обсуждены итоги состоявшихся выборов в США и их влияние на ситуацию в Азии. В более широком контексте была затронута тема технологического раздела мира, что может объективно представлять новую угрозу для его развития. Собеседники были едины в том, что отношения в современном мире должны выстраиваться исключительно на основе уважения международного права.

Ректор подробно информировал Посла о перспективах развития Академии и системе повышения квалификации дипломатов. А.В.Яковенко пригласил индонезийских сотрудников МИД этой страны приехать в ДА МИД России на стажировку, передав Послу программы таких курсов. Было отмечено, что в рамках подобных ежегодных стажировок обучение проходят дипломаты более 30 стран.

В заключение, А.В.Яковенко рассказал Послу о выходе нового электронного журнала Академии «Дипломатическая служба и практика» и пригласил его написать статью для следующего номера. Председателем Совета журнала является Министр иностранных дел России С.В.Лавров. Ректор также попросил Х.А.Морато Тавареса выступить перед молодыми дипломатами МИД России и слушателями Академии о приоритетах индонезийской внешней политики. Оба предложения были с благодарностью приняты.