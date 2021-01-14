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3.02.2118:02

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Э.Морой

170-03-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

3 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял заместителя Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мору.

В ходе беседы состоялось углубленное обсуждение проблематики ближневосточного урегулирования и развития ситуации в Сирии.

 
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