О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с заместителем Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Э.Морой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко встретился в Москве с заместителем Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Э.Морой.

В ходе встречи состоялось обсуждение проблем и перспектив отношений Россия-ЕС в контексте предстоящих 5 февраля с.г. в Москве переговоров Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррелем, а также ряда актуальных международных вопросов.