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3.02.2116:15
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с главой Службы общей разведки Правительства национального согласия Ливии И.Тараблуси
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
3 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял главу Службы общей разведки Правительства национального согласия Ливии Имада Тараблуси.
В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее с акцентом на проблематику комплексного урегулирования ливийского кризиса в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и положениями резолюции 2510 СБ ООН.