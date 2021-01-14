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3.02.2113:42
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с заместителем Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Э.Морой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
3 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился в Москве с заместителем Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Э.Морой.
В ходе встречи состоялось обсуждение перспектив реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также ситуации вокруг Венесуэлы.