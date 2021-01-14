Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании А.Сафади, Москва, 3 февраля 2021 года

Уважаемый господин Министр, дорогой друг,

Коллеги,

Очень рады очередной возможности обменяться мнениями по продвижению в жизнь договоренностей, достигнутых Президентом России В.В.Путиным и Его Величеством Королём Иордании Абдаллой II.

Предлагаю начать с обсуждения текущих двусторонних вопросов, касающихся российско-иорданских отношений во всех областях. Потом мы могли бы обменяться мнениями по актуальным вопросам международной ситуации, включая положение на Ближнем Востоке и Севере Африки, палестино-израильское урегулирование, ситуацию в Сирии, Ираке и развитие ситуации в зоне Персидского залива.

Всегда ценим оценки и мнения, высказываемые нашими иорданскими друзьями по этому поводу. Для нас эти переговоры всегда имеют важное значение.

Добро пожаловать.