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Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании А.Сафади, Москва, 3 февраля 2021 года
Уважаемый господин Министр, дорогой друг,
Коллеги,
Очень рады очередной возможности обменяться мнениями по продвижению в жизнь договоренностей, достигнутых Президентом России В.В.Путиным и Его Величеством Королём Иордании Абдаллой II.
Предлагаю начать с обсуждения текущих двусторонних вопросов, касающихся российско-иорданских отношений во всех областях. Потом мы могли бы обменяться мнениями по актуальным вопросам международной ситуации, включая положение на Ближнем Востоке и Севере Африки, палестино-израильское урегулирование, ситуацию в Сирии, Ираке и развитие ситуации в зоне Персидского залива.
Всегда ценим оценки и мнения, высказываемые нашими иорданскими друзьями по этому поводу. Для нас эти переговоры всегда имеют важное значение.
Добро пожаловать.