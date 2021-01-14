О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Австрии в России Й.Айгнером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 февраля состоялась встреча члена Коллегии, Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в России Йоханнесом Айгнером.

В центре внимания состоявшейся беседы были вопросы перспектив развития сотрудничества между дипломатическими академиями министерств иностранных дел двух стран. Обе академии являются одними из старейших в мире, и многие направления их деятельности совпадают.

По мнению Ректора и Посла, перспективным направлением сотрудничества может быть обмен опытом по повышению квалификации дипломатов, а также подготовка совместных исследований по интересующим обе академии темам.

В ходе встречи собеседники обсудили двусторонние отношения и динамику их развития. Ректор и Посол дали высокую оценку уровню Сочинского диалога по линии гражданских обществ двух стран.

Пользуясь случаем, А.В.Яковенко пригласил Й.Айгнера выступить перед молодыми дипломатами МИД России и студентами Академии по приоритетам внешней политики Австрии. Приглашение было с благодарностью принято.