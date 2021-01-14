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2.02.2119:06

О встрече первого заместителя Министра иностранных дел России В.Г.Титова с Послом Словакии в Москве Л.Регаком

161-02-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

2 февраля первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титов принял копии верительных грамот у вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Словацкой Республики в Москве Л.Регака.

В ходе беседы стороны высказали обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-словацких отношений, отметили важность поддержания политического диалога, углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, межрегиональных и культурно- гуманитарных связей. Обсуждены перспективы двусторонних контактов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в обеих странах и в мире в целом.

Рассмотрены некоторые международные проблемы, включая вопросы стратегической стабильности и тематики взаимоотношений по линии Россия-ЕС.

 

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