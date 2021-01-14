О встрече специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел М.Л.Богданова с Генеральным секретарем палестинского движения «Исламский джихад» З.Ан-Наххаля

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел М.Л.Богданов принял Генсекретаря палестинского движения «Исламский джихад» Зияда Ан-Наххаля.

В ходе беседы основное внимание было уделено перспективам справедливого решения палестинской проблемы, включая актуальность задачи восстановления палестинского национального единства на платформе Организации освобождения Палестины, в том числе в свете намеченных на май-август с.г. общепалестинских выборов.

В этом контексте с российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку двухгосударственного принципа урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе-соответствующих резолюций СБ и ГА ООН и Арабской мирной инициативы.