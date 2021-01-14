Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Швеции, Действующим председателем ОБСЕ, А.Линде, Москва, 2 февраля 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

У нас состоялись интересные переговоры с Министром иностранных дел Швеции А.Линде. В этот раз она приехала в Российскую Федерацию в качестве Действующего председателя ОБСЕ. Помним, что Швеция принимала самое деятельное участие в разработке Хельсинского Заключительного акта, который создал условия в Европе для общеевропейского процесса и стал фундаментом нашей общей Организации. Надеемся, что в нынешней непростой ситуации, сложившейся в Европе, шведское председательство в ОБСЕ будет руководствоваться взвешенным, объективным подходом, способствовать восстановлению атмосферы доверия на нашем общем пространстве. Будем всячески способствовать такому подходу.

У нас общее мнение, что ОБСЕ в силу широкого географического охвата, всеобъемлющего подхода к безопасности во всех её измерениях, правила консенсуса, в полной мере сохраняет свою значимость и может играть более весомую роль в европейских и евроатлантических делах. В ходе заседания Совета министров иностранных дел в Тиране, состоявшегося в прошлом месяце в формате видеоконференции, предложили обсудить пути повышения эффективности Организации. Сегодня передали шведским коллегам соответствующий неофициальный документ с изложением того, как и в каких формах можно наладить дискуссию по этой актуальной теме. Рассчитываем, что шведская сторона уделит вопросу должное внимание.

Надеемся, что действующее председательство будет содействовать решению многих конкретных проблем через поиск точек соприкосновения и формирования объединительной повестки дня. Подробно обсудили текущие задачи в трёх измерениях деятельности ОБСЕ, работу её институтов, полевых присутствий, затронули бюджетные и кадровые вопросы. Россия готова к тесному сотрудничеству на таких ключевых направлениях как: борьба с терроризмом, наркотрафиком, угрозами в сфере информационно-коммуникационных технологий, торговлей людьми и с любыми другими формами организованной преступности.

По нашему убеждению ОБСЕ может внести вклад и в преодоление последствий пандемии коронавируса, в т.ч. посредством обеспечения социальных и экономических прав граждан, путём содействия сопряжению различных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Также среди наших приоритетов – обеспечение прав национальных меньшинств, борьба с проявлениями неонацизма, христианофобией, исламофобией.

На фоне цензурирования неугодных мнений со стороны глобальных IT-компаний особое внимание необходимо уделить обеспечению права на доступ к информации.

Рассмотрели ситуацию на Украине. Вновь подчеркнули безальтернативность полного и последовательного выполнения минского «Комплекса мер». Считаем (и мы сегодня сказали об этом нашим коллегам), что любые попытки выгородить Киев, который упорно не желает выполнять взятые на себя международные обязательства, будут контрпродуктивны. Рассчитываем, что Действующее председательство поспособствует прямому диалогу между Киевом и Донбассом в Контактной группе и обеспечит беспристрастность работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

Обсудили роль Минской группы в нагорно-карабахском урегулировании, перспективы возобновления позитивной динамики в формате «5+2» по Приднестровью. Оценили ход женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

У нас есть, о чём поговорить в сфере двусторонних отношений. Привержены выполнению принципиальных договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров Президента Российской Федерации В.В.Путина с Премьер-министром Швеции С.Лёвеном в Санкт-Петербурге в апреле 2019 г. Выступаем за преодоление негативной тенденции в двусторонней торговле, серьезно просевшей за первые 11 месяцев прошлого года. Важную роль в этих усилиях отводим межправительственному Российско-Шведскому Наблюдательному комитету. Как мы понимаем у сопредседателей этого важного органа есть заинтересованность провести его очередную сессию в текущем году в Стокгольме.

Надеемся, что удастся найти взаимоприемлемый выход и в ситуации с поставками шведской продукции для российской автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ». В прошлом году власти Швеции по каким-то причинам запретили экспорт запасных частей для промышленного пресса, использующегося на наших заводах. Рассчитываем, что шведские коллеги посмотрят ещё раз на эту ситуацию с точки зрения интересов экономического взаимодействия. Заинтересованы также в том, чтобы Правительство Швеции посодействовало в улучшении экономических условий работы шведского алюминиевого завода «КУБАЛ», в котором есть капитал компании «РУСАЛ».

Положительно оцениваем развитие гуманитарных связей. В будущем году в Швеции наряду с другими скандинавскими странами планируется проведение «Русских сезонов». Продолжается совместная работа и по проекту подъема подводной лодки Русского императорского флота «Сом», которая затонула в шведских территориальных водах в период Первой мировой войны в 1916 г. Есть конкретные планы, как этот проект реализовать. Рассчитываем на ускорение соответствующих шагов.

Обменялись мнением о ситуации в районе Балтийского моря, на Севере Европы в целом. Рассматриваем политику Швеции по неучастию в военных союзах как важный фактор региональной стабильности. С озабоченностью наблюдаем за попытками последовательно втягивать Стокгольм во взаимодействие с Североатлантическим альянсом. Швеция всё чаще участвует в совместных учениях с НАТО, предоставляет свою территорию под натовские маневры. Убеждены, что не только в Арктике, но и в целом на Севере Европы нет никаких проблем, требующих вовлечения военно-политических блоков. Все проблемы, которые там существуют, можно решать силами стран этого региона.

Рассчитываем, что наши многочисленные предложения о налаживании диалога в сфере безопасности в этой части Европы будут изучены, и мы получим конкретную реакцию. Я имею в виду, в частности, нашу инициативу, давно предложенную коллегам – собрать формат, который мы называем «5+3+1» (5 стран северной Европы, 3 прибалтийских и Российская Федерация) и откровенно обменяться мнениями о тех озабоченностях, которые у каждой из этих стран существуют в сфере безопасности в отношении друг друга, да и в целом о безопасности в этом регионе.

Признательны шведским коллегам за то, что они выразили готовность активно содействовать успеху российского председательства в Арктическом совете, которое начнется в мае 2021 г. Договорились продолжать поддерживать контакты.

Вопрос (задан А.Линде): Вопрос касается базовых основ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которой Вы сейчас председательствуете. Она заявляет о том, что права и свободы гражданина находятся в основе Организации. Право на свободу слова и выражение своего мнения – одно из основных.

3 декабря 2020 г. семерым латвийским журналистам были предъявлены обвинения, против них возбудили уголовные дела за сотрудничество с российскими СМИ. В отношении них были проведены жесткие обыски. На сегодняшний день изъято большое количество их личных вещей. Журналистов обвиняют в том, что они якобы нарушили санкционный режим, сотрудничая с агентством МИА «Россия сегодня», хотя оно не находится в санкционном списке Латвии.

Я и мои коллеги обращались к Вам, в ОБСЕ, с просьбой о помощи. Хотели бы получить от Вас разъяснения по этой ситуации. Что Вы собираетесь делать, чтобы остановить гонения в отношении семерых латвийских журналистов?

С.В.Лавров (добавляет после А.Линде): При подготовке к Совету министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ российская делегация вносила проекты решений, в которых не содержалось ничего революционного и неожиданного, а просто предлагалось подтвердить базовые принципы, одобренные ОБСЕ еще в 1990-х – начале 2000-х гг. Прежде всего речь шла о принципе свободы доступа к информации как для граждан соответствующей страны, которые должны иметь возможность пользоваться источниками новостей и оценок внутри своей страны и за границей, так и для журналистов. Процитировали то, что принималось в ОБСЕ в начале 1990-х гг. по инициативе западных коллег.

Почему-то в этот раз непонятным образом изменилась историческая ситуация, и западные страны (по крайней мере, большинство из них) воспротивились консенсусу, который подтвердил бы необходимость обеспечивать свободу доступа к информации. Готовим аналогичное предложение и к СМИД ОБСЕ, который пройдёт в Стокгольме.

В целом проблема транспарентности того, что происходит в мире, приобретает особое значение. Необходимость открытости распространяется и на столь муссируемую западными коллегами тему ситуации с А.Навальным.

Немецкие коллеги сообщили, что выявили в его биоматериалах боевое отравляющее вещество, которое нигде не значится. Потом они перепроверяли эту информацию в биолабораториях Франции и Швеции, а затем – в Техническом секретариате Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). По результатам этих изысканий никакой информации, реально показывающей обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было предоставлено.

Если выдвигаются обвинения, надо доказать вину. А отказ предоставлять информацию, потому что это «секретно» или сам «пациент» не разрешает, дает нам все основания полагать, что это инсценировка.

Сегодня вновь напомнил шведским собеседникам, что ожидаем от них, учитывая, что в Лаборатории исследовательского Института тотальной обороны Швеции в г.Умео проводился один из таких анализов, и потом было громогласно объявлено, что подтверждены выводы германских экспертов, транспарентности и честности в этом вопросе.

Вопрос: Если американская сторона пойдет на уступки в вопросе сохранения Договора по открытому небу (ДОН), готова ли Россия приостановить процесс выхода из Договора, начавшийся несколько недель назад?

С.В.Лавров: Мы обсуждали этот вопрос. Привлекли внимание к тому, что некоторые страны-участницы Договора по открытому небу пытаются представить сложившуюся ситуацию как возникшую по вине Российской Федерации. Дескать, американцы долго терпели наши «нарушения». В итоге их терпение «лопнуло», и они вышли из Договора. Поэтому Россия должна отвечать за преодоление нынешней кризисной ситуации.

Напомнили о многочисленных нарушениях США, на которые мы обращали внимание последние годы. В сравнении с претензиями, выдвигавшимися в наш адрес, эти нарушения выглядят гораздо более масштабными и бросающимися в глаза. Достаточно сказать, что практически вся Аляска была закрыта для наших наблюдательных полетов за исключением трех-пяти процентов её территории. Штат Гавайи был целиком исключен благодаря ухищрениям, к которым прибегали американцы в нарушение установленных Договором процедур. Есть целый ряд нарушений, которые допускали европейские участники ДОН. Поэтому говорить о том, что нынешняя ситуация сложилась из-за России, не очень честно.

Когда США вышли из Договора, мы подтвердили европейским коллегам, что готовы в нем остаться, но хотели бы, чтобы соблюдалось его положение, исключающее передачу данных, полученных в ходе наблюдательных полетов, стране, которая не участвует в ДОН. Нам стали говорить, что это и так записано в Договоре. Привели имеющиеся у нас сведения о том, что США после решения о выходе активно «обрабатывали» союзников по НАТО, требуя от них обязательств в нарушение Договора «делиться» с Вашингтоном соответствующей информацией, собранной над российской территорией. Именно потому, что мы имели доподлинные сведения, что предыдущая Администрация занималась таким «выламыванием рук», предложили коллегам по ДОН переподтвердить обязательства о том, что информация, получаемая в ходе полетов, не будет передаваться третьей стороне.

На это нам ответили невнятно, из чего российская сторона сделала вывод, что американское давление возымело действие, и европейцы не хотят подтверждать то, что, они не исключают, будет нарушаться. Это предыстория, чтобы освежить всем нам память.

Отвечая на Ваш вопрос, если США полностью вернутся к выполнению Договора по открытому небу, то Российская Федерация будет готова конструктивно рассмотреть эту новую ситуацию. Все озабоченности, возникающие у участников Договора друг к другу, можно и нужно обсуждать в Консультативной комиссии по открытому небу, созданной для обслуживания ДОН.

Вы упомянули, что процесс нашего выхода из Договора уже начался. Это не совсем так. Мы объявили о том, что приняли такое решение, но процесс выхода начнётся с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям Договора.