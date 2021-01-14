О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Австрии в Москве Й.Айгнером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел встречу с Послом Австрийской Республики в Москве Й.Айгнером.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями об актуальном положении дел в сфере стратегической стабильности, проблематике Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации с иранской ядерной программой, а также других аспектах международной повестки дня, представляющих взаимный интерес.