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2.02.2116:57

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с Послом Австрии в Москве Й.Айгнером

157-02-02-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

2 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел встречу с Послом Австрийской Республики в Москве Й.Айгнером.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями об актуальном положении дел в сфере стратегической стабильности, проблематике Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации с иранской ядерной программой, а также других аспектах международной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

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