Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Действующим председателем ОБСЕ, Министром иностранных дел Швеции А.Линде, Москва, 2 февраля 2021 года

Уважаемая госпожа Министр,

Дамы и господа,

Коллеги,

Добро пожаловать в Министерство иностранных дел России.

Это не первый Ваш визит в Москву, госпожа Министр, но сегодня Вы в новом качестве – Действующего председателя ОБСЕ. Ценим возможность в начале Вашей «вахты» обменяться мнениями по сохраняющимся и накапливающимся в этой организации проблемам. Нам предстоит решать их совместно в рамках общеевропейского процесса с учётом ключевого принципа, на котором зиждется работа ОБСЕ – принципа консенсуса. Он предполагает учет всех мнений и поиск баланса интересов. В этом трудно переоценить роль Председателя ОБСЕ. Надеемся, что при исполнении этих функций Вам поможет наследие легендарного Премьер-министра У.Пальме, всегда выступавшего за объединительную повестку дня на нашем континенте и за поиск путей упрочения безопасности для всех на равных основаниях.

В ОБСЕ принято немало заявлений на высшем уровне, определяющих ключевые принципы обеспечения равной и неделимой безопасности для всех. Искренне надеемся, что Вы не допустите никакого отступления от этих документов.

Обсудим также двустороннюю повестку дня. В наших отношениях есть неплохие примеры позитивного развития, но, в целом, их состояние оставляет желать лучшего.

Слышим заявления о т.н. «российской военной угрозе», прочую антироссийскую риторику, но, к сожалению, все наши предложения о том, чтобы наладить диалог по любым вызывающим озабоченности вопросам, остаются без реакции. Нет ответа и на российский запрос о том, на каких основаниях и каким образом шведская военная лаборатория сделала вывод о том, что А.Навальный был отравлен неким новым веществом из т.н. группы «новичков». Это совсем не вписывается в требования о транспарентности в этом и в любом другом вопросе, с которыми выступают германские и прочие коллеги, но сами не хотят быть транспарентными в выводах, используемых ими для продвижения антироссийской позиции.

Все эти вопросы хотим обсудить честно, открыто, без какого-либо предубеждения, потому что как соседи мы должны быть заинтересованы в нормальных, добрых отношениях, тем более что народы наших стран, особенно жители приграничных районов, кровно в этом заинтересованы.

Предлагаем также обменяться мнениями о весьма неплохом двустороннем сотрудничестве на Севере Европы, в том числе в Арктическом совете, где Россия скоро будет председательствовать.

У нас есть о чём поговорить. Рад вас видеть. Еще раз добро пожаловать.