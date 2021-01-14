О втором заседании Координационного совета при Секретариате Форума партнерства Россия-Африка

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 февраля в формате видеоконференции состоялось второе заседание Координационного совета (КС), созданного при Секретариате Форума партнерства Россия-Африка.

В мероприятии приняли участие специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов, руководитель Секретариата, посол по особым поручениям О.Б.Озеров, руководитель КС, председатель правления, директор Фонда Росконгресс А.А.Стуглев, исполнительный директор Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) А.В.Беляева, директор Института Африки РАН, член-корреспондент И.О.Абрамова, представители российских министерств и ведомств, ведущих компаний и бизнес-организаций.

В своем выступлении М.Л.Богданов обратил внимание участников заседания на необходимость скорейшего завершения работы над Планом мероприятий по подготовке и проведению второго саммита Россия-Африка, запланированного на 2022 г., с акцентом на финализацию доработки концепции саммита и его содержательного наполнения.

Выступившие на заседании А.А.Стуглев, О.Б.Озеров, А.В.Беляева и другие подробно рассказали о проделанной работе по подготовке очередного саммита и о планах на ближайшее будущее.

В частности, А.А.Стуглев отметил, что 2021 г. станет определяющим для всего комплекса российско-африканского сотрудничества. Перед Координационным советом стоят две масштабные задачи: подготовка второго саммита Россия-Африка, а также проведение в течение 2021-2022 гг. серии мероприятий в формате Россия-Африка, которые создадут базис для успешного проведения российско-африканской встречи «в верхах». Добиться реализации этих задач можно лишь в тесной координации всех заинтересованных российских структур.

В ходе состоявшейся дискуссии был обсужден широкий круг проблем, касающихся концепции второго саммита Россия-Африка, подготовки и принятия проектов его итоговых документов для дальнейшего согласования этих документов с африканскими партнерами. Особое внимание было уделено вопросу совершенствования механизмов реализуемых и запланированных к осуществлению взаимовыгодных проектов с африканскими партнерами с учетом накопленного, в том числе и зарубежного, опыта, а также разработки «дорожных карт» сотрудничества на 2021-2022 гг.

Принято решение утвердить в целом Перечень мероприятий в формате Россия-Африка, включая предложения, полученные в развитие итогов предыдущего заседания Координационного совета.