О предстоящих переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании А.Сафади

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2-3 февраля Москву с рабочим визитом посетит заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства А.Сафади. На 3 февраля запланированы его переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств намерены провести обстоятельную «сверку часов» по актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.

Одной из центральных тем станет обстановка в Сирии и вокруг нее. Выступаем за скорейшее урегулирование сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, безусловное уважение единства, суверенитета и территориальной целостности САР.

Значительное внимание в ходе предстоящих переговоров будет уделено проблематике ближневосточного урегулирования. Убеждены, что комплексная стабилизация на Ближнем Востоке невозможна без достижения Долгосрочного двухгосударственного решения палестино-израильской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе.

Министры обсудят складывающуюся ситуацию в зоне Персидского залива. В этой связи приветствуем итоги состоявшегося 5 января с.г. в Саудовской Аравии саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), на котором было объявлено о восстановлении отношений между Катаром, с одной стороны, и Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом – с другой.

Ожидается также обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ираке. Решительно осуждаем последние вылазки террористического бандподполья в этой стране. В данном контексте подтверждаем важность консолидации усилий международного сообщества в деле противодействия терроризму и экстремизму во всех его формах и проявлениях.

Кроме того, предполагается предметно рассмотреть состояние дел в российско-иорданских двусторонних отношениях, основанных на традициях дружбы и взаимовыгодного партнёрства, с упором на задачу дальнейшего наращивания торгово-экономического, гуманитарного и иного сотрудничества.