Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации на Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей, Вена, 28 января 2021 года

Уважаемая госпожа Председатель,

Прошедшая неделя не принесла заметных подвижек в урегулировании кризиса на Украине. Вместо ответственного следования алгоритму минского «Комплекса мер», законодательной и практической имплементации предусмотренных им шагов, в Киеве продолжают требовать его «уточнения» и «модернизации» (А.Резников, интервью украинскому изданию «Левый берег», 20 января). Параллельно ведутся попытки сконструировать некую правовую альтернативу. В качестве ее элементов называются разрабатываемые в настоящий момент т.н. основы государственной политики «переходного периода» и стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей. При этом нынешние очертания этих инициатив не предполагают ни полноценной реализации политических положений «Минска», ни снятия в ближайшей перспективе социально-экономической блокады Донбасса.

Неудивительно, что на этом фоне военная обстановка в регионе остается непростой. Встревожены сообщениями о подрыве 15 января газопровода в пос.Глафировка в подконтрольных ополченцам районах Луганской области, что оставило жителей нескольких поселков без газоснабжения, а также информацией об атаках позиций с воздуха. Нарушения режима прекращения огня стали поводом к созыву внеочередной видеоконференции подгруппы по безопасности Контактной группы 25 января. Однако дискуссия не привела к заметному улучшению ситуации. Полноценной стабилизации препятствуют сложности, связанные с применением координационного механизма по реагированию на случаи нарушения режима прекращения огня.

Напомним – создание и задействование упомянутого механизма при содействии Совместного центра контроля и координации (СЦКК) в действующем составе предусмотрено пунктом 5 мер по усилению режима прекращения огня, вступивших в силу 27 июля 2020 года. Вместе с тем представители Украины в СЦКК продолжают уклоняться от предложений Донецка и Луганска по усовершенствованию такого механизма. Как известно, на днях донбассцы выступили с идеей организовать видеоконференцию при участии представителей Киева, Донецка и Луганска в СЦКК, на которую украинская сторона пока не отреагировала.

Нет прорывов и в гуманитарной сфере. Обратили внимание на озвученную на прошлой неделе ополченцами готовность в духе доброй воли организовать в одностороннем порядке передачу Киеву ряда лиц, удерживаемых в местах лишения свободы. Информацию о подготовке украинской стороны к такой передаче подтвердила 20 января Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пребывая в Луганской области. Как следует из официальных комментариев, процедура до сих пор не состоялась в силу организационных и логистических сложностей с украинской стороны. Рассчитываем, что Киев, Донецк и Луганск смогут выйти на скорейшие договоренности.

Что же касается обменов удерживаемыми лицами из числа участников событий в регионе, то занимаемая киевскими переговорщиками позиция существенно осложняет достижение новых договоренностей. Речь, в частности, о так и не выполненном обязательстве прекратить уголовные преследования уже переданных Донбассу лиц, которое глава украинской делегации в Контактной группе письменно подтверждал дважды – в декабре 2019 года и апреле 2020 года.

В наступившем году не прекратились нападки на Украинскую православную церковь (УПЦ). В январе произошло несколько инцидентов. 12 и 16 января в Запорожье совершены нападения с применением холодного оружия на двух клириков Запорожской епархии – протоиерея Владимира Гуменюка и диакона Георгия Черпакова. В первом случае священник был ранен в височную область головы, потребовалась операция. 18 и 21 января в Харькове вандализму подверглись храм Рождества Иоанна Крестителя и Свято-Владимирский собор. В них были выломаны двери, похищены религиозные святыни и пожертвования.

Инциденты прокомментировал в СМИ глава представительства УПЦ при европейских и международных организациях епископ Виктор Барышевский. Он отметил, что возникшие проблемы с безопасностью связаны в том числе с имевшим место бесцеремонным вмешательством властей Украины в дела Церкви и попытками «отдавать предпочтение одним и дискредитировать других».

К сожалению, информация об этих событиях до настоящего момента не нашла отражения в докладах СММ. Рассчитываем, что Миссия оперативно установит все факты. Призываем ее осуществлять тщательный мониторинг происходящего на Украине в соответствии с мандатом и оперативно указывать соответствующую информацию в отчетах.

Приходится также констатировать, что украинское руководство на деле оказывается неспособным противостоять националистическим силам, деструктивные действия которых направлены на насаждение атмосферы шовинизма и межнациональной вражды. Так, несмотря на заверения в ОБСЕ в том, что власти страны борются с проявлениями агрессивного национализма, ультраправые радикалы продолжают безнаказанно запугивать гражданских активистов. К примеру, 22 января члены «Правого сектора» возле здания суда в г.Коломыя Ивано-Франковской области напали на журналиста Руслана Коцабу и его мать, а также на его адвоката Татьяну Монтян. Под ультранационалистические речевки они набросились на него с огнетушителем в руках и повредили его автомобиль. Присутствовавшие на месте правоохранители не смогли воспрепятствовать нападению. Никто из его участников полицией задержан не был. Эта информация на текущий момент также не получила отражения в отчетах СММ.

Уважаемая госпожа Председатель,

Обращаем внимание на принятое 20 января заявление обеих палат российского парламента – Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в связи с продолжающимися ущемлениями прав русских и русскоязычных граждан Украины. В нем отмечается, что украинские власти не прекращают очевидные и вопиющие нарушения прав, в том числе языковых, представителей различных народностей, населяющих Украину. С 2014 года в стране проводится форсированная принудительная украинизация с прицелом на создание моноэтнического государства, что на деле разрушает целостность самого государства изнутри.

Российские сенаторы и депутаты подчеркивают, что одним из последствий государственного переворота на Украине в феврале 2014 года стала ее критическая зависимость от внешних сил – США и Европейского союза. Как результат, эти силы несут свою долю политической ответственности за продолжающиеся нарушения Киевом его международно-правовых обязательств в части соблюдения прав миллионов граждан, включая права национальных меньшинств.

В очередной раз призываем ОБСЕ и внешних кураторов Украины максимально задействовать свое влияние на власти этой страны, чтобы побудить их к добросовестному выполнению взятых обязательств.

Благодарю за внимание.