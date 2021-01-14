Совместное заявление уполномоченных представителей Ирана, России и Турции по итогам консультаций «на полях» пятого заседания сирийского Конституционного комитета, Женева, 28 января 2021 года

Уполномоченные представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран-гарантов «Астанинского формата» провели «на полях» очередной сессии редакционной комиссии сирийского Конституционного комитета, состоявшейся в период 25-29 января 2021 года в Женеве, трехстороннюю встречу, а также консультации с сирийскими делегатами и со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном, по итогам которых они договорились о нижеследующем в части, касающейся работы Конституционного комитета:

Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также отметили, что эти принципы должны пользоваться уважением всех сторон.

Приветствовали созыв пятого заседания редакционной комиссии Конституционного комитета 25-29 января 2021 г. в Женеве и подтвердили готовность продолжать оказывать поддержку его работе путем постоянного взаимодействия с сирийскими делегатами и спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном в качестве посредника для обеспечения его устойчивого и эффективного функционирования.

Отметили важную роль действующего в Женеве Конституционного комитета, созданного в результате решающего вклада стран-гарантов «Астанинского процесса» и во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, в продвижении ведомого и осуществляемого самими сирийцами при посредничестве ООН политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

Высказали мнение, что Конституционный комитет в своей работе должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов, что позволило бы добиться максимально широкой поддержки результатов его работы со стороны сирийского народа.