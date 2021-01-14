О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 февраля по инициативе ооновской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

В ходе беседы были детально обсуждены итоги прошедшей в Женеве 5-ой сессии редакционной комиссии Конституционного комитета. При этом была подчеркнута важность продолжения межсирийского инклюзивного диалога при содействии ООН в интересах комплексного урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН.