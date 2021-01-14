Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с введением в Республике Союз Мьянма режима чрезвычайного положения

Внимательно следим за развитием событий в Республике Союз Мьянма. К сожалению, основным политическим силам этой страны не удалось разрешить возникшие разногласия по итогам состоявшихся в ноябре 2020 г. парламентских выборов.

Надеемся на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством через возобновление политического диалога и сохранение устойчивого социально-экономического развития страны. В связи с этим обратили внимание на заявление военных властей о намерении провести через год новые выборы в парламент.

Рекомендуем российским гражданам, находящимся в Мьянме, избегать мест массового скопления людей.