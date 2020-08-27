О российско-германских контактах по «делу А.А.Навального»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

С момента экстренной госпитализации А.А.Навального 20 августа 2020 г. в Омске в информационном пространстве западных стран продвигается версия о его преднамеренном отравлении с целью физической нейтрализации как лидера российской несистемной оппозиции. Ещё до оглашения заключения омских медиков о причинах госпитализации, его окружением, а также западными источниками, стал пробрасываться тезис о том, что заказчиком якобы совершённого преступления могут быть российские государственные структуры. Выводы наших врачей, не обнаруживших в организме А.А.Навального следов отравляющих веществ, были c порога голословно отвергнуты как ложные и ангажированные. При этом игнорировались заверения Пресс-секретаря Президента России Д.С.Пескова в том, что больному будет обеспечена вся необходимая помощь, в том числе, если потребуется, и за рубежом.

С самого начала в ситуацию активно включились власти ФРГ и зарегистрированная в Германии НПО «Cinema for Peace», выступившая организатором перевозки 22 августа 2020 г. А.А.Навального чартерным авиарейсом из Омска в Берлин для прохождения лечения в клинике «Шарите».

При этом предусмотренных в таких случаях официальных обращений в МИД России от немцев по поводу пролёта самолёта и въезда в нашу страну экипажа и пассажиров воздушного судна не поступало. Тем не менее необходимые разрешения были выданы. Прибывших немецких медиков разместили в гостинице и пустили к А.А.Навальному в больницу. Состоялся их контакт с российскими врачами, у которых на тот момент были возражения против вылета пациента в Германию по причине его нетранспортабельности в связи с тяжёлым состоянием. Однако, уже вечером 21 августа 2020 г. согласие врачей на его вывоз было получено. Определённое время ушло на оформление медицинских документов (отказ семьи от получения медицинской помощи в России), а также урегулирование юридических вопросов (А.А.Навальный находился под подпиской о невыезде в силу того, что является фигурантом ряда уголовных, административных и гражданских производств)*; потребовалось время на подготовку и доставку больного специальным автотранспортом в аэропорт, обслуживание самолёта и отдых экипажа. В результате вылет борта состоялся 22 августа 2020 г. в 8:00 по местному времени.

На этом фоне в западных СМИ активно тиражировались сообщения о том, что российские власти проявляют некооперабельность, в том числе не допускают к А.А.Навальному немецких врачей и умышленно затягивают его транспортировку в Германию с тем, чтобы из организма исчезли следы отравления.

В ФРГ пациенту был предоставлен статус «гостя Федерального канцлера А.Меркель». На этом основании ему и сопровождающим лицам была предоставлена государственная охрана. Затем, однако, было распространено разъяснение о том, что А.А.Навальный не является гостем Правительства ФРГ, поскольку оно его официально не приглашало.

По итогам обследования пациента в клинике «Шарите» 24 августа 2020 г. немецкие медики заявили, что ими установлен факт отравления с применением ингибиторов холинэстеразы. В этот же день Федеральный канцлер ФРГ А.Меркель и мининдел ФРГ Х.Маас выступили с заявлениями с призывом к российским властям провести «прозрачное и всеобъемлющее расследование обстоятельств ухудшения здоровья» А.А.Навального, установить виновных в этом и наказать их. Главный токсиколог Омской области А.В.Сабаев опубликовал в свою очередь заявление об отсутствии признаков отравления А.А.Навального ингибиторами холинэстеразы.

С этого момента в западной прессе стали появляться основанные «на инсайдерской информации анонимных источников», а также схожих случаях в прошлом (т.н. дело Скрипалей и инцидент с болгарским предпринимателем Е.Гебревым) спекуляции о том, что при предполагаемом ими нападении было использован яд т.н. класса «Новичок».

27 августа 2020 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ (минюст) первый официальный запрос об оказании международной правовой помощи с просьбой предоставить в том числе данные, ссылаясь на которые немецкие медики утверждают, что имело место криминальное отравление пациента. Лишь 4 сентября 2020 г. запрос был передан ответственному в этом случае Управлению юстиции Берлина. Только 6 сентября 2020 г. Федеральный министр иностранных дел ФРГ Х.Маас в интервью германским СМИ сообщил, что МИД ФРГ согласовал его исполнение. Статс-секретарь МИД ФРГ М.Бергер дважды подтверждал роспослу в Берлине, что ходатайство российской стороны непременно будет удовлетворено. По состоянию на 1 февраля 2021 г. ответа по существу от германской стороны не поступало. В СМИ и со стороны отдельных представителей депутатского корпуса Бундестага зазвучали призывы не передавать России пробы А.А.Навального, так как это позволило бы российским спецслужбам понять секретные методы выявления немецкими специалистами ядов т.н. класса «Новичок».

2 сентября 2020 г. Берлин пошёл на «повышение ставок» –информационный вброс о «Новичке» получил «подтверждение» со стороны спикера Правительства ФРГ Ш.Зайберта, заявившего, что эксперты Института фармакологии и токсикологии вооружённых сил ФРГ обнаружили следы соответствующего яда в организме А.А.Навального. Федеральный канцлер ФРГ А.Меркель и члены её кабинета публично потребовали «объяснений» Москвы. Официальный Берлин инициировал консультации по линии ЕС и НАТО на предмет введения против нашей страны очередных санкций. Одновременно немцы обратились в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) с целью проведения расследования и привлечения России к ответу за её нарушения. Роспосол в Берлине был приглашён в МИД ФРГ, где ему было сделано соответствующее представление.

Вслед за этим стал усиленно продвигаться тезис о необходимости отказа Правительства ФРГ от завершения строительства газопровода «Северный поток – 2».

3 сентября 2020 г. мининдел ФРГ Х.Маас заявил, что результаты проведённых германскими специалистами токсикологических тестов будут переданы в ОЗХО. Техсекретариат ОЗХО сообщил, что находится в «ожидании запроса от ФРГ» и предпринял некие «подготовительные меры». По линии ЕС было опубликовано заявление с осуждением «покушения на А.А.Навального», в котором также были высказаны угрозы возможного введения против России санкций, если не будет проведено «беспристрастное международное расследование» инцидента.

4 сентября 2020 г. ФРГ передала биопробы А.А.Навального для анализа в специализированных лабораториях Швеции и Франции. Министры иностранных дел Германии и Франции выпустили совместное заявление с утверждением, что на территории России было нарушено международное право, так как в случае с «отравлением» А.А.Навального, дескать, было использовано химическое оружие. По итогам внепланового заседания Совета НАТО генсекретарь альянса Й.Столтенберг потребовал от России «раскрыть все детали программы «Новичок». Германский журнал «Spiegel» сообщил, что эксперты Института фармакологии и токсикологии вооружённых сил ФРГ обнаружили следы боевого отравляющего вещества в крови и моче А.А.Навального, а также на бутылке, которая якобы была привезена сопровождающими блогера лицами.

5 сентября 2020 г. российская Национальная медицинская палата предложила германским медикам создать совместную экспертную группу для установления причин ухудшения здоровья А.А.Навального (8 сентября 2020 г. немецкий госмедиахолдинг «Deutsche Welle» сообщил, что Федеральная врачебная палата ФРГ отклонила это предложение, сославшись на то, что только родственники пациента могут инициировать дальнейшее его обследование)**.

6 сентября 2020 г. глава МИД ФРГ Х.Маас в вышеупомянутом интервью германским СМИ заявил о наличии «признаков» причастности российского государства к отравлению А.А.Навального, а также сообщил о согласовании германским внешнеполитическим ведомством исполнение первого запроса Генпрокуратуры России от 27 августа 2020 г.

8 сентября 2020 г. опубликовано заявление от имени стран-участниц «группы семи» с утверждением, что на территории России было нарушено международное право, так как в случае с «отравлением» А.А.Навального, дескать, было использовано химическое оружие.

9 сентября 2020 г. Посол ФРГ в России Г.фон Гайр был вызван в МИД России, где ему было сделано жёсткое представление в связи с конфронтационной линией поведения Правительства ФРГ в контексте ситуации вокруг А.А.Навального.

11 сентября 2020 г. председатели депутатских «групп дружбы» в Госдуме России и Бундестаге Германии, П.Н.Завальный и Р.Шлунд, опубликовали совместное заявление с призывом проведения «конструктивного и беспристрастного расследования» инцидента без его увязки «априори с сотрудничеством между Россией и Германией в гражданском обществе, экономике и культуре».

14 сентября 2020 г. опубликовано официальное заявление Правительства ФРГ с сообщением о подтверждении аккредитованными ОЗХО лабораториями во Франции и Швеции выводов немецких военных медиков об отравлении А.А.Навального ядом т.н. класса «Новичок». Специалисты ОЗХО якобы сами взяли новые пробы у пациента, хотя до этого момента в техническом секретариате (ТС) организации неоднократно отрицали какие-либо официальные контакты с немцами по делу россиянина (позднее в беседе с российским постпредом представители ТС ОЗХО фактически признали обман, сославшись на имевшиеся с немцами некие договорённости о конфиденциальности).

В этот же день глава МИД ФРГ Х.Маас в ходе совместной пресс-конференции с мининдел Ирака в Берлине заявил, что за материалами по делу А.А.Навального России следует обращаться именно в ОЗХО, де-факто обозначив тем самым, что у Берлина нет намерения передавать Москве требуемые в соответствии с запросом Генпрокуратуры от 27 августа 2020 г. биоматериалы и их анализы.

14 сентября 2020 г. Генпрокуратура России направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ второй запрос с просьбой предоставления информации о методах лечения А.А.Навального врачами клиники «Шарите», а также доступа к нему сотрудников МВД России для проведения опроса в рамках проводимой доследственной проверки предположений о его криминальном отравлении. Германская сторона заявила, что готова удовлетворить этот запрос в случае согласия самого А.А.Навального. 15 сентября 2020 г. американская газета «New York Times» со ссылкой на источник в германских спецслужбах сообщила, что он против контактов с российскими полицейскими и против возможности проведения российского-германского совместного расследования связанного с ним инцидента. По сообщению Федерального ведомства юстиции ФРГ, лишь 25 сентября 2020 г. второй запрос был направлен на рассмотрение Управления юстиции Берлина. По состоянию на 1 февраля 2021 г. реакции по существу запроса не поступало.

15 сентября 2020 г. Министр иностранных дел России С.В.Лавров по поручению Президента России В.В.Путина провёл телефонный разговор с Федеральным министром иностранных дел ФРГ Х.Маасом. Германскому мининдел было заявлено, что Москва по-прежнему ожидает от Берлина удовлетворения вышеупомянутых запросов Генпрокуратуры России. Подчёркнуто, что такое обязательство немцев вытекает из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. Х.Маас подтвердил озвученную ранее позицию, согласно которой России в контексте ситуации вокруг А.А.Навального необходимо контактировать с ОЗХО, а не с Берлином.

16 сентября 2020 г. роспосольство в Берлине направило в МИД ФРГ ноту с просьбой о содействии в обеспечении консульского доступа к А.А.Навальному в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 г. 25 сентября 2020 г. была получена ответная нота МИД ФРГ, в которой германская сторона сообщила, что не намерена препятствовать установлению контактов российских дипломатов с А.А.Навальным, но и содействовать этому не собирается. Мол, решение о проведении подобной встречи должен принять сам российский гражданин, который был уведомлен об упомянутом запросе роспосольства.

В связи с вышеупомянутым заявлением Правительства ФРГ от 14 сентября 2020 г. о подтверждении Стокгольмом и Парижем наличия в организме А.А.Навального следов яда т.н. класса «Новичок» Генпрокуратура России 18 сентября 2020 г. направила в компетентные ведомства Швеции и Франции обращения об оказании правовой помощи с просьбой предоставить информацию о проведении ими токсикологических исследований биоматериалов россиянина, а также об опросе их экспертов. 4 ноября 2020 г. МИД Швеции информировал роспосольство в Стокгольме, что шведские власти не намерены удовлетворять российский запрос, так как он «противоречит существенным интересам Швеции».

23 сентября 2020 г. берлинская клиника «Шарите» опубликовала пресс-релиз с сообщением о том, что А.А.Навальный выписан со стационарного лечения в связи с улучшением состояния здоровья. Отмечено, что немецкие врачи считают «возможным полное выздоровление» россиянина.

В этот же день Постпредство России при ОЗХО направило в Постпредство ФРГ при ОЗХО ноту с требованием о выполнении Берлином обязательств, вытекающих из Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), в части предоставления российской стороне всех имеющихся у Германии материалов в связи с ситуацией вокруг А.А.Навального. Вместе с этим на имя Генерального директора ОЗХО Ф.Ариаса было направлено письмо с уведомлением о вышеуказанной ноте, а также просьбой сообщить о характере оказываемого ФРГ технического содействия.

25 сентября 2020 г. члены Комиссии Госдумы России по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, возглавляемой депутатом В.И.Пискарёвым, направили письмо на имя Президента Германского Бундестага В.Шойбле с предложением введения совместного российско-германского парламентского контроля за ходом расследования инцидента с А.А.Навальным***.

27 сентября 2020 г. немецкий журнал «Spiegel», ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Федеральный канцлер ФРГ А.Меркель тайно посетила А.А.Навального в период, когда он проходил стационарное лечение в берлинской клинике «Шарите». Информация подавалась как знак солидарности главы Правительства ФРГ с «российским оппозиционным политиком» и сигнал того, что Берлин не намерен спускать сюжет с его предполагаемым немцами отравлением «на тормозах». Позднее информация о встрече была подтверждена спикером Правительства ФРГ Ш.Зайбертом и самим А.А.Навальным в соцсетях.

26 сентября 2020 г. Генпрокуратура России направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ третий запрос по ситуации вокруг А.А.Навального (сам документ от 24 сентября 2020 г.) с просьбой проведения российскими следователями опросов супруги россиянина Ю.Б.Навальной и сопровождавшей его в поездке в Томск М.К.Певчих. Перед германской стороной был поставлен вопрос, проводилась ли немецкими специалистами токсикологическая экспертиза каких-либо предметов из гостиницы, в которой проживал А.А.Навальный. По состоянию на 1 февраля 2021 г. реакции по существу запроса не поступало.

28 сентября 2020 г. Генпрокуратура России направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ четвёртый запрос об оказании правовой помощи с просьбой установления собственника размещённого на германском сервере адреса эл.почты, с которого в день экстренной госпитализации А.А.Навального было отправлено сообщение о минирование объектов в Омске, а также с просьбой о подтверждении или опровержении опубликованной в открытых источниках информации о том, что яд т.н. класса «Новичок» был обнаружен на бутылке, вывезенной в Германию из Томска вышеупомянутой М.К.Певчих. По состоянию на 1 февраля 2021 года реакции по существу не поступало.

1 октября 2020 г. немецкий журнал «Spiegel» опубликовал интервью с А.А.Навальным, в котором он заявил, что наиболее вероятной версией произошедшего с ним является покушение на его жизнь боевым отравляющим веществом со стороны российских спецслужб по поручению высшего руководства страны.

2 октября 2020 г. Постпредство ФРГ при ОЗХО направило Постпредству России при ОЗХО ноту, в которой утверждается, что в видении Берлина двустороннее российско-германское взаимодействие по ситуации вокруг А.А.Навального, на котором настаивает российская сторона, якобы осуществлялось в рамках встреч Посла России в ФРГ со Статс-секретарём МИД ФРГ 2 сентября 2020 года и Посла ФРГ в России с Первым заместителем Министра иностранных дел России 9 сентября 2020 года, а также телефонного разговора министров иностранных дел России и Германии 15 сентября 2020 года. Это не соответствует действительности. В указанных беседах, две из которых состоялись по настоянию Москвы, германской стороне адресовывался призыв предоставить биопробы А.А.Навального и результаты их анализов в соответствии с запросами Генпрокуратуры России. Германская же сторона целенаправленно уклонялась от предметного диалога, использовав перечисленные контакты исключительно для воспроизведения известных обвинений, угроз и ультиматумов в наш адрес.

3 октября 2020 г. глава МИД ФРГ Х.Маас в интервью германскому интернет-изданию «T-onlinе» заявил, что в случае подтверждения экспертами ОЗХО выводов спецлабораторий Германии, Франции и Швеции об отравлении А.А.Навального боевым ядом т.н. класса «Новичок» введение новых санкций против России по линии ЕС «станет неизбежным».

7 октября 2020 г. главы МИД Германии и Франции опубликовали совместное заявление, в котором анонсировали германо-французскую инициативу в рамках ЕС по введению санкций против отдельных российских «официальных лиц, ответственных за отравление А.А.Навального», а также против учреждений, «связанных с программой «Новичок».

8 октября 2020 г. Председатель Комиссии Госдумы России по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России В.И.Пискарёв в рамках видеоконференции обсудил «дело А.А.Навального» с председателем германо-российской парламентской группы Германского Бундестага Р.Шлундом. Немецкий депутат сообщил о намерении обратиться к Президенту Бундестага В.Шойбле с требованием дать официальный ответ на обращение возглавляемой В.И.Пискарёвым Комиссии от 25 сентября 2020 года.

15 октября 2020 г. ЕС в контексте «дела А.А.Навального» ввёл санкции против шести российских должностных лиц (Директор ФСБ России, Первый Замглавы Администрации Президента России, начальник Управления Администрации Президента России по внутренней политике, Полпред Президента в Сибирском федеральном округе и два Замминистра обороны России) и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

16 октября 2020 г. роспосольство в Берлине передало в МИД ФРГ ноту с требованием раскрыть содержание закрытого доклада Технического секретариата ОЗХО об оказании техсодействия германской стороне, ранее переданного постпредствам стран-участниц организации с изъятием ключевых сведений в отношении вещества, якобы обнаруженного в организме А.А.Навального.

В тот же день главы МИД ФРГ Германии, Франции и Польши опубликовали совместное заявление, в котором в очередной раз выдвигается требование к России провести расследование «отравления А.А.Навального».

30 октября 2020 г. в Генпрокуратуру России из Федерального ведомства юстиции ФРГ поступило письмо (датировано 28 октября 2020 г.) со ссылкой на четыре вышеупомянутых российских запроса по «делу А.А.Навального» (от 27 августа, 14, 24 и 28 сентября 2020 г.). В этом письме германская сторона, не отвечая ни на один вопрос, поставленный нашими правоохранительными органами в связи ситуацией вокруг блогера, выдвинула лишь ряд встречных вопросов и подтвердила, что не намерена передавать биопробы А.А.Навального и результаты их анализов без его личного согласия и заведения в России уголовного дела по факту его предполагаемого немцами отравления. По сути, полученное Генпрокуратурой России письмо является откровенной отпиской. Соответствующие публичные комментарии были озвучены по линии Генпрокуратуры России, МВД России и МИД России. 3 ноября 2020 г. Генпрокуратура России направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ ответное послание, в котором подробно отреагировала на вышеупомянутые встречные вопросы германской стороны.

2 ноября 2020 г. ситуация вокруг А.А.Навального была подробно обсуждена в Москве в ходе очной встречи Председателя Комиссии Госдумы России по расследованию фактов вмешательства иностранных государства во внутренние дела России В.И.Пискарёва и Председателя германо-российской парламентской группы Германского Бундестага Р.Шлунда.

5 ноября 2020 г. по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел России С.В.Лавровым и Федеральным министром иностранных дел ФРГ Х.Маасом. Глава российского внешнеполитического ведомства в очередной раз озвучил немецкому мининдел российские претензии в отношении поведения германских властей в контексте «дела А.А.Навального».

6 ноября 2020 г. в ходе правительственного пресс-брифинга в Берлине вице-спикер МИД ФРГ М.Адебар заявила, что непременным условием для рассмотрения вопроса о передаче российской стороне каких-либо персональных данных А.А.Навального (видимо, включая его биоматериалы) является заведение в России уголовного дела по факту его предполагаемого немцами отравления, это, однако, не гарантирует положительного решения о передаче данных.

12 ноября 2020 г. Министр иностранных дел России С.В.Лавров в интервью российским СМИ сказал, что Москва ответит зеркально на санкции, введённые Евросоюзом против нашей страны в контексте ситуации вокруг А.Навального. 13 ноября 2020 года официальный представитель Правительства ФРГ Ш.Зайберт в ходе еженедельной пресс-конференции заявил, что в Берлине приняли к сведению высказывание главы российского внешнеполитического ведомства. Анонсированные контрсанкции Москвы, по его словам, «неоправданны и неуместны», игнорируют заинтересованность международного сообщества в расследовании инцидента и переносят «российскую проблему» в область двусторонних отношений с ФРГ и Францией.

18 ноября 2020 г. Генеральный директор Технического секретариата (ТС) ОЗХО Ф.Ариас направил в Постпредство при России письмо, в котором среди прочего подтвердил, что Правительство ФРГ не разрешает ТС делиться с российской стороной полной версией его доклада об оказании Берлину технического содействия. Немцы предлагают ТС в контактах с Россией ссылаться на обнародованный ранее усечённый вариант документа.

27 ноября 2020 г. представитель Федерального министерства юстиции ФРГ М.Калль в ходе еженедельной пресс-конференции Правительства ФРГ заявил, что «решение по четырём (российским) запросам об оказании правовой помощи пока не принято, они обрабатываются».

30 ноября 2020 г. в видеообращении к участникам конференции парламентских комитетов по европейским делам (COSAC) по случаю завершения германского председательства в Совете ЕС Федеральный канцлер ФРГ А.Меркель поблагодарила парламентариев за единую реакцию ЕС в связи с «отравлением» А.Навального «Новичком» (дословно: «очень хорошо получилось»).

13 января 2021 г. Федеральное ведомство юстиции ФРГ направило в Генпрокуратуру России письмо, которое позиционируется германской стороной в качестве официального ответа на российские запросы об оказании правовой помощи по «делу А.Навального» от 27 августа, 14, 24 и 28 сентября 2020 г. Письмом были препровождены протоколы проведённых немецкими правоохранительными органами в соответствии с упомянутыми обращениями Генпрокуратуры России опросов блогера и его супруги Ю.Навальной на немецком языке. В письмах воспроизводятся уже ранее озвучивавшиеся немцами тезисы и в очередной раз подтверждается неготовность германских властей предоставить российскому следствию какие-либо материальные доказательства отравления нашего гражданина «Новичком» (в том числе и три пресловутые бутылки из-под минералки с якобы следами яда на двух из них), включая копии токсикологического заключения, биопробы А.Навального и результаты их анализов. Своё решение немцы, как и прежде, аргументируют отсутствием разрешения на передачу персональных данных со стороны самого А.Навального, а также ссылками на законодательство ФРГ и Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

17 января 2021 г. А.Навальный был задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в московском аэропорту «Шереметьево».

18 января 2021 г. в ходе правительственной пресс-конференции официальный представитель Правительства ФРГ Ш.Зайберт заявил, что Правительство ФРГ осуждает задержание А.Навального и призывает к незамедлительному его освобождению. Аналогичными заявлениями отметились Вице-канцлер, министр финансов ФРГ О.Шольц, мининдел ФРГ Х.Маас, минобороны ФРГ А.Крамп-Карренбауэр, лидеры партий «Зелёные» и СВПД.

21 января 2021 г. Генпрокуратура России в порядке реакции на письмо Федерального ведомства юстиции ФРГ от 13 января 2021 г. направила в германское ведомство очередное обращение с призывом к германской стороне выполнить в полном объёме запрошенные у неё процессуальные действия и ответить по существу на все вопросы, поставленные российским следствием в контексте «дела А.Навального».

Хронология развития ситуации вокруг А.Навального

2020 г. 20 августа - Резкое ухудшение состояния А.Навального после вылета из Томска в Москву. - Экстренная посадка в аэропорту Омска и доставка в токсикологическое отделение ГКБ №1 Омска - Оказание полноформатной медицинской помощи. - «Команда» А.Навального в гостинице в Томске фиксирует, описывает и упаковывает найденные там предметы, включая бутылки с минеральной водой. 21 августа - Стабилизация состояния. - Оперативное получение разрешения на вылет в Германию на частном самолёте. 22 августа - Вылет в Германию и госпитализация в клинику «Шарите»

г. Берлина (среди сопровождавших находилась М.Певчих, имевшая при себе бутылки с минеральной водой из номера А.Навального, переданные впоследствии немецким властям). 24 августа - Пресс-релиз клиники «Шарите» об отравлении А.Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. - Совместное заявление А.Меркель и Х.Мааса с призывом к властям России к «прозрачному и всеобъемлющему расследованию обстоятельств ухудшения здоровья» А.Навального, установлению ответственных и их наказанию. - Заявление главного токсиколога Омской области об отсутствии признаков отравления ингибиторами холинэстеразы. 26 августа - Введение санкций Министерством торговли США против ГосНИИОХТ, 33 ЦНИИИ МО РФ и 48 ЦНИИ МО РФ за «разработку химического и биологического оружия». 27 августа - Запрос Генпрокуратуры России в адрес ФРГ об оказании правовой помощи в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г.

(только 4 сентября 2020 г. запрос был передан ответственному в этом случае Управлению юстиции Берлина). 2 сентября - Заявление правительства ФРГ об обнаружении специалистами Бундесвера следов отравления «боевым веществом из группы «Новичок» в анализах А.Навального и намерении связаться с ОЗХО. - Заявление А.Меркель о том, что А.Навальный стал «жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», «жертвой преступления». - Официальный Берлин инициировал консультации

по линии ЕС и НАТО на предмет введения против нашей страны очередных санкций. Одновременно немцы обратились в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) с целью проведения расследования и привлечения России к ответу за её нарушения Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). - Посол России в ФРГ приглашён в МИД. 3 сентября - Заявление мининдел ФРГ Х.Мааса с призывом провести «транспарентное» расследование отравления. Инцидент охарактеризован как «атака с применением нервно-паралитического газа». Заявлено о том, что результаты токсикологических тестов будут переданы в ОЗХО. - Пресс-релиз ОЗХО о том, что Организация продолжит следить за ситуацией и готова подключиться и оказать содействие любому государству, которое может запросить содействие. С момента получения информации германской стороны о предполагаемом отравлении А.Навального Техсекретариат находится «в ожидании запроса от ФРГ» и предпринял некие «подготовительные меры». - Заявление Евросоюза с осуждением «покушения на А.Навального», угроза санкций, призыв провести «беспристрастное международное расследование», для чего Москве следует сотрудничать с ОЗХО. 4 сентября - Передача ФРГ проб А.Навального для анализа в специализированных лабораториях Швеции и Франции. (По заявлению начальника отдела шведской военной лаборатории FOI О.Скотт результаты анализа были готовы уже 6 сентября 2020 г.) - ФРГ обратилось к Гендиректору Технического секретариата ОЗХО с просьбой об оказании технической помощи на основании п. 38 е) статьи VIII КЗХО. - Министры иностранных дел Германии и Франции выпустили совместное заявление с утверждением, что на территории России было нарушено международное право, так как в случае с «отравлением» А.Навального, дескать, было использовано химическое оружие. - Заявление генсекретаря НАТО Й.Столтенберга по итогам внепланового заседания Совета НАТО с требованием к России «в полной мере сотрудничать с ОЗХО» в «непредвзятом международном расследовании» и раскрыть все детали программы по «Новичкам». - Заявление Североатлантического совета с «самым решительным осуждением отравления российского оппозиционера с применением нервно-паралитического вещества из группы «Новичок», поддержкой «важной роли ОЗХО» и призывом «незамедлительно раскрыть любую информацию, имеющую отношение к работе этой организации». - Передача запроса Генпрокуратуры России правительством ФРГ прокуратуре Берлина. - Издание «Шпигель» сообщило об обнаружении специалистами мюнхенского Института фармакологии и токсикологии Бундесвера следов «Новичка» в крови, моче, на коже и на бутылке, которая якобы была в самолёте у А.Навального. 5 сентября - Российская Национальная медицинская палата предложила германским медикам создать совместную экспертную группу для установления причин ухудшения здоровья А.Навального.

8 сентября немецкий госмедиахолдинг «Deutsche Welle» сообщил, что Федеральная врачебная палата ФРГ отклонила это предложение, сославшись на то, что только родственники пациента могут инициировать дальнейшее его обследование. - Эксперты ОЗХО прибывают в ФРГ и брифингуются немецкой стороной. 6 сентября - Эксперты ОЗХО посещают больницу «Шарите» в Берлине для отбора биомедицинских проб А.Навального. - Федеральный министр иностранных дел ФРГ Х.Маас в интервью германским СМИ сообщил, что МИД ФРГ согласовал исполнение первого запроса Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 7 сентября - Открытое письмо Л.М.Рошаля президенту Германской медицинской ассоциации с предложением создать совместную комиссию для проведения консилиума и беспристрастного окончательного решения вопроса о факте отравления А.Навального. - Заявление представителя Бундесвера (в интервью «Новой газете») о том, что передача любой дополнительной информации по результатам исследований недопустима по соображениям безопасности и исходя из интересов ФРГ. 8 сентября Пресс-релиз Управления Верховного комиссара по правам человека с заявлением М.Бачелет о том, что «число случаев отравления и иных форм преднамеренных убийств нынешних и бывших граждан России будь то в самой России или за ее пределами за последние двадцать лет вызывает серьёзную обеспокоенность», а также о том, что «Навальному явно была нужна государственная защита». 9 сентября - Посол ФРГ Г. фон Гайр вызван в МИД, ему заявлен решительный протест из-за голословных обвинений и ультиматумов Берлина в адрес России. - Представитель Минобороны ФРГ заявил на брифинге о том, что Германия передала экспертам ОЗХО результаты проб А.Навального. - Представитель немецкого правительства М.Фиц заявила, что Берлин не видит оснований для передачи данных по А.Навальному напрямую Москве, т.к. Россия является членом ОЗХО, призвала Россию предоставить информацию по «делу Навального». - Заявление G7 о том, что Россия «должна провести расследование», установить и наказать виновных. 11 сентября - ОЗХО направляет отобранные в Берлине биомедицинские пробы А.Навального в две назначенные лаборатории. - Прокуратура Берлина заявляет о том, что получила запрос Генпрокуратуры России. - Председатели депутатских «групп дружбы»

в Госдуме России и Бундестаге Германии П.Н.Завальный и Р.Шлунд опубликовали совместное заявление с призывом проведения «конструктивного и беспристрастного расследования» инцидента без его увязки «априори с сотрудничеством между Россией и Германией

в общественных делах, экономике и культуре». 14 сентября - Генпрокуратура России направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ второй запрос с просьбой предоставления информации о методах лечения А.Навального врачами клиники «Шарите», а также доступа к нему сотрудников МВД России для проведения опроса в рамках проводимой доследственной проверки предположений о его криминальном отравлении

(лишь 25 сентября он был направлен на рассмотрение Управления юстиции Берлина). - Заявление официального представителя правительства ФРГ Ш.Зайберта о наличии доказательств присутствия в пробах «Новичка». Поскольку это составляет серьёзное нарушение КЗХО, правительство Германии привлекло ОЗХО к анализу доказательств по инциденту с А.Навальным по п.38 (е) ст.VIII Конвенции. На основании этого ОЗХО отобрала биоматериал А.Навального и реализовала необходимые меры для его изучения в двух сертифицированных лабораториях. Как отмечалось, уже три лаборатории независимо друг от друга представили доказательства наличия «Новичка». Призвали Россию прокомментировать произошедшее. - Заявление Х.Мааса (в ходе совместной пресс-конференции с мининдел Ирака в Берлине) о том, что за документальными и медицинскими материалами по делу А.Навального России следует обращаться в ОЗХО. - Опубликовано официальное заявление правительства ФРГ с сообщением о подтверждении аккредитованными ОЗХО лабораториями во Франции и Швеции выводов немецких военных медиков об отравлении А.Навального ядом т.н. класса «Новичок». Специалисты ОЗХО якобы сами взяли новые пробы у пациента, хотя до этого момента в Техническом секретариате Организации неоднократно отрицали какие-либо официальные контакты с немцами по этому делу. - Телефонный разговор В.В.Путина с Э.Макроном. 15 сентября - Телефонный разговор С.В.Лаврова с Х.Маасом. 16 сентября Роспосольство в Берлине направило в МИД ФРГ ноту с просьбой о содействии в обеспечении консульского доступа

к А.Навальному в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 г. (25 сентября была получена ответная нота МИД ФРГ, в которой германская сторона сообщила, что не намерена препятствовать установлению контактов российских дипломатов с А.Навальным, но и содействовать этому не собирается). 17 сентября - Пресс-релиз ОЗХО об отборе медицинских проб Техсекретариатом для анализа сертифицированными лабораториями ОЗХО. - Резолюция Европарламента в связи с ситуацией вокруг А.Навального. - Появление видео из номера А.Навального, где его «команда» фиксирует, описывает и упаковывает найденные там предметы, включая бутылки с минеральной водой, которые были переданы с куратором блогера М.Певчих властям ФРГ и на одной из которых обнаружены следы «Новичка». 18 сентября - Генпрокуратура России направила в компетентные ведомства Швеции и Франции запросы об оказании правовой помощи в плане предоставления информации о проведении ими токсикологических исследований биоматериалов А.Навального, а также об опросе их экспертов. 23 сентября - Пресс-релиз «Шарите» о том, что А.Навальный выписался из стационара клиники 22 сентября. - Постпредство РФ при ОЗХО направило ноту постпредству ФРГ с требованием предоставить информацию по ситуации вокруг А.Навального. 25 сентября - Третий запрос Генпрокуратуры России об оказании правовой помощи. - Члены Комиссии Госдумы России по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, возглавляемой депутатом В.И.Пискарёвым, направили письмо на имя Президента Германского Бундестага В.Шойбле

с предложением введения совместного российско-германского парламентского контроля за ходом расследования инцидента

с А.Навальным. 26 сентября - МВД России направило в Федеральное ведомство юстиции ФРГ третий запрос по ситуации вокруг А.Навального (сам документ от 24 сентября 2020 г.) с просьбой проведения российскими следователями опросов супруги блогера Ю.Б.Навальной и сопровождавшей его в поездке в Томск М.К.Певчих. 28 сентября - Генпрокуратура России направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ четвёртый запрос об оказании правовой помощи. - Э.Макрон потребовал объяснений от России по «делу А.Навального» (на пресс-конференции в Вильнюсе). 29 сентября - Х.Маас заявил на Генассамблее ООН о том, что в Берлине усматривают нарушение запрета на применение химоружия в ситуации с А.Навальным, а также о том, что ЕС оставляет за собой право ввести санкции. 1 октября - «Der Spiegel» публикует интервью с А.Навальным. - Постоянный представитель Российской Федерации при ОЗХО А.В.Шульгин передал письмо Генеральному директору Техсекретариата Ф.Ариасу с предложением рассмотреть возможность направления в Россию экспертов для взаимодействия с российскими специалистами в целях изучения результатов анализов А.Навального для определения признаков состава возможного преступления на территории Российской Федерации. 2 октября - В ответной ноте немецкой стороны на наш запрос по п.2 статьи IX КЗХО Берлин подтвердил, что направил запрос в Техсекретариат ОЗХО по п.38 (е) статьи VIII КЗХО ещё

4 сентября, а 5-6 сентября эксперты ОЗХО «самостоятельно» отобрали биоматериал А.Навального (сам Техсекретариат подтвердил это только 17 сентября). - Ответное письмо Ф.Ариаса, в котором он выразил готовность ОЗХО предоставить России помощь и попросил уточнить, на основании какого положения Конвенции российская сторона запрашивает содействие. Также он заявил в письме, что Техсекретариат ещё ожидает результаты анализа проб А.Навального по обращению ФРГ. 3 октября - Глава МИД ФРГ Х.Маас в интервью германскому интернет-изданию «T-onlinе» заявил, что в случае подтверждения экспертами ОЗХО выводов спецлабораторий Германии, Франции и Швеции об отравлении А.Навального ядом т.н. класса «Новичок» введение новых санкций против России по линии ЕС «станет неизбежным». 5 октября - Гендиректор Технического секретариата ОЗХО, не дожидаясь нашего формального согласия относительно обнародования наших контактов относительно возможного направления в Россию экспертов ОЗХО, разместил пресс-релиз соответствующего содержания на сайте Организации. 6 октября - Постоянный представитель Российской Федерации при ОЗХО А.В.Шульгин передал письмо Генеральному директору Техсекретариата Ф.Ариасу, в котором сообщил, что российская сторона полагает возможным провести встречу экспертов на основании п. 38 (е) Статьи VIII КЗХО и подтвердил наше согласие обнародовать соответствующую переписку с целью надлежащего информирования государств-участников КЗХО. - Технический секретариат ОЗХО распространил записку S/1906/2020 с резюме доклада по итогам оказания ФРГ технической помощи в которой указано, что А.Навальный «подвергся воздействию токсичного химиката, действующего в качестве ингибитора холинэстеразы». При этом отмечается, что биомаркеры обнаруженного ингибитора холинэстеразы имеют структурные характеристики, схожие с токсичными химикатами списков 1.А.14 и 1.А.15 (т.н. «Новички) Приложения по химиктатам к КЗХО. Сам же ингибитор в данные списки не внесен. - Совместное заявление 44-х стран западного лагеря (НАТО, ЕС, Австралия, Грузия, Колумбия, Перу, Украина, Южная Корея, Швейцария, Эквадор и Япония) «на полях» 95-й сессии Исполнительного совета ОЗХО (Гаага, 6-9 октября). Они призывали Россию провести скорейшим образом расследование применения химического оружия из группы «Новичков» против А.Навального и представить его результаты 25-й сессии Конференции государств-участников КЗХО (Гаага, 30 ноября – 4 декабря) 7 октября - Совместное заявление мининдел Франции и ФРГ в котором ситуация вокруг А.Навального охарактеризована как покушение на убийство с применением «боевого отравляющего вещества разработанного Россией». Ж-И. Ле Дриан и Х.Маас подчеркнули, что, с учетом обстоятельств дела, Франция и ФРГ не могут прийти к иному выводу как то, что отравление А.Навального совершено при участии России и она несет за это ответственность. 9 октября - Совместное заявление государств-членов ОДКБ в ходе 95-й сессии Исполнительного совета ОЗХО (Гаага, 6-9 октября). Подчеркнули важность неукоснительного соблюдения положений п.2 статьи VII КЗХО (правовая помощь), призвали государства-участники Конвенции отказаться от политических заявлений с целью перейти к реальному сотрудничеству, проведению консультаций. 15 октября - Сообщения в СМИ о том, что А.Навальный находится на отдыхе в немецком курортном городе Ибах в природном парке Южный Шварцвальд. 26 октября - Генеральный директор Техсекретариата ОЗХО Ф.Ариас направил постоянному представителю Российской Федерации при ОЗХО А.В.Шульгину письмо с соображениями относительно модальностей запрошенного Россией технического содействия. В нём говорилось, в частности, о том, что российская сторона должна гарантировать отсутствие освещения миссии в СМИ, передать ОЗХО биоматериалы блогера для изучения в сертифицированных лабораториях, всю медицинскую документацию касательно лечения А.Навального в России, предоставить возможность пообщаться с российскими врачами, оказывавшими ему медицинскую помощь, а также получить согласие самого А.Навального. 28 октября - Федеральное ведомство юстиции ФРГ направило в адрес Генпрокуратуры России письмо относительно запросов российской стороны об оказании правовой помощи от

27 августа, 14 сентября, 24 сентября и 28 сентября, представляющее собой по сути формальную отписку и не отвечающее на поставленные перед германской стороной вопросы. 3 ноября - Генпрокуратура России направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ пятый запрос об оказании правовой помощи. 11 ноября - Постоянный представитель Российской Федерации при ОЗХО А.В.Шульгин передал письмо Генеральному директору Техсекретариата Ф.Ариасу, в котором выразил удивление «вольной» интерпретацией российских предложений по модальностям техсодействия и напомнил о том, что параметры техсодейсвтия определяются запрашивающей стороной. 18 ноября - Генеральный директор Техсекретариата ОЗХО Ф.Ариас направил постоянному представителю Российской Федерации при ОЗХО А.В.Шульгину письмо, в котором он заявил, что ТС ОЗХО ожидает реакции российской стороны на соображения, перечисленные в письме гендиректора от 26 октября 2020 г. 25 ноября - Постоянный представитель Российской Федерации при ОЗХО А.В.Шульгин передал письмо Генеральному директору Техсекретариата Ф.Ариасу, в котором констатировал, что ТС ОЗХО стремится предельно политизировать условия оказания технического содействия Российской Федерации на основании п.38 (е) статьи VIII КЗХО, и что в позиции Техсекретариата просматривается настрой на срыв этой миссии. Также российский постпред указал на то, что в соответствии со статьей 144 УК РФ следственный орган имеет полномочия по производству необходимых процессуальных действий, в том числе при отсутствии согласия на них самого А.Навального. 27 ноября - Генеральный директор Техсекретариата ОЗХО Ф.Ариас направил постоянному представителю Российской Федерации при ОЗХО А.В.Шульгину письмо, в котором он ещё раз заявил, что ТС ОЗХО ожидает реакции российской стороны на соображения, перечисленные в письмах гендиректора от

26 октября и 18 ноября 2020 г. 4 декабря - Постоянный представитель Российской Федерации при ОЗХО А.В.Шульгин передал письмо Генеральному директору Техсекретариата Ф.Ариасу, в котором констатировал, что руководство ТС ОЗХО так и не дало вразумительного ответа по модальностям визита экспертов организации в Российскую Федерацию. 9 декабря - Генеральный директор Техсекретариата ОЗХО Ф.Ариас направил постоянному представителю Российской Федерации при ОЗХО А.В.Шульгину письмо, в котором он ещё раз сообщил о том, что для осуществления визита экспертов Организации необходимо заключить меморандум о взаимопонимании и получить согласие А.Навального на работу с его медицинскими документами и биопробами. Также он заявил о невозможности проведения совместного анализа биопроб на базе лаборатории ФМБА. 16 декабря - Постоянный представитель Российской Федерации при ОЗХО А.В.Шульгин передал письмо Генеральному директору Техсекретариата Ф.Ариасу, в котором прокомментировал требования ТС ОЗХО. 21 декабря - Генеральный директор Техсекретариата ОЗХО Ф.Ариас направил постоянному представителю Российской Федерации при ОЗХО А.В.Шульгину письмо, в котором он заявил, что при подготовке к визиту в Российскую Федерацию ТС ОЗХО придерживается тех же требований и процедур, что применялись при организации аналогичных визитов по запросу других государств-участников КЗХО, в т.ч. ФРГ. 28 декабря - ФСИН обвинила А.Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции, предупредив, что неисполнение возложенных на него судом обязанностей грозит заменой условного срока на реальный. 29 декабря - СК России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении А.Навального и «иных лиц». По сообщению СК России А.Навальный потратил 356 млн руб. «Фонда борьбы с коррупцией» на личные цели. 2021 г. 11 января - ФСИН России обратилась в Симоновский районный суд Москвы с ходатайством об отмене условного осуждения А.Навального по делу о хищении у компании «Ив Роше» и замене его на реальное.



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* 22 октября 2020 г. Президент России В.В.Путин в ходе выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что он лично дал поручение Генпрокуратуре России проверить возможность выезда А.А.Навального за границу с учётом того, что блогер находился под подпиской о невыезде.

** На этот момент сам А.А.Навальный предположительно находился без сознания.

*** Роспосольство в Берлине оперативно передало обращение по назначению. Вместе с тем 30 сентября 2020 г. в интервью российскому телеканалу «Звезда» депутат Бундестага Х.Мюллер (партия «Альтернативна для Германии»/АдГ) сообщил, что он не осведомлен о факте поступления письма. С его подачи выяснилось, что в неведении пребывает весь депутатский корпус Бундестага. Представители АдГ обвинили В.Шойбле в умышленном утаивании послания и широко распространили его текст, взяв его с интернет-страницы Госдумы России. Протокол Бундестага лишь 9 октября 2020 г. «задним числом» подтвердил роспосольству получение послания и его передачу В.Шойбле. 13 октября 2020 г. председатель германо-российской парламентской группы в Бундестаге Р.Шлундт (АдГ) распространил текст открытого письма на имя В.Шойбле с призывом дать официальный ответ на послание Госдумы России, предпринять по линии Бундестага ФРГ усилия для снижения напряжённости вокруг дела А.А.Навального, способствовать предметному рассмотрению запросов Генпрокуратуре России об оказании правовой помощи и не допустить прекращения диалога. В.Шойбле и президиум Бундестага, ссылаясь на то, что послание находится на рассмотрении, от каких-либо заявлений воздерживаются. Официальные представители фракций СДПГ и СВДП по международным делам Н.Шмид и Б.Джир-Сарай инициативу Госдумы России отклоняют со ссылкой на позицию официального Берлина.