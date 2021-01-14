О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Председателем йеменского Южного переходного совета А.Аз-Зубейди

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Председателя йеменского Южного переходного совета (ЮПС) Айдаруса Аз-Зубейди, находящегося в Москве с рабочей поездкой.

В ходе состоявшейся беседы была подробно обсуждена складывающаяся военно-политическая и гуманитарная ситуация в Йеменской Республике (ЙР) и ее южных провинциях с акцентом на первоочередные задачи недавно созданного коалиционного Правительства ЙР, в которое впервые вошли представители ЮПС.

Значительное внимание было уделено рассмотрению перспектив полного прекращения на территории Йемена боевых действий, а также налаживания в соответствии с Эр-Риядским соглашением от 5 ноября 2019 г. диалога объединенной делегации официальных йеменских властей и руководства ЮПС с хуситским движением «Ансар Алла». С российской стороны при этом подчеркивалось, что только инклюзивный национальный диалог, в рамках которого будут учтены законные интересы и озабоченности всех ведущих йеменских политических сил, способен обеспечить долговременное разрешение стоящих перед ЙР многочисленных проблем, включая тематику ее территориально-государственного устройства.