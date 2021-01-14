О предстоящем рабочем визите в Россию Министра иностранных дел Швеции, Действующего председателя ОБСЕ А.Ли́нде

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 февраля в Москве Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет переговоры с Министром иностранных дел Швеции Анн Линде, которая прибудет в Россию с рабочим визитом в качестве Действующего председателя ОБСЕ.

С.В.Лавров и А.Линде обсудят широкий круг вопросов повестки дня ОБСЕ, а также ситуацию в сфере безопасности в регионе Балтийского моря и на Севере Европы, сотрудничество в Арктике, актуальные темы российско-шведских двусторонних отношений.

Действующее председательство ОБСЕ, избираемое государствами-участниками Организации на один календарный год, отвечает за координацию действий и проведение консультаций по текущим делам, назначение глав полевых миссий и спецпредставителей по конфликтам и проблемным вопросам, проведение заседаний директивных органов и других мероприятий. Страна, берущая на себя ответственность возглавить ОБСЕ, обязана ориентироваться на консенсусные подходы, учитывать весь спектр мнений государств-участников и неукоснительно следовать мандату председательства, закрепленному в решениях СМИД в Порту 2002 г. о роли Действующего председательства и Постсовета № 485 от 2002 г. о публичных выступлениях от имени Организации.

В ходе переговоров предполагается обсудить текущие задачи ОБСЕ в трех измерениях – военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном – и планы работы Организации в 2021 г.

В частности, состоится обмен мнениями о состоянии архитектуры евробезопасности и эрозии международно-правовых инструментов укрепления доверия, взаимодействии государств-участников в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, об идущем с 2017 г. «структурированном диалоге» по вызовам и угрозам безопасности, его вкладе в дело восстановления доверия и деэскалации напряженности в Евроатлантике.

Заметное место в повестке дня переговоров займет тема повышения профиля ОБСЕ в борьбе с общими для государств-участников транснациональными угрозами – международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, вызовами при использовании ИКТ, трансграничной организованной преступностью, торговлей людьми. Стороны обсудят подготовку профильных мероприятий ОБСЕ, взаимодействие по этой проблематике с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Министры уделят внимание вопросам экономико-экологического измерения ОБСЕ, среди которых – развитие торгово-транспортной взаимосвязанности в интересах сопряжения интеграционных процессов на пространстве ОБСЕ с перспективой формирования Большого Евразийского партнерства, возможный вклад ОБСЕ в преодоление социально-экономических последствий коронавируса, сотрудничество по выбранной шведским председательством в качестве основной темы 29-го Экономико-экологического форума ОБСЕ проблематике обеспечения полноправного участия женщин в экономической деятельности.Состоится «сверка часов» по планам гуманитарных мероприятий ОБСЕ. Важно, чтобы в них нашли отражение приоритетные задачи защиты традиционных ценностей, прав детей, социальных и экономических прав, нацменьшинств, особенно их языковых и образовательных прав, обеспечения свободы СМИ и доступа общественности к информации, противодействия попыткам героизации нацизма и фальсификации истории, борьбы с христиано- и исламофобией.

Предполагается рассмотреть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов на востоке Украины, в Нагорном Карабахе и Приднестровье, а также посредничество Организации в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, ее деятельность на Балканах и в Центральной Азии.

Применительно к ситуации на Украине акцент будет сделан на работе Контактной группы, координируемой ОБСЕ, необходимости содержательного прямого диалога Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта в целях полного и последовательного выполнения минского «Комплекса мер». Состоится обмен мнениями о деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая призвана следить за ситуацией в Донбассе и поддерживать соблюдение прав человека и нацменьшинств на всей территории страны. Работа Миссии особенно важна на фоне продолжающегося разгула агрессивного национализма, насильственной украинизации и нарушения языковых и образовательных прав граждан, прежде всего русскоязычных. От СММ ждем тематических докладов о разрушениях гражданской инфраструктуры за весь период конфликта, а также о проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии.

Деятельность специализированных институтов ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека, Верховный комиссар по делам национальных меньшинств, Представитель по вопросам свободы СМИ) будет рассмотрена через призму соблюдения ими имеющихся мандатов и устранения нареканий в их адрес со стороны государств-участников, нежелания реагировать на факты дискриминации по этим направлениям, в частности в странах Балтии.

В отношении полевых присутствий ОБСЕ планируется обсудить возможности оптимизации реализуемых в их рамках программ и проектов в соответствии с потребностями принимающих государств.

С российской стороны будет поставлен вопрос о необходимости повышения нашей кадровой представленности в структурах ОБСЕ.

При обсуждении вопросов развития российско-шведских двусторонних отношений особое внимание имеется в виду уделить продвижению взаимовыгодного сотрудничества на таких направлениях, как торгово-экономическая, природоохранная, культурно-гуманитарная и правоохранительная сферы, в развитие договоренностей, достигнутых по итогам переговоров Президента России В.В.Путина с Премьер-министром Швеции С.Лёвеном в Санкт-Петербурге 9 апреля 2019 г.

Придан импульс работе в рамках межправительственного Российско-Шведского Наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству – 8 июня 2020 г. его сопредседатели Министр промышленности и торговли Российской Федерации Д.В.Мантуров и Министр внешней торговли Швеции А.Хальберг провели видеоконференцию, условились вести линию на организацию в 2021 г. в Стокгольме, если позволит эпидемиологическая ситуация, очередной сессии этого важного органа координации двустороннего практического взаимодействия. Один из ключевых вопросов – преодоление обусловленной в том числе пандемией COVID-19 негативной тенденции сокращения объема взаимной торговли.

Двусторонний товарооборот со Швецией за январь-ноябрь 2020 г. составил 2,7 млрд долл. США (-35% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.), экспорт около 1 млрд долл. США (-53%), импорт 1,7 млрд долл. США (-17%).

В настоящее время в России действуют около 500 шведских компаний. Главный шведский инвестор – концерн ИКЕА.

Крупнейшая российская инвестиция в экономику Швеции – принадлежащий «ОК Русал» алюминиевый завод «Кубал» в г.Сундсваль. Продолжается диалог со шведскими властями на предмет улучшения экономических условий работы этого предприятия, испытывающего, в частности, трудности в связи с высокой энергозатратностью производства алюминия.

В числе проблемных вопросов практического сотрудничества – отказ шведских властей шведской фирме «Квинтус Текнолоджис АБ» в лицензии на экспорт в Россию запчастей для промышленного пресса автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ» под предлогом того, что это оборудование относится якобы к продукции двойного назначения и подпадает под действие антироссийских санкций ЕС. При этом пресс эксплуатируется в России с 2009 г., и ранее у шведского регулятора вопросов не возникало.

Развивается российско-шведское практическое взаимодействие в области здравоохранения, в том числе в контексте противодействия пандемии COVID-19. В декабре 2020 г. был заключен меморандум о сотрудничестве между НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи, РФПИ и шведско-британской компанией «АстраЗенека» по созданию комбинированной вакцины против коронавирусной инфекции.

В 2022 г. по линии Министерства культуры Российской Федерации планируется проведение в Швеции, наряду с Данией и Норвегией, культурного фестиваля «Русские сезоны».

Продолжается диалог со шведской стороной относительно судьбы подводной лодки Русского императорского флота «Сом», затонувшей в 1916 г. у берегов Швеции, а также останков ее экипажа. В настоящее время на рассмотрении Правительства Швеции находится разработанная российскими специалистами и переданная партнерам в 2018 г. концепция подъема подлодки с ее последующей передачей России.

Неурегулированной остается ситуация вокруг обладающего дипломатическим статусом служебно-жилого здания Торгового представительства России в Швеции. В сентябре 2014 г. в нарушение норм международного права оно было продано на аукционе Службой взысканий Швеции шведской компании «ЛКО Фастигхетс АБ» во исполнение иска немецкого бизнесмена Ф.Зедельмайера к Российской Федерации.

Россия не признает действий шведских властей в отношении здания Торгпредства и требует выполнения шведским государством его обязательств по обеспечению неприкосновенности помещений российского диппредставительства и защите его персонала, вытекающих из положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.

Продвигается сотрудничество России и Швеции по линии многосторонних региональных форматов на Севере Европы – Совете государств Балтийского моря, Совете Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), в рамках «Северного измерения» и программ приграничного сотрудничества Россия-ЕС, а также Арктического совета, двухгодичное председательство в котором перейдет к Российской Федерации в мае с.г.

Важным фактором поддержания стабильности в регионе Балтийского моря, на Севере Европы и европейском континенте в целом является традиционная для Швеции политика неучастия в военных союзах.

При этом, однако, наращивается практическое взаимодействие Стокгольма с НАТО, включая участие Швеции в проводимых альянсом и его членами военных учениях, предоставление шведской территории под такие маневры. Не прекращаются заявления о наличии якобы некой «российской угрозы».

Неоднократно высказывали шведским партнерам нашу готовность обсуждать любые вызывающие у них беспокойство вопросы в сфере безопасности. Предметных ответов на эти предложения не поступало.

Со своей стороны убеждены – на Севере Европы нет вопросов, требующих военного решения, тем более наращивания присутствия НАТО в этом регионе, в том числе в непосредственной близости от российских границ.