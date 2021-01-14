О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшей координации усилий Москвы и Каира в плане содействия урегулированию кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Были рассмотрены также практические возможности наращивания российско-египетского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.