Новости
1.02.2112:55
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
1 февраля специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.
В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшей координации усилий Москвы и Каира в плане содействия урегулированию кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
Были рассмотрены также практические возможности наращивания российско-египетского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.