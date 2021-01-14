О рабочей поездке заместителя Миниистра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко в Греческую Республику

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28-29 января с.г, в Афинах находился заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко.

В соответствии с двусторонним Планом межмидовских консультаций на 2020-2022 гг. состоялись очередные политические консультации с генеральным секретарем МИД Греции Ф.Демирисом, беседы с первым заместителем Министра иностранных дел по европейским делам, председателем Греческой части Смешанной Российско-Греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству М.Варвициотисом и директором дипломатического кабинета Премьер-министра, специальным советником по вопросам Евросоюза Э.Сурани. А.В.Грушко был принят Министром иностранных дел Н.Дендиасом.

Намечен график политических контактов на текущий год, объявленный Годом истории Россия - Греция. Обсуждены пути преодоления ущерба от коронавирусных ограничений для двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, туристической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной и других сферах. Подтвержден настрой на расширение договорно-правовой базы сотрудничества.

Сверены подходы к актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе отношений России с ЕС и НАТО. Выражена взаимная готовность продолжать конструктивное взаимодействие в ООН, ОБСЕ, СЕ, ЧЭС и на других многосторонних площадках. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации в Восточном Средиземноморье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, на Балканах и на Кавказе.