О подписании Совместного заявления Российской Федерации и Республики Конго о неразмещении первыми оружия в космосе

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 января в Нью-Йорке Постоянными представителями при ООН Российской Федерации и Республики Конго В.А.Небензей и Р.Бале подписано Совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК).

Документ стал очередным шагом в рамках глобализации международной инициативы по НПОК, подтвердив решимость государств объединить усилия для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). Будучи единственной на сегодняшний день мерой транспарентности и доверия, осуществляемой в целях ПГВК, данная инициатива является существенным политическим фактором, способствующим обеспечению равной и неделимой безопасности для всех, повышению предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях.

В Совместном заявлении Российская Федерация и Республика Конго подчёркивают необходимость заключения международного договора, запрещающего размещение и применение оружия в космосе, и призывают страны, не являющиеся участниками инициативы по НПОК, рассмотреть возможность полноформатного присоединения к ней.