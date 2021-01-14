О встрече А.В.Яковенко с Послом Индии в России Д.Б.Венкатеш Вармой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 января состоялась встреча члена коллегии, Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в России Д.Б.Венкатеш Вармой.

Ректор и Посол уделили много внимания международной повестке. Обсудили также итоги американских выборов, их влияние на внешнюю политику США.

Важное место в обмене мнениями заняли двусторонние отношения и динамика их развития.

Ректор проинформировал Посла о новой программе повышения квалификации дипломатов «Четвертая технологическая революция и дипломатия».

Стороны также обсудили подготовку к предстоящему выступлению перед молодыми дипломатами МИД России и студентами Академии первого заместителя Министра иностранных дел Индии Х.Шринглы 17 февраля с.г. по международной повестке дня и приоритетам индийской внешней политики.