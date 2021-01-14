О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова c заместителем Председателя Президентского совета, Заместителем Председателя Правительства национального согласия Ливии А. Майтигом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 января Министр иностранных дел Российской Федерации С В Лавров встретился с заместителем Председателя Президентского совета, заместителем Председателя Правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтигом, находящимся в Москве с рабочим визитом.

В тот же день в МИД России состоялись углублённые консультации А.Майтига со спецпредставителем Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем Министра иностранных дел России М.Л.Богдановым.

В ходе обстоятельного обмена мнениями по широкому кругу вопросов о ситуации в Ливии и вокруг нее было с удовлетворением констатировано, что сохраняющийся на протяжении шести месяцев режим прекращения боевых действий создает благоприятные условия для продвижения межливийского политического процесса. При этом была подтверждена необходимость дальнейшей конструктивной работы по формированию единых органов власти на переходный период в рамках Форума ливийского политического диалога на консенсусной основе.

С российской стороны акцентирована важность активизации международных усилий, предпринимаемых в интересах скорейшего вывода Ливии из затянувшегося внутриполитического кризиса при ведущей роли ООН, в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН.

Была особо подчеркнута готовность России и далее сотрудничать с ливийскими сторонами для сближения их позиций, исходя из важности того, чтобы набирающий обороты межливийский диалог носил инклюзивный характер, с учетом всех обладающих влиянием политических сил в стране, нацеленных на обеспечение территориальной целостности, единства и суверенитета ливийского государства.

При обсуждении перспектив развития двусторонних взаимовыгодных торгово-экономических связей С.В.Лавров подтвердил готовность российских компаний возобновить свою деятельность в Ливии по мере нормализации в этой стране военно-политической обстановки.