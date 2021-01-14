О заседании российско-французской Комиссии по вопросам сотрудничества в области культуры, образования и молодежных обменов

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 января в формате видеоконференции состоялось заседание российско-французской Комиссии по вопросам сотрудничества в области культуры, образования и молодежных обменов под председательством Специального представителя Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е.Швыдкого и Генерального директора по вопросам глобализации, культуры, образования и международного развития Министерства Европы и иностранных дел Французской Республики М.Мирайе. В заседании приняли участие Посол Российской Федерации во Французской Республике А.Ю.Мешков и Посол Французской Республики в Российской Федерации П.Леви, представители заинтересованных российских и французских министерств и ведомств, а также российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог».

Участники мероприятия обсудили различные аспекты двустороннего взаимодействия на гуманитарном треке, в частности вопросы культурных и художественных обменов, сотрудничество в сферах высшего и школьного образования, молодежных обменов, а также положения русского языка во Франции и французского языка в России. Обменялись мнениями о перспективах деятельности российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог». Стороны уделили особое внимание культурной и образовательной составляющей «перекрестного» Года регионального сотрудничества между Россией и Францией, проведение которого запланировано в 2021-2022 гг.

Подготовлен протокол заседания, в котором подведены итоги российско-французского сотрудничества по проблематике, относящейся к компетенции Комиссии, с момента ее межсессионного заседания 16 марта 2018 г. в Париже, а также обозначены основные направления развития двусторонних связей на 2021-2022 гг.