О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамовым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамова.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и от 11 января 2021 г., а также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, в том числе в ООН и ОБСЕ.