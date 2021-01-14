О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом Политбюро ХАМАС М.Абу-Марзуком

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 января по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом Политбюро палестинского движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком.

В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация на палестинских территориях, в том числе в контексте предстоящих всеобщих выборов.

С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку скорейшего преодоления межпалестинского раскола как необходимого условия реализации законных прав палестинского народа на создание собственного независимого государства в соответствии с известными решениями ООН и ее Совета Безопасности.