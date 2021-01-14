О консультациях спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Ливийского правительства, базирующегося на востоке страны, А.Хувейджем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 января в МИД России состоялись консультации специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Ливийского правительства, базирующегося на востоке страны, Абдельхади Хувейджем.

В ходе консультаций основное внимание было уделено складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее. При этом акцентировалась задача эффективного содействия устойчивому межливийскому диалогу с участием всех влиятельных политических сил страны в интересах реализации решений Берлинской международной конференции и положений резолюции 2510 СБ ООН.

С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка единства, территориальной целостности и суверенитета Ливии.