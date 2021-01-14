О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с помощником Генерального секретаря ООН по Европе, Центральной Азии и Северной и Южной Америке М.Йенчей

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 января заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко провел телефонный разговор с помощником Генерального секретаря ООН по Европе, Центральной Азии и Северной и Южной Америке М.Йенчей.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся положения дел на пространстве СНГ, в том числе по ситуации на Украине, в Закавказье и Центральной Азии.

Подтверждена обоюдная приверженность укреплению центральной и координирующей роли ООН в международных делах.