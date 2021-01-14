Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 28 января 2021 года

О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с заместителем Председателя Правительства национального согласия Ливии А.Майтигом

29 января в Москве состоится встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Председателя Правительства национального согласия Ливии А.Майтигом.

С.В.Лавров и А.Майтиг обсудят перспективы ливийского урегулирования и развитие российско-ливийского сотрудничества.

О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Швеции А.Линде

2 февраля в Москве Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет переговоры с Министром иностранных дел Швеции А.Линде, которая прибудет в Россию с визитом в качестве Действующего председателя ОБСЕ.

Стороны обсудят широкий круг вопросов деятельности ОБСЕ, а также ситуацию в сфере безопасности в регионе Балтийского моря и на Севере Европы, сотрудничество в Арктике, актуальные темы российско-шведских двусторонних отношений.

О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании А.Сафади

3 февраля в Москве Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет переговоры с Министром иностранных дел Иордании А.Сафа́ди.

Предстоит обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки дня, а также будут детально рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах.

О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррелем

5 февраля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет переговоры с Высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррелем. В ходе встречи состоится обсуждение всего комплекса проблем и перспектив отношений Россия-ЕС.

Запланирован также развернутый обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Западных Балкан, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на пространстве СНГ. Будут обсуждены перспективы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, вопросы безопасности в Европе и другие темы, представляющие взаимный интерес.

О подготовке оценочной миссии ООН в Нагорный Карабах

По мере достижения устойчивой стабилизации обстановки в районе нагорно-карабахского конфликта на первый план выходят задачи комплексного гуманитарного содействия нуждающимся и пострадавшим.

Помимо соответствующих усилий Баку и Еревана, помощи других стран, в первую очередь России, считаем полезным подключение профильных международных структур. В настоящее время в Нагорном Карабахе и прилегающих районах активно работает Международный комитет Красного Креста. Что касается специализированных агентств системы ООН, то руководство Организации в контакте с азербайджанской и армянской сторонами продолжает согласование модальностей отправки в Нагорный Карабах комплексной оценочной миссии. Отмечаем также усилия страновых команд ООН непосредственно в Азербайджане и Армении. Поддерживаем взаимодействие ООН с Баку и Ереваном по всем вопросам оказания гуманитарной помощи.

В свою очередь Россия вносит существенный вклад в улучшение ситуации в Нагорном Карабахе. При содействии российских специалистов и миротворцев в места постоянного проживания с 14 ноября 2020 г. вернулось более 51 400 беженцев; состоялась передача армянской и азербайджанской сторонам 1 532 тел погибших; разминировано около 750 гектаров местности и более 230 км дорог, обезврежено почти 24 тысячи взрывоопасных предметов; полностью восстановлена система электроснабжения; порядка 1 300 жителей получили медицинскую помощь.

О высказываниях западных политиков по ситуации с протестными акциями в России

Обратили на внимание срежиссированные, выпущенные практически синхронно, как под копирку, заявления западных политиков по ситуации вокруг незаконных акций, проходивших на территории нашей страны, и по другим внутренним российским вопросам.

Многие, в первую очередь западные официальные лица, явно упражнялись в составлении красивых фраз, они все были очень похожи: «Здоровая и жизнеспособная оппозиция в любой стране должна иметь возможность свободно критиковать власти» (мининдел Швеции А.Линде); «У гражданского общества и политической оппозиции должна быть возможность действовать свободно – это является необходимым элементом демократических обществ» (мининдел Новой Зеландии Н.Махута); «Произошедшее лишь подтверждает ощущение последних лет, что Россия отдаляется от сообщества демократических государств» (премьер-министр Чехии А.Бабиш) и многие другие. Повторю, все это было срежиссировано. Про заявления Министра иностранных дел ФРГ Х.Мааса вообще не говорю, он «перещеголял» сам себя.

В прозвучавшем недавно заявлении глав МИД «семерки» от нас требуют «освободить тех, кто был произвольно задержан за реализацию своего права на мирные собрания 23 января с.г.». На сайте МИД России уже размещен наш ответ.

Странно слышать такие заявления от стран, в которых полиция не стесняется применять спецсредства (дубинки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули) в отношении мирных граждан, вышедших выразить свой «демократический» протест: будь то демонстрации «желтых жилетов», «поход на Капитолий», не говоря уже о многочисленных столкновениях при разгоне местным спецназом представителей гражданского общества, выступающих против коронавирусных ограничений, практически во всех странах Старого света.

То, что в России наши западные партнеры рассматривают как «подавление мирных протестов», в своих же собственных государствах принудительное ограничение гражданских прав и свобод рассматривается под лозунгом «интересов национальной безопасности».

По разным оценкам, за время проведения в 2018-2019 гг. манифестаций «желтых жилетов» во Франции по протестующим было выпущено порядка 14 тыс. резиновых пуль, около 2,5 тыс. граждан получили телесные ранения. Задержано более 12 тыс. человек, большинство из которых были заключены под стражу. И это в одной лишь Франции.

Стоит напомнить Берлину о резкой, практически агрессивной реакции на протестные акции в Германии, в т.ч. прорыв полицейского оцепления у здания бундестага, т.н. «ковид-диссидентов» в августе 2020 г. в Берлине. Действия демонстрантов тогда подверглись однозначному и решительному осуждению со стороны политистеблишмента ФРГ, включая высшее руководство страны. Президент Ф.-В.Штайнмайер, в частности, назвал их «достойными отвращения». Правительство ФРГ устами своего официального представителя Ш.Зайберта указало на «злоупотребление правом на демонстрации». В аналогичном ключе высказалось большинство германских политиков.

Жестко сработали (как и в последующих аналогичных случаях) правоохранительные органы ФРГ, применив против митингующих слезоточивый газ и задержав порядка 300 граждан. Все эти кадры доступны, можно ознакомиться.

К примеру, Нидерланды. Никакой другой стране, кроме России, столько внимания сейчас не уделяют. Имевшие в выходные беспорядки «не имеют никакого отношения к законным протестам». Это слова и.о. премьер-министра страны М.Рютте. А что же там произошло? Тысячи людей вышли на улицы, требуя смягчить жесткие меры правительства по борьбе с пандемией COVID-19 (фактически полный «локдаун») и отменить ночной комендантский час. Чем все закончилось? Разграбленные магазины, горящие автомобили и баррикады из велосипедов. Полиция не скупилась на меры: дубинки, слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих.

В итоге задержано более 250 человек и начато крупномасштабное расследование для установления личностей, причастных к митингам.

Почему коллеги по западным блокам (НАТО, ЕС) друг друга не осуждают? Почему нет ни одного заявления «семерки» с хоть какой-то реакцией на ситуацию в Нидерландах, в Германии, во Франции? Вы что-нибудь слышали? Я – нет. Не видела и не читала. Почему? Потому что их просто нет. Они себя никогда не то что не осуждают, даже не комментируют. Зато есть комментарии властных структур этой страны. Вот, к примеру, министр юстиции и безопасности Нидерландов Ф.Грапперхаус: «Распространяются шокирующие кадры беспорядков, грабежей и поджогов. Это не имеет ничего общего с демонстрациями против мер по борьбе с COVID. Это просто преступное поведение». Он был не одинок в таком жестком осуждении права собственных граждан на митинги и протесты. Мэр Эйндховена Дж.Йорритсма, чей город в ходе протестов пострадал больше всего, назвал участников митингов (граждан его страны) «отбросами общества». «Мой город плачет – и я вместе с ним. Боюсь, если мы продолжим идти по этому пути, то приблизимся к гражданской войне».

Жестокими разгоны мирных демонстраций считаются только к востоку от ЕС. Поразительное лицемерие!

Предлагаю нашим западным партнерам, так переживающим за демократию в России, сосредоточится на решении собственных проблем. Мы неоднократно об этом говорили – раньше за «закрытыми дверями», а теперь публично. Решайте собственные проблемы, их накопилось предостаточно, заботьтесь о собственных гражданах и сохранении демократии у себя. Вместо критики других лучше заняться сотрудничеством. Областей для взаимодействия очень много, а проблем немало.

Если вы так «печетесь» об этом, то проявляйте должное внимание, уважение и соблюдайте права российских журналистов за рубежом.

О положении российских СМИ за рубежом

Несколько примеров того, чему подвергаются и что на себе испытывают российские журналисты в общении с западным официозом, только за 2020 г.

1. В январе 2020 г. сотрудник пресс-центра ТАСС был задержан в аэропорту Милана представителями местной пограничной службы. Его допросила Финансовая полиция Италии и провела досмотр содержимого мобильного телефона.

2. В феврале 2020 г. Бюро по расследованию преступлений в сфере СМИ прокуратуры Анкары задержало сотрудников агентства «Спутник-Турция».

Представители турецкого ведомства со ссылкой на действующее законодательство, регулирующее информационное пространство на предмет запрета распространения сведений, угрожающих территориальной целостности страны, провели допросы журналистов и обыски филиалов представительства агентства, в ходе которых были изъяты компьютеры, средства связи, флеш-накопители. Через несколько часов сотрудники СМИ были отпущены.

3. В октябре 2020 г. сотрудники ФБР допросили супругу экс-руководителя представительства МИА «Россия сегодня» в Вашингтоне.

В ходе беседы работники спецслужбы интересовались причинами выезда и деятельности ее мужа в период работы в представительстве информационного агентства. В завершение разговора ей была предложена возможность постоянного проживания на территории США, на что женщина отреагировала отказом.

4. В октябре 2020 г. состоялся телефонный разговор журналиста представительства МИА «Россия сегодня» в Вашингтоне с сотрудником спецслужб США, который представился агентом отдела ФБР в Балтиморе.

Сотрудник ФБР интересовался фактами личного знакомства корреспондента с российскими соотечественниками в США, имеющимися сведениями в отношении их связей с представителями органов власти России, фондом «Русский мир» и другими «неуместными» вопросами.

5. В октябре 2020 г. специального корреспондента «РТ» дважды при въезде и выезде из США задержали представители американских спецслужб, чтобы узнать о причинах посещения журналистом страны. В ходе указанных опросов были изъяты личные вещи и электронные приборы для их последующей проверки.

6. В декабре 2020 г. со стороны американских спецслужб реализованы провокационные действия в отношении сотрудников представительства ТАСС в Нью-Йорке. Служебные квартиры руководителя представительства и фотокорреспондента посетили два агента ФБР. Предметом заинтересованности американцев были мероприятия, проводившиеся с участием председателя Координационного совета организаций российских соотечественников в США. Эта организация пользуется сейчас большим «спросом» у американских спецслужб, только в негативном ключе. Этот интерес выходит за рамки работы с гражданским обществом.

7. В декабре 2020 г. внештатные корреспонденты «Спутник-Латвия», граждане Латвии, подверглись задержанию Службой государственной безопасности этой страны в рамках возбужденных в их отношении уголовных дел за нарушение режима санкций Европейского союза. Мы подробно обсуждали эту тему и фактически доказали надуманность обвинений.

Представители ведомства провели допросы журналистов и обыски их мест жительства, в ходе которых были изъяты компьютеры, средства связи, флеш-накопители. По окончании допросов корреспонденты были отпущены после оформления подписок о невыезде и неразглашении содержания бесед. Торжество демократии как оно есть.

Это несколько примеров того, с чем приходится сталкиваться представителям российских СМИ при осуществлении законной журналистской деятельности за рубежом. Хотелось бы напомнить нашим коллегам, что если они активно выступают за «свободу слова», то стоит быть более последовательными в этой борьбе. «Свобода слова» – неделимое понятие, к которому не могут применяться двойные стандарты. Здесь даже не двойные стандарты, а прямое давление, преследование российских журналистов. Никто даже не скрывает, что все претензии предъявляются в связи с профессиональной деятельностью.

О нарушении прав российских граждан за рубежом

Хотела бы затронуть вопрос защиты прав не только журналистов, но и вообще российских граждан за рубежом, которому МИД России уделяет значительное внимание в своей работе. Инциденты с задержанием российских граждан или политически мотивированным преследованием становятся рутиной в нашей работе.

В государствах Прибалтики власти и спецслужбы практикуют разнообразные методы давления на активистов гражданского общества, правозащитников и журналистов, выступающих с позиций, отличающихся от официальной точки зрения на внутреннюю и внешнюю политику указанных стран, а также на их историю. Данный «арсенал» методов воздействия включает в себя вызов на «профилактические» беседы, ухудшение социально-экономических условий жизни с привлечением банковских структур (закрытие счетов, отказ в банковском обслуживании и многое другое), кампании по очернению в СМИ, а также уголовное преследование. Целая система мер и способов воздействия на несогласных была выстроена в Литве, где помимо активистов гражданского общества, правозащитников и журналистов, выступающих против героизации пособников нацистов и русофобии, преследованию также подвергаются бывшие сотрудники силовых структур Литовской ССР.

Показательны в этом плане дела граждан России – полковника запаса Ю.Н.Меля, осуждённого по политизированным обвинениям в связи с событиями 13 января 1991 г. у Вильнюсского телецентра, и К.Ю.Никулина, необоснованно обвиненного в совершении в период службы милиционером в рижском ОМОН МВД СССР предумышленного убийства семи лиц и покушении на убийство одного лица на самостоятельно установленном литовцами Мядининкайском таможенном посту 31 июля 1991 г.

Обращает на себя внимание неприемлемая практика ареста российских граждан в третьих странах по запросам правоохранительных органов США. С 2008 г. имели место более 50 таких случаев. Фактически речь идет о неправомерном экстерриториальном применении американского законодательства против российских граждан. Оказавшись в руках американской Фемиды, российские граждане, как правило, сталкиваются с предвзятым отношением со стороны следственных органов и судов. Существует целый арсенал мер и методов воздействия, к которым прибегают американские правоохранители. К российским гражданам применяют меры психологического воздействия. Различными методами, включая прямые угрозы, их пытаются склонить к признанию вины и сделке со следствием, несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам. Американские исправительные учреждения нередко уклоняются от предоставления адекватного лечения отбывающим наказание россиянам, в том числе страдающим хроническими заболеваниями. Мы это знаем, как никто, так как в ручном режиме ежедневно решаем большое количество медицинских вопросов по просьбе российских граждан, находящихся в заключении, в частности, в США. Это их прямые просьбы, а также просьбы, которые они передают через родственников и адвокатов.

Наглядными примерами стали дела в отношении К.В.Ярошенко, Р.В.Селезнева, В.А.Бута, а также М.В.Бутиной (которая вернулась на Родину и сейчас рассказывает о том, что пережила за этот период). Кстати, вышла её книга, всем советую почитать. Там всё рассказано как оно есть.

Также следует упомянуть случай российского гражданина А.В.Винника. Он был задержан в 2017 г. в Греции по запросу властей США по обвинению в отмывании доходов от преступной деятельности.

С 23 января 2020 г. А.В.Винник находится на территории Франции, куда он был экстрадирован в соответствии с решением министра юстиции Греции. Французские суды отклоняли ходатайства адвокатов А.В.Винника о переводе их подзащитного под домашний арест, а 7 декабря 2020 г. суд приговорил россиянина к пяти годам лишения свободы.

Канадские власти и судебные инстанции в целом наших граждан и соотечественников нередко рассматривают как «людей второго сорта», зачастую демонстрируют предвзятое отношение и к ответчикам с российскими корнями. Примером может служить история ученой-географа из Москвы Л.Н.Ильиной, ложно осужденной за убийство её канадского мужа в 1995 г. (провела десять лет в заключении в тюрьме строгого режима). Воспоминания об этом она описала в книге «Русская – значит виновна». Там многое рассказано о демократии по-канадски.

Со своей стороны МИД России предпринимает все возможные дипломатические шаги для защиты прав российских граждан, оказавшихся в тюрьмах за рубежом. Такие дела находятся на контроле российских дипломатических представительств и в случае необходимости выносятся на обсуждение на самом высоком уровне. Наши дипломаты оказывают арестованным россиянам консульскую поддержку в рамках имеющихся полномочий, добиваются безусловного соблюдения их законных прав и интересов, прорабатывают варианты изменения мер пресечения в рамках имеющихся законодательных возможностей и их передачи на Родину.

Проблематика соблюдения прав российских граждан на регулярной основе находит отражение также в докладах МИД России о ситуации с правами человека в мире (публикуются на сайте Министерства). В страновые разделы этого документа включается информация о конкретных случаях нарушений прав российских граждан и соотечественников, в том числе резонансные случаи политически мотивированного преследования граждан России со стороны властей соответствующих государств.

О возвращении на Родину несовершеннолетней гражданки России

Хотела рассказать Вам о показательном случае в работе Министерства иностранных дел России по отстаиванию интересов российских граждан и соблюдению их прав.

Эта история произошла в США, в штате Техас. Гражданка России была решением суда ограничена в родительских правах, а её дочь, 2019 г.р., временно помещена в местную семью под опеку. Россиянке был дан год на удовлетворение критериев, определяющих пригодность в качестве добросовестного родителя. По ряду причин восстановление в родительских правах было маловероятным, возникла угроза передачи несовершеннолетней в один из техасских детских домов для негарантированного удочерения в дальнейшем. Консульским сотрудникам Генерального консульства России в Хьюстоне удалось установить проживающих в России родственников. Желание стать ее опекуном изъявила прабабушка, проживающая в Москве.

Дипломаты оперативно связались с отделением Департамента по делам семьи и попечительства штата Техас, с Отделом социальной защиты населения города Москва, помогли согласовать и подготовить необходимые документы, оказали содействие в поиске и установлении контакта с местным адвокатом, специализирующемся на семейном праве.

10 ноября 2020 г. Департамент по делам семьи и попечительства штата Техас официально уведомил Генконсульство, что ведомство не возражает против признания прабабушки россиянки опекуном девочки с последующим переездом в Россию, однако внутренние правила Департамента требуют очной передачи ребенка по новому месту жительства, т.е. техасские социальные работники обязаны прибыть с несовершеннолетней в Москву. С учетом действующих из-за пандемии ограничений на пересечение иностранцами российской границы консульские сотрудники нашли иной, более оперативный выход – предложили рассмотреть возможность прилета прабабушки ребёнка в США, на что получили согласие.

Сотрудники Генконсульства вместе с коллегами из МИД России помогли оформить необходимые документы для поездки. Более того, 23 декабря 2020 г. по ходатайству нашего Министерства американская дипмиссия выдала ей визу. За что им большое спасибо.

14 января 2021 г. техасский суд вынес окончательный вердикт по делу малолетней гражданки России, признав прабабушку ее постоянным опекуном. В тот же день социальные работники официально передали девочку под опеку россиянки. 20 января 2021 г. вновь воссоединившаяся семья посетила Генконсульство России в Хьюстоне, пообщалась с теми дипломатами, которые боролись за их воссоединение и поблагодарила сотрудников и руководство МИД России за помощь и содействие. 21 января 2021 г. они благополучного вернулись на Родину.

О 77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда

27 января с.г. наша страна отметила День воинской славы – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в 1944 г. бойцы Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов отбросили немецкие войска от города, освободив практически всю Ленинградскую область. Блокада Ленинграда, длившаяся почти 900 дней, была снята.

Вечером 27 января 1944 г. в небе над Ленинградом грохотал праздничный салют из 324 орудий. Ленинградцы, собравшиеся на улицах, площадях, набережных Невы, еще недавно подвергавшихся артиллерийскому обстрелу, приветствовали своих освободителей. Один за другим гремели 24 исторических залпа. Били орудия, установленные на Марсовом поле, на берегах Невы, била артиллерия кораблей Краснознаменной Балтики. И каждый раз тысячеголосое «ура» ленинградцев сливалось с грохотом орудий в единый торжественный салют. Величественное зрелище было видно далеко за Ленинградом, отблески его видели и воины ленинградского фронта.

27 января 1944 г. стало одним из самых счастливых дней в жизни сотен тысяч жителей города – и одновременно одним из самых скорбных, поскольку почти каждый ленинградец пережил утрату родственников и близких.

Битва за Ленинград была самой продолжительной и кровопролитной за годы Великой Отечественной и Второй мировой войны. В ходе боев на подступах к городу, а также в результате блокады вплоть до ее полного снятия общие потери среди защитников и населения составили от полутора до двух миллионов человек, включая по меньшей мере 800 тыс. ленинградцев, умерших от голода в течение первой блокадной зимы 1941-1942 гг.

Документы противника свидетельствуют: блокада была нацелена на то, чтобы лишить население Ленинграда доступа к продовольствию. Голод был частью военной операции нацистов. Только 3% ленинградцев погибли от бомбежек и артобстрелов – остальные умерли от истощения.

Роль защитников и населения Ленинграда в достижении победы над нацизмом поистине огромна. Оборонявшийся город сковывал почти 300-тысячную германскую группировку группы армий «Север». Это было особенно важно в конце лета и осенью 1941 г., когда противник предпринял попытку взятия Москвы и остро нуждался в дополнительных ресурсах. Героическая оборона Ленинграда также помогла сохранить контроль над важнейшей железнодорожной артерией, связывавшей Мурманск и Большую землю, по которой осуществлялась доставка грузов по ленд-лизу.

Подвиг ленинградцев нашел отражение в огромном количестве книг и материалов, среди них есть и сборники документов, воспоминания. Художественная литература отразила чувства, эмоции и переживания того момента. Практически 400 книг вышло в СССР в период между 1945 и 1991 гг., и более чем в 200 изданиях, появившихся в постсоветский период. В 1965 г. за героизм и мужество, проявленные жителями Ленинграда во время блокады, городу в числе первых было присвоено звание Города-героя.

В День 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда Президент России В.В.Путин возложил цветы к памятному знаку «Город-герой Ленинград» в Александровском саду. Глава государства также посетил Музей Победы на Поклонной горе и принял участие в запуске онлайн-проекта «Подвиг народа: непокорённый Ленинград», с которым можно ознакомиться на сайте Музея по адресу victorymuseum.ru. Это потрясающий интернет-проект. Я Вас всех приглашаю его посетить, посмотреть.

Уникальная экспозиция призвана сохранить память обо всем поколении советских людей, внесших вклад в Великую Победу, и дает возможность каждому желающему увековечить память своих предков. Это один из ключевых проектов Года памяти и славы.

О Международном дне памяти жертв Холокоста

Вторая мировая война принесла неисчислимые страдания сотням миллионов людей во всем мире. Холокост стал одной из самых трагических её страниц.

76 лет назад – 27 января 1945 г. советские войска освободили нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), где были зверски замучены и убиты миллионы людей. Этот день по решению ООН в 2005 г. был объявлен Международным днем памяти жертв Холокоста. Россия была соавтором соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Сегодня в отдельных государствах предпринимаются попытки переписать историю, искоренить из памяти нынешнего поколения подвиг советских солдат, избавивших мир от нацизма. Зачастую это сопровождается попытками возвести в ранг чуть ли не государственной идеологии, сделать героев из тех, кто, наоборот, стоял по другую сторону и действительно выступал на стороне зла.

Россия твердо противостоит попыткам фальсификации истории и ползучей реабилитации нацизма. В этой связи Россия ежегодно вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В очередной раз эта резолюция была принята 16 декабря 2020 г. на пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Данный документ одобрен внушительным большинством голосов: 130 государств проголосовали «за», 2 страны (США и Украина) традиционно выступили «против» и 51 страна, включая государства-члены Европейского союза, при голосовании воздержались.

При этом на протяжении последних лет в текст резолюции по инициативе России как основного автора и при поддержке других государств-соавторов включаются положения о недопустимости любых попыток отрицания Холокоста. Наш общий долг – помнить о подвиге и чтить память всех жертв «коричневой чумы».

Вчера, 27 января с.г., Постоянное представительство России при ООН направило Генеральному секретарю А.Гутеррешу письмо, в котором привлекло его внимание к массовой героизации на Украине пособников нацистов, с просьбой распространить его в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи ООН.

О решении суда Мюнхена по делу руководителя Центра спортивной медицины в г. Эрфурте М.Шмидта

Обратили внимание на решение суда Германии, по которому немецкий врач и руководитель Центра спортивной медицины в г. Эрфурте М.Шмидт был осужден на 4 года и 10 месяцев лишения свободы за распространение запрещенных препаратов и незаконное переливание крови – т.н. «кровяной допинг». Речь идет об организации международной допинг-схемы, участниками которой были спортсмены из ряда стран. Правоохранительными органами Германии установлено, что подобные нарушения имели место в ходе многочисленных международных спортивных соревнований. Разразившийся скандал, связанный с деятельностью М.Шмидта и ее масштабами, свидетельствует о наличии в Германии организованного криминального бизнеса в области спорта высших достижений. Налицо тревожный сигнал о неблагополучном положении дел в одной из передовых спортивных стран Европы.

В Москве решительно осуждают применение и использование спортсменами запрещенных препаратов и методов. Последовательно отстаивая принципы честного и справедливого спорта без какой-либо политизации и дискриминации, мы выступаем за широкое международное сотрудничество и объединение усилий в деле борьбы с допингом в спорте.

Об электронных визах

Во исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 305-ФЗ начиная с 1 января 2021 г. заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечена техническая готовность к практическому запуску системы выдачи единых электронных виз, которые заменили собой электронные визы для въезда в отдельные субъекты Российской Федерации, оформлявшиеся ранее в рамках соответствующего пилотного проекта.

При этом отмечаем, что на основании пункта 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р, выдача виз в форме электронного документа (в т.ч. и единой электронной визы) временно приостановлена с 18 марта 2020 г. по настоящее время.

Решение о возобновлении оформления электронных виз будет приниматься Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в зависимости от эпидемиологической обстановки в мире и снятия ограничений на въезд в Российскую Федерацию.

Обращаю внимание на эту тему, так как у нас было очень много вопросов в этой связи.

О праздновании Дня независимости Шри-Ланки

4 февраля Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка отмечает День независимости.

Дружественный нам народ Шри-Ланки прошел долгий путь борьбы сначала с португальскими, потом с голландскими и английскими колонизаторами. Свою свободу островное государство обрело в 1948 г. после более чем столетнего колониального господства Великобритании.

Современная Шри-Ланка пользуется заслуженным авторитетом в мире как суверенное, демократическое, социально-ориентированное государство. Его граждане по праву гордятся не только своей древней историей, но и большими достижениями в области экономического развития.

Двусторонние отношения с момента их установления неизменно сохраняют конструктивный характер. Поддерживаются политические контакты, в том числе на высшем и высоком уровнях. Мы продуктивно взаимодействуем на международной арене, в ООН и других многосторонних структурах. Россия традиционно является важным торговым партнером Шри-Ланки и одним из крупнейших импортеров цейлонского чая. Достопримечательности и курорты острова традиционно привлекают большое число российских туристов. Естественно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Поздравляем наших ланкийских друзей с их главным государственным праздником и желаем им мира, процветания и благополучия.

Из ответов на вопросы:

Вопрос: С.В.Лавров в ходе большой пресс-конференции, затронув тему Нагорного Карабаха, сказал: «Мы с президентом В.В.Путиным в контактах с коллегами продвигаем необходимость продолжить рассмотрение вопроса о возвращении армянских военнопленных, чтобы закрыть этот вопрос, руководствуясь принципом «всех на всех». На каком этапе решения сейчас находится данный вопрос?

Ответ: В соответствии с трехсторонним Заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также достигнутыми между ними договоренностями на саммите 11 января с.г. в Москве работа по проблематике возвращения военнопленных и других удерживаемых лиц продолжается. Российская сторона оказывает содействие в этих вопросах, в том числе по линии своего миротворческого контингента, размещенного вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе.

Как подчеркивали Президент России В.В.Путин и Министр иностранных дел С.В.Лавров, оптимальным вариантом для скорейшего решения данной проблемы стал бы обмен пленными по формуле «всех на всех».

Вопрос: Россия предложила сделать гуманитарный центр по Карабаху международным. Армения и Азербайджан должны принимать участие в его работе. Об этом заявил Министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах со своим армянским коллегой. На каком этапе находится данный вопрос?

Известно ли, когда и с какой повесткой дня сопредседатели Минской группы ОБСЕ собираются снова посетить регион?

Ответ: Всё, что связано с оказанием гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха и прилегающих районов, находится в ведении МЧС России. Наши специалисты работают в регионе в рамках гуманитарной миссии с ноября 2020 г. В числе приоритетных направлений работы сводной группы – медицинская помощь местному населению, разминирование территории, патрулирование с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных происшествий в неблагоприятных погодных условиях. МЧС и другие российские ведомства действуют в тесном контакте с армянской, азербайджанской сторонами, в том числе по вопросу деятельности Международного центра гуманитарного реагирования. За более подробной информацией на этот счет рекомендую обратиться в МЧС России.

Относительно того, когда и с какой повесткой дня сопредседатели Минской группы ОБСЕ собираются снова посетить регион. Действительно, поездка в Нагорный Карабах значится в их планах. На сегодня даты такого визита не определены. Его детали должны быть согласованы со всеми сторонами.

Вопрос: МИД России выразил протест США в связи с подстрекательством к участию в несанкционированных акциях молодежи по делу А.Навального. Несмотря на всю абсурдность и несостоятельность версии об отравлении блогера А.Навального боевым веществом «Новичок» по отработанной схеме «хайли лайкли», Германия также вмешивается во внутренние дела России, тиражируя безосновательные обвинения. Все думающие люди прозрели цель в плане акции об «отравлении» блогера – сорвать реализацию проекта «Северный поток-2». Поддерживая версию об отравлении блогера, не стреляет ли Германия сама себе в ногу?

В этой связи будет ли выражен протест германской стороне в связи с вмешательством во внутренние дела России?

Ответ: О стратегических интересах Германии должна говорить сама Германия. Не хотела бы становиться пресс-секретарем их внешнеполитического ведомства ни по этому, ни по каким другим вопросам. Думаю, что германские представители вполне могут сформулировать свои собственные национальные интересы, в том числе и в энергетической сфере. Россия о своих интересах в развитии полноценного, равноправного и взаимовыгодного энергетического сотрудничества, в частности с европейскими коллегами и непосредственно с Германией, говорит давно, открыто и всё для этого делает. Поэтому, о том, как сочетаются заявления германской стороны с её национальными интересами и интересами народа этой страны, спросите, пожалуйста, у них.

Относительно заявлений, которые Россия рассматривает как вмешательство во внутренние дела. Комплексно сегодня ответила уже всем тем, кто декларировал некие лозунги в отношении нашей страны. Еще раз повторим то, о чём говорим открыто в ходе двусторонних контактов и публично. Слишком много собственных проблем накопилось у наших западных партнеров. Есть чем заняться в собственных странах – это во-первых. Во-вторых, никто не отменял те документы, под которыми все подписались – это и Венская конвенция о дипломатических сношениях. Что касается работы зарубежных дипломатов на территории нашей страны, они должны вести себя в соответствующих рамках сферы деятельности, заявленной в качестве основания для их пребывания на территории России. Ни одно государство не снимало с себя обязанностей выполнять в т.ч. Устав ООН, в котором говорится об уважении суверенитета и невмешательстве во внутренние дела других государств. Это всё актуально.

Что касается заявлений, которые позволяет себе немецкая сторона, в частности господин Х.Маас и многие другие представители, то, действительно, многие из них вызывают недоумение. В ближайшее время доведём до МИД Германии, что считаем такие высказывания недопустимыми.

Вопрос: 20 января 2020 г. МИД Азербайджана на официальном сайте опубликовал заявление, связанное с 31-й годовщиной событий 19-20 января 1990 г. В данном заявлении действия руководства СССР охарактеризованы как преступление против человечества, инициаторы и исполнители которого должны быть призваны к ответственности. Получается, что МИД Азербайджана обвиняет СССР (и таким образом Россию, как правопреемника СССР) в событиях «Черного января» и в смерти почти 150 горожан, более того, призывает Россию нести ответственность. Как Россия смотрит на такое заявление?

Ответ: Я таким образом не рассматриваю это заявление. У нас могут быть разные трактовки исторических событий с различными странами. При этом наши отношения с Азербайджаном на данном этапе и официальные позиции Вам хорошо известны. Это не означает, что у нас не могут быть различия во взглядах на исторические события.

Вопрос: 14 декабря 2020 г. Турция и Украина подписали соглашение о передаче технологий и производстве корветов и беспилотников. Украинская сторона считает, что таким образом договор о сотрудничестве поможет увеличить боевую мощь ВМС Украины в черноморско-азовском регионе. Как Россия относится к подобному сближению и взаимодействию Турции и Украины в военной сфере? Несет ли такое сближение опасность региону учитывая, что обстрелы Донбасса со стороны вооруженных сил Украины не прекращаются?

Ответ: Российская сторона всегда заявляла, и эта позиция не претерпела изменений, что каждое государство имеет право на развитие двустороннего взаимодействия, которое не противоречит законодательству.

Что касается Украины, мы это прекрасно знаем. Вынуждены каждый день заниматься изучением новых материалов относительно ситуации в Донбассе в связи с внутриукраинским конфликтом. Каждое государство имеет право на развитие двусторонних связей в любой сфере, но нужно помнить о том, что конфликт, к сожалению, не урегулирован и задавать себе вопросы относительно того, как военно-техническое сотрудничество может оказать влияние на эту ситуацию. Этого точно нельзя допустить. Слишком много жизней было отдано в ходе этого кровавого конфликта, усилий, в том числе международных, было задействовано для оказания помощи Украине в решении этой страшной проблемы. Нельзя допустить, чтобы все эти усилия были сведены на нет.

Вопрос: Хотел бы спросить по поводу протеста, который МИД России выразил Посольству США в Москве в связи с заявлением на его официальном сайте по поводу митингов 23 января с.г. Оно было составлено на английском языке и адресовано американским гражданам, проживающим в России. Изучил статистику посещаемости сайта Посольства США в России: на него заходят порядка 8 тыс. человек в день. 30 процентов посещений осуществляются с территории США, 70 процентов – из всех остальных стран мира. России даже нет в «топе» посещаемости.

При этом заявление опубликовано на Вашей странице в «Фейсбуке», а также на официальном аккаунте МИД России. Только у Вас 3100 «лайков».

Почему МИД считает, что российские граждане читают новости на сайте Посольства США, а не, например, на Вашей странице в «Фейсбуке»? Не считаете ли Вы, что это заявление никто бы не заметил, если бы Вы о нем не написали?

Ответ: Это оценки, относящиеся к содержанию моего поста, данному мной комментарию, а отнюдь не к материалу Посольства США.

Говоря о статистике просмотров, вряд ли Вы подходили к ней с технологической базой. Наверное, Вы просто посмотрели на общедоступную информацию. Для проведения глубинного анализа Вам потребуется изучение не только открытых данных, но в том числе и помощь IT-специалистов, чтобы понять, из какой страны осуществлялись заходы. Современные технологии позволяют посещать сайты таким образом, чтобы отображалась информация о заходе не из той страны, в которой Вы находитесь.

Когда Вы ссылаетесь на статистические данные, нужно подчеркивать, что это та информация, которая находится в открытом доступе. Но, зная о наличии таких возможностей, для серьезного анализа стоило бы посмотреть еще и на это.

Вы посмотрели статистику посещения веб-сайта Посольства США в Москве. Между прочим, эта новость разошлась по средствам массовой информации. Именно оттуда я её и узнала. Я не мониторю страницу Посольства США в России, не подписана на их аккаунты. Я слежу за новостными лентами. Эта информация была опубликована в СМИ, блогосфере и разошлась по социальным сетям. Вы смотрели на эту статистику? Если нет, то посмотрите – будет интересно.

Вы говорите о том, что мы чуть ли не популяризировали эту историю. Это не так. Повторюсь, мы взяли её из СМИ. Более того, журналисты просили нас прокомментировать эти данные. Но говорить о том, что привлечение внимания к проблеме является усугублением, – это то же самое, что спрашивать, не опасно ли приезжать пожарной машине на место пожара, ведь она заправлена топливом.

Возможно, это была одна из идей наших американских коллег, как закамуфлировать информацию таким образом, чтобы потом обвинить нас же в её популяризации.

Видим проблему и говорим о ней открыто, привлекаем к ней внимание. Имеем на это полное право.

Понимаем, что есть забота о гражданах. Мы привлекаем внимание российских граждан, предупреждая о чрезвычайных происшествиях, террористических атаках и т.д. В мире происходит масса событий, требующих внимания. У нас есть приложение «Зарубежный помощник», в котором публикуется информация различного характера, в т.ч. о протестных акциях во всем мире, но это отнюдь не то, что делает Посольство США.

Но есть более глубинная проблема, к которой мы привлекли внимание американских дипломатов, вручив им ноту протеста. Это деятельность их интернет-монополий, распространяющих фейки. Они модерируют информационное интернет-пространство по своему усмотрению, но почему-то фейки не удаляют – даже те, которые были официально дезавуированы.

Хотела бы напомнить, что именно американская сторона все время ссылается на социальные сети, говорит о том, что они наводнены фейками, ботами, хакерами и т.д. Видим, как американские интернет-площадки (это социальные сети, видеохостинги) принимают в этом активнейшее участие. Они сами себя наделили полномочиями модераторов. Без решения судебных органов, без опоры на законы, даже американские (уже не говорю про их международные обязательства), без решения профессиональных структур и объединений блокируются аккаунты: начиная от Президента США и заканчивая любыми общественными деятелями, журналистами. Раньше были администраторы, на которых можно было всё списывать, а теперь мы понимаем, что даже руководство американских интернет-гигантов задействовано в цензурировании своего собственного пространства. С одной стороны, они наделили себя правом модерации по политическим мотивам, ссылаясь на фейки и угрозы безопасности. Хотя во многих случаях никакой угрозы безопасности в материалах, распространяемых, например, телеканалом «Царьград», нет даже близко. С другой стороны, явные фейки, призывы к участию в незаконных протестных акциях они не удаляют. При том, что они имеют общемировой охват и находятся в зоне действия юрисдикции Российской Федерации или других суверенных стран. Эта проблема сейчас встала в полный рост.

Хотела бы привлечь Ваше внимание к опубликованному вчера заявлению Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства иностранных дел России в поддержку выступления наших сенаторов. Эти сообщения (в первую очередь Совета Федерации) будут доведены до парламентов, законодательных органов всех стран по дипломатическим каналам. Также это заявление будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН.

Еще раз подчеркну, нота протеста была вручена аккредитованным в Москве американским дипломатам.

Это долгоиграющая тема. Хотя в журналистском, экспертном сообществе люди, занимающиеся проблематикой IT-технологий и пограничными вопросами информации и новых технологий, международной информационной безопасности и свободы слова, говорили и писали об этой проблеме давно, сейчас она стала очевидной. Каким образом в дальнейшем будет осуществляться деятельность американских интернет-компаний, которые, во-первых, являются монополистами, во-вторых, имеют историю взаимодействия с соответствующими службами на территории США и стран Евросоюза (мы все видели вызовы «на ковер» руководства этих компаний, применяемые в отношении них санкции)? Модерация в отношении руководства и самих корпораций также велась многие годы со стороны государств Запада. С другой стороны, абсолютное несоблюдение внутреннего законодательства других суверенных стран. Это проблема, которая каким-то образом должна будет решаться.